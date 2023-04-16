Cennetin kapıları açılmayacak belki ama...

Mecelle de bir hüküm vardır; def-i şer celb-i nef’a racidir. Yani bir kötülüğe karşı gelmek iyilik yapmaktan önce gelir. Başka bir deyişle önce yangını söndürmek.

AKP’nin memlekete çakılan ve çaktığı bütün çivileri tek tek söktüğü; Cumhuriyet, anayasa, yargı, ordu, polis, meclis, ekonomi, cami, cemaat, hukuk, kardeşlik, adalet, milliyetçilik ve bilumum değerleri alt üst ettiği ve genleriyle oynadığı 21 yıllık iktidarında “daha yok mu” hırsı illallah dedirttirdi.

Ebedî şeflik hevesiyle memleketi uçuruma sürüklediği halde 14 Mayıs’ta milletten tekrar yetki isteyen, seçim beyannamesinde (KPPS’den aldığı 82 puana rağmen parti teşkilatlarından istenen vesayetle işe giremeyenlerin isyanlarıyla alay edercesine) mülakatı kaldıracaklarını, depremde evlerini kaybetmeye ve canlarına sebep olan imar affını görmezden gelip “İmar affı diyorsunuz. Yeni dönemde, bunu affedilemez suçlar arasına alacağız. Çünkü bu işin affı maffı olmaz” diyerek milletin aklıyla alay ettiler.

Batan ekonomi ki; “Verin bu kardeşinize yetkiyi, bakın doları 4.5 liradan nasıl 2 liraya düşürecegiz” deyip bu gün 20 TL’ye getirmelerini, Marmara depreminde 96 milyar lirayı toplayıp başka yerlere harcayan iktidarı, bu gün kalkmış “beş yıl içinde İstanbul’u dönüştürürüz” gibi muhalefetin vaad ettiği bir çok şeyi seçim sonrasına vaad edip beş yıl daha milletten yetki istemeleri “21 senedir neredeydin, yaptın da elini tutan mı oldu?” gibi haklı isyanlar milleti canından bezdirdi.

Millet sabırsızlıkla seçim gününü bekliyor.

Bütün bu olanlara karşı muhalefeti beceriksiz, teröristlerle iş birliği içinde gösterip “altı benzemez, zillet ittifakı” gibi siyaset dilinin iyice yozlaştığı bir seçim arefesinde farklı partileri demokrasi ve parlamenter sistem için bir araya getiren Millet İttifakı’nın bir yıldan fazla çalıştıkları protokolün vatandaşta karşılık bulsa da asıl beklenilen; bu tek adam rejimi, 21 yıllık haram saltanatı, nepotizm, pragmatizm, vandalizm, oligark yapılar gibi demokrasiyle bağdaşmayan bu düzeni dönmemek üzere tarihin tozlu sayfalarına göndermek.

“Bu ittifak iktidara gelse bile kısa bir süre sonra dağılır tekrar seçime gidilir, uzun ömürlü olmaz” propagandalarına ise; “başarılı olacak, inanıyoruz, faraza olmasa bile bu seçim başlı başına bir dönüm noktasıdır. 15 Mayıs sabahı yepyeni bir güne uyanacağız, kimin neyin seçildiğinden ziyade bir dönemin sonuna geleceğiz ve demokratik bir Cumhuriyet kazanacak. İnsanlar hür, tutuklanma korkusu olmadan istediğini yazacak. Seçilen milletvekili, belediye başkanı kanunsuz iş yapmadığı sürece tutuklanmayacak, belediyelere kayyum atanmayacak, suçsuz yere hapiste yatılmayacak, bilmem hangi bankaya para yatırdı, hangi programı kullandı diye KHK ile işten atılmayacak, işsiz, kârsız ağaç kökü yemeyecek. Maden faciasında yüzlerce insan ölmeyecek, kaza olsa bile haklarını arayacak, “ananı al da git” denmeyecek. Cemaatler bu pis siyaset yüzünden huzursuzluk yaşamayacak, asker kışlasına, okullar eğitime, camiler gerçek ibadethaneye dönecek. Herkes insanca ve özgürce yaşayacak. İnsan temel hak ve özgürlükler siyasetin iki dudağında olmayacak. Zira bütün bu haklar insanca yaşamanın lazımıdır. “Siyasetin ulufesi değildir.” gibi beklentiler dip dalganın habercisi.

Kısaca 15 Mayıs için deniliyor ki; “Cennetin kapıları açılmayacak belki, ama Cehennemin kapıları kapanacak.”

