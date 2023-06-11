CHP’de değişim sesleri

Milli takımın başarılı iki yardımcı antrenörü vardı; biri Rasim Kara, Beşiktaş’ın başına geçti, diğeri Fatih Terimdi, o da Galatasaray’ın teknik direktörü oldu.

O sene puan puana GS şampiyon, BJK ikinci oldu. Rasim Kara başarısız diye takımdan gönderildi. Fatih Terim ise uzun seneler GS ve Milli Takımın başında kaldı, hatta yurt dışında çalışıp birçok başarıya imza attı ve imparator lâkabını aldı.

Tali böyle bir şeydir işte. Bazen ufak bir fark senelerce önünüzü açar, sizde de kabiliyet varsa uzun seneler lider kalırsınız.

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Türkiye travmatik bir seçim takvimi yaşadı. Önce 6 Şubat’ta Güneydoğu ve Akdeniz’i vuran depremler zinciriyle sarsıldı. On binlerce insanımızı kaybedip yüzbinlerce yıkılan evlerin altında yaşanan can pazarı ve yardım kaosu altında ihtiyaçların devasa boyutlarda olması nazarları bölgeye çekti. Daha sonra göçlerin yaşandığı bir tabloda, nüfus kaymaları ve mülteci doldurmalarıyla sunî seçmen listeleri, milyonlarca oy pusulası dedikoduları içinde bir seçime gittik.

Her şeye rağmen adaletsizliğe ve zulme dur diyecek Millet İttifakı’nın, kamuoyu araştırmaları ve saha çalışmaları verileriyle

kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak 14 Mayıs’ta parlamento çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na kaptıran Millet İttifakı, bütün gücünü cumhurbaşkanlığı seçimine harcadı. 1. turda hiçbir aday yüzde 50’yi aşamayınca iş ikinci tura kaldı. İkinci tur, yani 28 Mayıs’ta da 2 puanla cumhurbaşkanlığını alamayan Kemal Kılıçdaroğlu, günah keçisi ilân edilip başarısızlığın faturası ona kesildi.

Tabii hazır pusuda bekleyen Kılıçdaroğlu muhalifleri salvo atışlarına başladılar. Kazanacak aday tartışmaları yeniden alevlendi. Güya İki büyükşehir belediye başkanlarından biri olsaymış kazanacakmış!

Halbuki, devletleşmiş ve memleketin bütün imkânlarını seferber etmiş, seçim kanunuyla sağ seçmeni kararsız bırakmış, çeşitli ayak oyunları ve iftira kampanyalarıyla milliyetçi oyları metazori kendine çekmiş, parti devletini yenebilecek çok az misal var. O da yüzde 60/70 oy gelmesi şartıyla... Ki beklentiler de en az yüzde 57 bandındaydı. Ancak olmadı, olamazdı. Zira seçim güvenliği yetersiz. Bir rivayete göre 20 bin sandık muhalifsizdi. İktidar oralara da el atmıştı ki CHP içinden Truva atları peydahlanmıştı. Seçim sonrası istifalar gelse de atı alan Üsküdar’ı geçmişti bile.

Kılıçdaroğlu daha ne yapsaydı ki?

Ortadoğu’da 30/40 sene iktidarda kalan otokrat idareler gibi siyaset yapan AKP’yi durdurmak çok kolay değil elbet. Bunu gören Kılıçdaroğlu önce İyi Parti’ye milletvekili vererek meclise soktu. Sonra Saadet, AKP’den kopan Deva, Gelecek ve Demokrat Partiyi yanına alarak Millet İttifakı’nı kurdu. Bunu yaparken de CHP’nin genlerinde olan bütün menfîlikleri redd-i miras ederek beş sağ parti ile bir yola çıktılar.

Şimdi, başarısızlığın faturasını sadece Kılıçdaroĝlu’na kesen muhalif kanat, başkanlığı bırakması adına güya değişim ve dönüşüm istiyor. Değişimden kasıt, katı Kemalist laik çizgiye geri dönmek mi, yoksa Kılıçdaroğlu’nun geçmişle helalleşmesi mi?

Anlaşılan yine devletle milletin mücadelesi sahnede.

