"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Depremler şirk üretir mi?

Ömer Faruk ÖZAYDIN
14 Mayıs 2023, Pazar
Depremin sosyal ve siyasal analizlerini yaparken acılarını, ihmallerin, müteahhitlerin cinayetlerini, siyasetin keşmekeşliğini yazdık, ancak en mühimi de şirk boyutu.

Zira insanın dünyaya geliş gâyesi; Rabbini, Halıkını, Mabudunu tanımak, her şeyde tecelli eden, Rububiyet, Ehadiyet, Vahdaniyet olmak üzere bütün esmasını görebilmektir. 

Peki, Allah’ı bildiği halde O’na şirk koşabilir mi? Evet, Bediüzzaman; “Bir Allah var” deyip, bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnad etmek, hâşâ hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci’ tanımak(...) elbette hiçbir cihette Allah’a iman hakikati onda yoktur”1 buyuruyor, ki kitabın tam ortası…

Dinin dünyadan kaldırılması henüz tam yerini bulmamışken insanlarda taklidî de olsa bir tevekkül vardı ve her şeyi Allah’tan bilirdi. Ancak fen ve felsefenin yardımıyla, pozitivizm hayatımıza girdikçe ilahiyatçılar bile sebepler perdesine takılıp kaldılar. Zaman ilerledikçe elmayı ağaçtan, ağacı topraktan, çocuğu insandan, şifayı da doktordan bellediler. 

Depremde ise; Erzincan, Varto, Gerede, İzmir depremleri olduğunda, toplum henüz mütevekkil idi. Bir isyan, bir şirk göze çarpmıyordu. Fakat hayatımıza giren Radyo Tv, yeni medya ile, 99 Marmara depreminde fay hatları, gaz sıkışmaları, yer stresleri gibi kavramlar gündemimize girince, “Bilmem ne kadar milyon yıl önce yer küremizin altında var olan katmanların hareketiyle bu depremlerin olabileceği, jeolojik olarak biliniyor, tabîidir, öyleyse musibet değildir” gibi tasarruf ve hikmet-i İlahiyeden uzak fikirler ehl-i diyanetin bile hafızasına kazındı. 

Elbette her şey sebepler tahtında ilerliyor. O tetiklemeler ehl-i dalaletçe muhal olan tabiî veya sebeplerin olmayan kudretine hamlediliyor. Halbuki madem “La ilahe illallah” diyoruz, o halde nasıl oluyor da mevhum olan başka etkenler Rububiyet alanına giriyor gibi kendi içinde paradokslar barındıran tuhaf inançlar besliyoruz. Fay hatları depremleri, biriken gazlar da fay hatlarını tetikledi. Peki ilk tetikleyen kim?

Mantıkça; güneş varsa aydınlıktır, aydınlık varsa güneş vardır kaidesine göre kudret yalnız ve yalnız Uluhiyetindir. Uluhiyet ise başka şeylerin kudret alanına girmesine asla izin vermez ve zaten böyle bir imkân da yoktur. Madem Allah birdir, öyleyse depremin de sahibi O’dur.

Depremi tetikleyen sebepler bir emir tahtında kıpırdıyor. Eğer kendi kendine olsa, dünyaya nice hikmetlerle gelen mahlukatın hukukları zayii, masumların hem malları hem canları berheva olup insanlıktan ve kaderden şekva ederler. 

Masumlar demişken, yine bir imtihan vesilesi, ki ehl-i dalalet bu kapıdan girerek zayıf müminleri gafil avlayabiliyorlar. Şöyle ki; “Eğer bu musibet zulmün neticesiyse neden masumlar zalimlerle beraber yanıyor?

Cevap Kur’an’dan; “Bir bela, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.” (Enfal Sûresi 8:25)

Çünkü, masumlar o musibetten mahfuz kalsalar ve onlara ayrıcalık tanınsa o zaman ilk namazda saflarda yer bulunmaz. Herkes secdeye kapanır, ki imtihan diye bir şey de kalmaz; elmas ruhlu Ebu Bekir ile kömür ruhlu Ebu Cehil’in farkı olmaz. Dolaysıyla bir hadisede, ayağına bir dikenin batması nasıl ki Rahmettir, özellikle de böyle musibetlerde, o masumların canları, malları baki bir âlemde zayii olmayacağı gibi, onlara az bir zahmete karşı bakî mükâfatlar verileceği Rahmet-i İlahiye’nin şanındandır. Dolaysıyla her şey tevhidi tetikler. 

1.Emirdağ Lahikası

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ŞİMDİ SÖZ MİLLETİN - DEMOKRASİ VE ADALET İÇİN SANDIK BAŞINA

    6 adımda oy kullanma rehberi

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?

    Malatya Battalgazi'de 4 büyüklüğünde deprem

    Pençe-Kilit’te bir şehit daha

    Çiftçilerin sorunları çözüm bekliyor

    Meclisin 27. dönem karnesi

    Siyaseti yeniden şekillendirme fırsatı

    Sonuçları ilk öğrenen o olacak

    Dışişleri Bakanlığı: Cidde Bildirisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz

    İsrail saldırılarında Gazze'deki 15 bina yıkıldı

    ABD’deki 5 eyalette en az 16 hortum gözlemlendi

    Depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirlendi

    YSK, Muharrem İnce'ye verilecek oyların ''geçerli'' sayılmasına karar verdi

    Twitter'dan Türkiye'de bazı içeriklere engel

    Kartlı alışverişlerde kağıt slip dijital olarak alınabilecek

    "BM Güvenlik Konseyi'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz"

    1 Azerbaycan askeri Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit oldu

    "Kokpit" ekranından takip edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?
    Genel

    6 adımda oy kullanma rehberi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fırsatı çok iyi kullanalım ki...
    Ahmet BATTAL

    Siyasette farklı düşünme formülleri
    Adnan NACİR

    Taş devri bitsin artık!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Depremler şirk üretir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Milletin mesajı
    Mehmet KARA

    Şimdi söz sırası millette
    Sebahattin YAŞAR

    Kazanmak için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.