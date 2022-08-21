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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Erdoğan, “kardeşim Esad”a dönmeli

Ömer Faruk ÖZAYDIN
21 Ağustos 2022, Pazar
Türkiye, hiç bir iktidar döneminde Arap dünyasının dahili problemlerine taraf olmadı, Demirel’in ifadesiyle “Birine taraf olan ikisini de kaybeder” rasyonel ve dengeli politikalarıyla her zaman arabulucu ihtiyacında her iki tarafa da “Türkiye olmalı” dedirttirmiştir.

Arap Baharı vesilesiyle İhvan’dan başlayarak diğer siyasî ve radikal grupları yönetme sevdasıyla İslâm âleminin lideri olma hayalleri gören AKP, Ortadoğu’daki dengeleri alt üst etti. Mısır’da, Libya’da Suriye’de, yönetimleri devirme macerasıyla muhalif ve cihadist gruplara yatırım yaparak, bu gün gelinen noktanın baş mimarı olmasa da itici gücü oldu.

Emperyal güçler cetvelle ayırmadan evvel aynı harita içinde bir devlettik. Çeşitli harplerde; Balkan, Çanakkale Kurtuluş Savaşlarında 7 düvele karşı omuz omuza çarpıştık; beraber şehit, gazi olduk. (Bkz. Çanakkake Anıtı)

Sadece 877 km ortak sınırımız olan ve hâlâ akrabalarımızın yaşadığı Suriye’de “kardeşim Esad”la görüşüp, her türlü yardımı yaparak oranın demokratik yapıya kavuşması imkânı “yangında ilk kurtarılacak” yardım çantası behemahal an şart iken tam tersi, benzin dökerek işe başladık.

Baba Esad döneminde Bekaa vadisinde terörist yetişiyor diye haklı olarak şikayet ediyor, Şam’la mesafeli duruyorduk. Artan PKK saldırılarıyla Suriye’ye sığınma talep eden Öcalan, çıkan gerginlik üzerine Rahmetli Demirel’in imzaladıği 20 Ekim 1998 Adana mutabakatıyla oradan çıkmak mecburiyetinde kalmış, daha sonra çeşitli operasyonlarla yakalanıp Türkiye’ye getirtilmişti. 

Babasının ölümüyle yerine geçen oğul Esed, İngiltere’de yetişmenin de saikiyle daha demokratik, daha muasır bir görüntü ile memleketini iyi/kötü idare ediyor, Türkiye ile iyi ilişkilere özen gösteriyordu. Öyle ki, Erdoğan’ın “kardeşim Esad” deyip, ailece beraber tatil yaptıkları hâlâ arşivlerde. 

Arap Baharı ile beraber ABD’nin istemediği Esad’ı devirme planları yaptığı, ancak sahayı terk edip Türkiye’ye bıraktığı bir süreçte Erdoğan’ın her şeyde olduğu gibi, masayı devirip, “haftaya Cum’a namazını Şam’da kılacağız” demesiyle süreç kontrolden çıktı.

Senelerce komşularımız PKK’ya destek veriyor, sınırlarında barındırıyor diye haklı olarak şikayet eden Türkiye, maalesef aynı mevzuda daha da ileri giderek 50/60 bin olduğu, ÖSO gibi herkesi arkadan vurabilen cihadist örgütlere destek, daha da ötesi 5.000 tır silah gönderdiği iddiaları, PKK’ye silah veren ülkeleri kınadığımızdan beter bir duruma düşürdü bizi. Kaldı ki onlar emperyal güçler olarak bilinirken, bizler din kardeşimize dolayısıyla örgütler üzerinden silah doğrultuk. Bunun ne dinle ne milliyetçilikle izahı kabil değil. 

Bu sebeple o mübarek şehirler harabeye, aileler ölüm ve göçlerle yetimhaneye, denizler gasilhaneye, başta Türkiye (beş milyon toplamda 9 milyon) olmak üzere dünya memleketleri acı hikayelerin yaşandığı göçlere sahne oldu.

O günden bu güne defalarca askeri çıkarmalar yaptık, nice şehitler verdik. Görüldü ki, AKP’nin başı her sıkıştığında çıkarma yapması kimseye bir fayda sağlamadığı gibi, Suriye’nin cehenneme çevrilmesine de alet olduk. Eğer sınırımızda terörist grupları kontrol altına almak istiyorsak evvelemirde Suriye rejimiyle ortak hareket etmemiz şart. Son zamanları Dışişleri nezdinde temaslar başladı. Her ne olmuşsa olmuş, zararın neresinden dönülürse kârdır, hesabı behemehal Esad’la masaya oturup gereken yapılmalıdır. 

Her ne kadar Türk bayrağı yakma provakasyonu varsa da. 

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