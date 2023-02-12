Evler secde etmiş, holler sallanır (Göçük altında)

Böyle zamanlarda ne yazılır; eller titriyor ne yana kaysam diye, aynen yerin titrediği gibi, karar kılana, sükûna erene kadar…

Elbet yazacak, söylenecek çok şey var, acıların evveli ve sonrasına dair… Ancak acılar bırakmıyor, boğazda düğümlenen kelimeleri; arafta, hayat ile ölüm arasında kalan, cenazelerin başında bekleyen, evi başına yıkılmış, çaresizlikten ve ayazda donan bakışları yazmak… Yardım ne taraftan gelecek diye, devlet mi, AFAD mı, AHBAB mı? Heyhat, meded ya İlahî! Evet ya İlahî!

Senin rahmetin melceimdir ve Rahmeten lil-Âlemîn olan Habib’in senin rahmetine yetişmek için vesilemdir.”1

Sıkışmış gazları, fay hatlarını tetikleyen Hâkim-i Mutlak, günâh ve isyanların neticesi olarak musibetleri de tetiklediği gibi sebepler tahtında meded verecek yine O’dur.

İşte o mededleri hayat ile ölüm arasında sıkışmış, musibetzedelere şefkat elini uzatacak, evvela idareden başlayarak çevreden, sonra vatan sathına, sonra dünya çapında inayet elini görebilmek. İlk dakikadan itibaren ayakta kalan vatandaş, şokta olmasına rağmen; yavrusuna, ebeveyine, kardeşine kavuşmak için evvela devletin baba elini aradılar. Saatler, günler geçmesine rağmen baktılar ki o el de göçük altında... İşler suhuletli olsun diye tek adamın dudakları arasına bıraktıkları yetki “CB talimat verdi, yangına müdahale ediyoruz”daki gibi, talimat beklentileri göçük altında…

Eskiden Kızılay, asker böyle zamanlarda ilk müdahaleyi yapardı, ki çadır, battaniye barınma, göçük altında…

STK’lar, dernekler, yardım kuruluşları, madenciler, gönüllü kurtarıcı ekipmanlar, partiler, muhalif belediye başkanları yardıma koşarken, havaalanları yollar göçük altında… İnternet aracılığıyla yetkililere ulaşmaya çalışan, moloz yığınları arasına sıkışmış, yardım bekleyen musibetzede, seslerini duyurmak isterken, kısıtlanan sosyal medya, göçük altında…

‘99 Depreminde toplanan deprem vergilerini yandaş müteahhidlere verdiklerini söyledikleri yollar ve köprüler göçük altında…

Yine o vergilerden, yapılmayan ve yeterli olmayan deprem toplanma alanları göçük altında…

Ruhsatsız inşaat izinleri verilen ve deniz kumu kullanılarak yerle bir olan inşaatların müteahhidleri göçük altında…

Muhalefetin yardıma koşmasını içine sindiremeyip “defolun, İngiliz uşağı, ne işiniz var burda” diyerek topyekûn inayet ellerine mâni olmak isteyen milletvekili ve gelen yardımları falan AKP il teşkilatı diye yazan iktidar göçük altında…

Belki vatandaş da göçük altında, ama malları ve bedenleri bakî olacağı ümidi en büyük tesellimiz, İnşaallah şehid oldular. Fakat, hırsı uğruna bu musibetin en büyük fetvacısı olan iktidar (ki 21 sene yazsak bitmez) dirilmemek üzere göçük altında…

Rabbim, o gibiler yüzünden bu felâketleri bir daha göstermesin. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ihsan etsin.

Bu vesileyle ‘67 Adapazarı depreminde yazılan şu mânidar sözlerle baş başa bırakıyoruz.

Zelzele

Bu gece şehirde bir tevekkül var

Can alışverişte her taraf pazar

Ayaklar altında sabaha kadar

Kubbeler hu çeker kullar sallanır.

Bu nasıl ibadet, kimin çağrısı

Bütün bakışlarda safran sarısı

Evler secde etmiş gece yarısı

Odalar Hû çeker holler sallanır

Hû, Hû, Hû…

Ne yardan haber var artık, ne serden

Göz gözü görmüyor kardan topraktan.

Telgraf telgraf ayrılıklardan

Direkler hu çeker, teller sallanır

Hu hu hu..

Nedir topraktaki bu iniş kalkış

Bir tarafta ecel bir tarafta kış

Bütün bahçelerde ayin başlamış

Ağaçlar hu çeker dallar sallanır

Hu hu hu.

1.Lemalar