İsim ve resimlere takılırsak, nasıl çıkarız karanlıktan aydınlıklara?

Her zamanın bir hükmü vardır; âlem meşherinde, içtimaiyat-ı insaniye ve medeniyet-i beşeriye çarşısında, her asırda birer meta’ mergub olup revaç”1 olduğu gibi bir dönemin siyaseti ve günahları da o döneme göre rüçhaniyet kazanır.

Aynen öyle de hilafetten saltanata geçerken işlenen cinayetler ciğerleri dağlamış, Ehl-i Beyt’in derdi adalet ve bir ferdin hukuku iken, saltanatçılar da devletin selameti için fertleri feda etme, yani izafi adalet kavgası vermişlerdi.

Buna rağmen saltanatçılık asırlar boyu yaşamış, devletçilik kabul görmüştü.

Aradan geçen asırların sonunda insanlık, bedeller ödeyerek nihayet Cumhuriyet’te karar kıldı.

Biz ise, Meşrutiyet’e geçmemize rağmen istibdada mani olamadık. Sonradan gelen Cumhuriyet ise, sadece isim ve resimde kaldı. Ancak, 1950’de “yeter söz milletindir” diyerek demokrasiye geçmiş, köylü gerçekten milletin efendisi olmuştu.

İşte o demokrasidir ki, AKP’yi iktidar yaptı.

Fakat ne çare ki, bir süre sonra Reisçilik damarı tenasuh edince aynen birinci reis gibi yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştiler. 1. Meclisin hocalar, âlimler ve dualarla açılışı yapılıp sonradan bertaraf edildiği gibi, AKP, otuz üç kurucu üyesinin tamamına (otuz bir kişi) yakınını bertaraf edip ne kadar Makyavelist, Ergenekon ve derin devlet artıkları varsa onlarla yola devam etti. Üstüne bir de yetkiler bir adamda toplanınca istibdat hükümferma oldu.

Netice ortada... Ekonomi şarampole devrildiği gibi, toplum katmanlarındaki uçurumlarla hatlar tamamen koptu. Teröristlik, öcülük, etnik kimlik ve mezhebî ayrıştırma iktidarın geçim kaynağı oldu.

Bundan da öte yüz yıllık Cumhuriyet kazanımları iki dudak arasına sıkıştı kaldı.

Bir tarafta Ergenekon, derin devlet, AKPMHP, diğer yandan Millet İttifakı bileşenleri.

Bir yanda devletçi ve yasakçı bir zihniyet, diğer yanda parlamenter sistemi isteyenler.

Şimdi önümüzde bir seçim var; her iki kanat da 2023’ü milat kabul etmekte. Bir taraf, güya Lozan ve Halifelik diskurlarıyla, milleti ölüm kalım savaşına tercihine zorlarken, her türlü Bizans oyununun da ihmal etmeyerek seçimleri garantilemek hesabında. Diğer taraf da demokrasiyi geri getirmek, adaleti tesis etmek, devletle milleti barıştırmak için Cumhuriyetin 100. yılını taçlandırmak çabasında.

Aynen 1989’da darbe vesayetindeki kutsal ittifaktan kurtulmak adına mahalli seçimlerde iş birliği ve 1991’de DYP/SHP koalisyonunda bir nevi ittifak kurdukları gibi, hemen bir çok sağ parti CHP ile parti kimlikleri baki kalmak şartıyla taasuptan vazgeçerek bir konsensüs meydana getirdiler.

Fakat iktidar, çeşitli kombinasyonlarla bu ittifakı içinden vurmak çabasında.

Mecliste kabul edilen yasaya göre, özellikle 6 Nisan 2023’ten sonra bir seçim kararı alınırsa, küçük partiler mecburen 40 ilde büyük parti listesinden seçime girmek mecburiyetinde. Dananın kuyruğu da buradan kopacak. İktidarın isteği de (kaymaklı kadayıf) buydu ki, sağ seçmen CHP diskuruna takılıp iktidara (dolayısıyla) oy versin.

Halbuki Bediüzzaman; “Peygamberin (asm) Arab müşriklerinden (anlaşmalı)muahid ve halifleri var idi. Beraber kavgaya gider idiler. Dünkü gün siz o dehşetli ayı ile boğuştuğunuz vakit karılar, çingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinde size ayıb mı oldu?”2 demesine rağmen eğer isim ve resimlere takılırsak, nasıl çıkacağız karanlıklardan aydınlıklara ve bu günahın vebalini nasıl taşıyacağız? Şayet 2023 kaydedilirse o gün bırakın şu, bu partiyi demeyi, acaba dizimizi bile dövebilecek miyiz?

Dipnotlar:

1. Sözler

2. ESDE