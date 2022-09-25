Konut projesi seçim masrafı mı?

Alışkanlık haline geldi; her seçim evailinde çılgın projeler, yerine getirilmesi zor vaadler, bulunan gazlar ve petroller, yerli uçak, şimdi de konut...

Hâlâ hafızalarda: 2011’de billboardlarda Erdoğan’ın fotoğrafıyla “Yerli uçağımız göklerde”, 2015 seçimlerinde ise Başbakan Davutoğlu’nun fotoğrafı ve “Yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz” afişleri asıldı. O gün bu gündür yerli uçağı havada karada gören yok.

Yine o dönemde “çılgın proje Kanal İstanbul” hamlesi geldi. Aradan geçen 11 senenin ardından gündemi meşgul etmesi, İBB’yle cedelleşme, ara köprü ve yol temelleri Kanal İstanbul temeli diye atılsa da içi boş olduğu Danıştay’la netleşti. Danıştay’ın, ‘Kamu İhale Kanunu’na aykırı, 21-b fıkrasındaki aciliyet koşulunu taşımıyor” diyerek iptal ettiği “Kanal İstanbul” ihalesi gizlice yenilendi. Daha önce 3.1 milyar liraya verilen ihale, mahkeme kararına rağmen yine 21-b uygulanarak, yine aynı firmalara, yine kimseye duyurulmadan ama bu defa iki katına, 6 milyar liraya verildi.

Ve ilk yerli arabamız Togg. TOBB ortaklığında 28 Haziran 2018’de kurulan Togg tarafından Türkiye’de üretilecek elektrikli otomobil. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olması beklendiği ifade edilse de meçhul.

Diğer piarlara gelince...

9 Eylül 2004 Akçakoca’da doğalgaz. 26 Kasım 2006 Akçakoca’da petrol umudu. 20 Mayıs 2007 Karadeniz’de doğalgaz. 26 Ağustos 2007 Karadeniz’de petrol ağa takıldı. 15 Mayıs 2009’da Sakarya’da doğalgaz. 21 Ocak 2010’da Cudi Dağı’nda 3.250 metrede petrol. 7 Şubat 2014’te Diyarbakır’da 40-50 senelik ihtiyacımızı karşılayacak kaya gazı. 9 Ocak 2015’te Trakya’da 600 milyon metre küp gaz. 16 Mayıs 2018’de Batman, Mardin ve Şırnak’ta büyük petrol rezervleri. 8 Şubat 2019’da yine Trakya’da doğalgaz bulunduğu müjdelenmişti.

...Ve 2023 seçimi vaadi konut projesi.

Erdoğan müjde verdi; 81 ilde konut.

Ucu açık ve ne zaman başlanacağı ve kaça mal olacağı, ne zaman teslim edileceği meçhul. Paralar toplanacak fakat kuralar da altı ay sonra çekilecek. Fiyatlar altı ayda bir memur maaşına göre değişecek. Kaça mal olacağı da meçhul.

Aralık 2019’da mahalli seçim öncesi “adım adım 100 bin konut projesi” bir, bir buçuk yıl içinde teslim edilecekti, seçimden sonra rafa kaldırıldığı gibi ihalesi dahi yapılmadı.

Keşke yapılabilse, millet için bir umut ki, milyonlarca başvuru yapıldı. TÜİK enflasyonunun yüzde 80, Enag enflasyonunun yüzde 180’lere vurduğu bir dönemde seçime girerken iyi para toplanacak gibi görünüyor. Dövize endeksli borçlanmayı da hesaplarsanız ciddi bir yekûn.

AKP böylece yine milletin parasına göz dikti. Düşen oyları geri getirmek ve 2023 seçimleri kazanmak için o paraya ihtiyacı var. Seçimi kazanamazsa da paralar iade edilir ancak pul olduktan sonra.

Velhasıl bu sosyal konut projesi değil, siyasal bir projedir.

