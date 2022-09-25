"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Konut projesi seçim masrafı mı?

Ömer Faruk ÖZAYDIN
25 Eylül 2022, Pazar
Alışkanlık haline geldi; her seçim evailinde çılgın projeler, yerine getirilmesi zor vaadler, bulunan gazlar ve petroller, yerli uçak, şimdi de konut...

Hâlâ hafızalarda: 2011’de billboardlarda Erdoğan’ın fotoğrafıyla “Yerli uçağımız göklerde”, 2015 seçimlerinde ise Başbakan Davutoğlu’nun fotoğrafı ve “Yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz” afişleri asıldı. O gün bu gündür yerli uçağı havada karada gören yok. 

Yine o dönemde “çılgın proje Kanal İstanbul” hamlesi geldi. Aradan geçen 11 senenin ardından gündemi meşgul etmesi, İBB’yle cedelleşme, ara köprü ve yol temelleri Kanal İstanbul temeli diye atılsa da içi boş olduğu Danıştay’la netleşti. Danıştay’ın, ‘Kamu İhale Kanunu’na aykırı, 21-b fıkrasındaki aciliyet koşulunu taşımıyor” diyerek iptal ettiği “Kanal İstanbul” ihalesi gizlice yenilendi. Daha önce 3.1 milyar liraya verilen ihale, mahkeme kararına rağmen yine 21-b uygulanarak, yine aynı firmalara, yine kimseye duyurulmadan ama bu defa iki katına, 6 milyar liraya verildi. 

Ve ilk yerli arabamız Togg. TOBB ortaklığında 28 Haziran 2018’de kurulan Togg tarafından Türkiye’de üretilecek elektrikli otomobil. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olması beklendiği ifade edilse de meçhul.

Diğer piarlara gelince... 

9 Eylül 2004 Akçakoca’da doğalgaz. 26 Kasım 2006 Akçakoca’da petrol umudu. 20 Mayıs 2007 Karadeniz’de doğalgaz. 26 Ağustos 2007 Karadeniz’de petrol ağa takıldı. 15 Mayıs 2009’da Sakarya’da doğalgaz. 21 Ocak 2010’da Cudi Dağı’nda 3.250 metrede petrol. 7 Şubat 2014’te Diyarbakır’da 40-50 senelik ihtiyacımızı karşılayacak kaya gazı. 9 Ocak 2015’te Trakya’da 600 milyon metre küp gaz. 16 Mayıs 2018’de Batman, Mardin ve Şırnak’ta büyük petrol rezervleri. 8 Şubat 2019’da yine Trakya’da doğalgaz bulunduğu müjdelenmişti. 

...Ve 2023 seçimi vaadi konut projesi. 

Erdoğan müjde verdi; 81 ilde konut.

Ucu açık ve ne zaman başlanacağı ve kaça mal olacağı, ne zaman teslim edileceği meçhul. Paralar toplanacak fakat kuralar da altı ay sonra çekilecek. Fiyatlar altı ayda bir memur maaşına göre değişecek. Kaça mal olacağı da meçhul. 

Aralık 2019’da mahalli seçim öncesi “adım adım 100 bin konut projesi” bir, bir buçuk yıl içinde teslim edilecekti, seçimden sonra rafa kaldırıldığı gibi ihalesi dahi yapılmadı.

Keşke yapılabilse, millet için bir umut ki, milyonlarca başvuru yapıldı. TÜİK enflasyonunun yüzde 80, Enag enflasyonunun yüzde 180’lere vurduğu bir dönemde seçime girerken iyi para toplanacak gibi görünüyor. Dövize endeksli borçlanmayı da hesaplarsanız ciddi bir yekûn.

AKP böylece yine milletin parasına göz dikti. Düşen oyları geri getirmek ve 2023 seçimleri kazanmak için o paraya ihtiyacı var. Seçimi kazanamazsa da paralar iade edilir ancak pul olduktan sonra.

Velhasıl bu sosyal konut projesi değil, siyasal bir projedir. 

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6’lı masanın alternatifi yok

    Sosyal medya ‘doğru’ kullanılmalı

    Evden çalışma modeliyle 3-4 milyon kişi gider

    Borsa vurgununda 5.5 milyar dolar çaldılar

    Rusya’dan kaçış

    Gri pasaport davasında şok iddialar

    Özelleştirme şekerde fahiş fiyat artışına sebep oldu

    Üretici kazanamıyor - 1 kilogram süt karşılığında 800 gram yem alabiliyoruz

    Sıcaklıklar yeniden artıyor

    Masayı çatırdatamazlar

    AYM'ye bireysel başvuru sayısı yarım milyona yaklaştı

    Hindistan'da son 24 saatte 36 kişi yıldırım düşmesi ve yağışlar sebebiyle öldü

    Biden: Rusya'nın "sahte" referandumunu tanımayacağız

    8 ayda 10 milyon turist İstanbul'u ziyaret etti

    İran'da 739 kişi gözaltına alındı

    Fransa'da pistten çıkan uçak gölete düştü

    Azerbaycan: Ermenistan'ın açtığı ateş sonucu 3 askerimiz yaralandı

    F-16 müzakerelerine ilişkin Çavuşoğlu'ndan açıklama

    İran: Gösterilerde ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

    Eyfel Kulesi 1 saat 15 dakika erken söndürüldü

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Ben hâkime hâkim demem...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Menfîliklerin çaresi müsbet hizmetler
    Genel

    6’lı masanın alternatifi yok
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Konut projesi seçim masrafı mı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “Mekteb-i Hissiyat”, bir de şu “Medrese-yi Efkâr”ımız…
    Mehmet KARA

    Yüzde 8 enflasyon tehdit de...
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Risale-i Nur’ları tahsil etmek
    Faruk ÇAKIR

    Yatırımcı ne ister?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.