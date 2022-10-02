"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Mercedes’lere bindiler ve gittiler

Ömer Faruk ÖZAYDIN
02 Ekim 2022, Pazar
Demokrasiyi bir araç olarak kullanan tek adam rejimleri, kendi etbaını ayakta tutabilmek ve rejimin defolarını örtbas edebilmek için dış dünyayı kendinden düşük gösterirler.

“Almanya bizi kıskanıyor, elektrikleri suları yok, raflar boş, millet mal bulamıyor, bakın bize, biraz sıkıntı varsa da her şeyimiz var çok şükür” şeklindeki diskurlar iç politikada alıcı bulduğu gibi, varlık ve hürriyet içinde yaşayan gurbetçilerde de...

Avrupa’da yaşayan gurbetçiler, son senelere kadar böyle politize olmamışlardı, siyasetlerle alakaları olmayıp işlerine güçlerine bakarlardı, ta ki oy kullanma hakkı verilene kadar.

Özellikle AKP/MHP (Cumhur) ittifakıyla başlayan, başkasını yutmakla beslenen milliyetçilik siyaseti karşılık buldu. Zira çok milletli Avrupa’da (auslender) yabancı statüsünde yaşamanın getirdiği kimlik ve vatan hasretiyle de (içerideki tahribata bakmaksızın) bu diskurlara prim verdi. 

Buna sebep; Avrupa’daki oyları konsolide etmek için Erdoğan’ın ve bakanların Avrupa’da miting yapmak istemesine red cevabı gelmesi, AB’ye rest çekilmesi ve “Eyy Avrupa sen kim oluyorsun” efelenmesi hem iç politikada, hem de gurbetçiler üzerinde tesirli oldu.

Bu süreçte öyle propagandalar yapıldı ki, Avrupa’da elektrik yok, enflasyon çok, işsizlik, hayat pahalığı, adalet gibi, Türkiye’de şikayet edilen ne varsa Avrupa’ya ithal etmek için her türlü yalana başvurdular. 

İZİN MEVSİMİ 

Malûm, her yaz olduğu gibi; okulların tatiliyle beraber Avrupa’dan anavatana, sıla-i rahim heyecanıyla yollara düşülür.

Pandemiden dolayı epeydir yavaşlayan bu gidişler, vakaların azalmasıyla bu sene patlama yaptı. Kaç senedir gidemeyenler arabalara dolup neredeyse Avrupa’yı boşalttı. Dolayısıyla memleket sokakları izincilerle doldu taştı.

Hâl böyle olunca epeydir gündemi belirleyen sokak roportajlarından gurbetçilere de mikrofonlar uzatıldı. Bir hâmaset, bir hâmaset; memleket hasretinin getirdiği duygusallık, milliyetçilik ve Avrupa rahatlığıyla tek adresten bakıp, tahkik derinliğine girmeden sathi bir siyaseti vatan müdafaası yerinde saydılar.

Alman atasözü der ki; “Bir yalanı yüz kere söylersen o yalan, yalan olmaktan çıkar. Ehl-i tahkik olmayan yüzde 80, bu yalanlara inanmaya başladı. Üzülerek ifade etmek gerekirse keşke yalan olsa da ve memleketimiz bu seviyelerde olsa...

Gâyemiz Avrupa muhipliğini yapmak değil elbet. Ancak demokrasimizin ve hayat standardımızın yükselmesi için Bediüzzaman’ın 1. Avrupa dediği AB’ye girebilmektir derdimiz. Zira devrim kanunları ve su-i istimale açık her türlü vesayetin, tek adam rejimlerinin, darbelerin nihayet bulması ise buna vabestedir. Bizi bu idealden alıkoymak isteyenler de; devletin derin kodlarıdır ki, geçmişte başka kimlikte olanlarla bu gün dinbaz kılıfla memleketin ileri demokrasi hedefinden döndürmek isteyenler aynı zihniyettir. 

Avrupa’nın hürriyeti ve refahı içinde yaşayan ve bu planlardan habersiz politik algılarla “memleketin kıymetini iyi bilin, Avrupa zorda” diyenlere “Tükiye’ye kesin dönüş yapın o zaman” ironisi karşısında arkalarına bakmadan mercedeslerine binip gittiler. 

Bu ironiye bir katkıda Erdoğan’dan: “Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz” diye konuştu.

Ee! Hani Avrupa bizi kıskanıyordu?

Neresinden tutalım...

Okunma Sayısı: 426
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kuzey ve iç kesimler için fırtına uyarısı

    Bu neyin acelesi?

    Yüzde 65: Başkanlık çözüm olmadı

    Aspirin verip duruyorlar

    Nijerya’da Kur’an-ı Kerim dağıtıldı

    Gıda krizi dünyada maliyetleri arttırdı

    Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Adana'da golsüz beraberlik

    Asgarî ücretli nasıl ev sahibi olur?

    Aliyev: Sözümüzün arkasındayız

    En fazla altın alımını Merkez Bankası yaptı

    Trabzonspor Kayseri'den 3 puanla döndü

    Emekli nasıl ev alsın?

    Üreticilerin dayanma gücü kalmadı

    KKTC’den tepki: Misliyle karşılık vereceğiz

    NATO'dan Rusya'ya tepki: Asla tanımayacağız

    AB tavan fiyat konusunda anlaşamadı

    “İsrail’in suçlarıyla ilgili soruşturma başlatma” çağrısı

    Filistin’de yaşananları görün

    78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu neyin acelesi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bütün zerrelerinle duaya amin dersen...”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Mercedes’lere bindiler ve gittiler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Aspirin verip duruyorlar
    Ahmet BATTAL

    TRT, RTT, MMT
    Misbah ERATİLLA

    Kelimeler tohum gibi tesirli
    Risale-i Nur'dan

    Vaizlerin nasihatleri neden tesir etmiyor?
    Mehmet KARA

    İlk gündem bu tasarı mı olmalıydı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Yoksa bu duyulan sesler, gecikmiş “İran Baharı” mı?..

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.