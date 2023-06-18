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18 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Sandıklardan milliyet-çilik çıktı

Ömer Faruk ÖZAYDIN
18 Haziran 2023, Pazar
Türkiye Cumhuriyeti kurulurken inkılaplarda her ne kadar halkçılık varsa da rejimi devletçilik ve milliyetçilik esaslarına göre tesis ettiler.

Yine “köylü milletin efendisidir” prensibi va’z edilmişse de “çarıklı, Kürt” diye horlanmış, dipçik ve süngülerle hizaya getirilmek istenmişti. Düzene itiraz edenlerin isyanlar bahane edilerek köyleri yakılıp yıkılmış, tütün tabakası, çefiye inzibat kuvvetleriyle suç unsuru görülerek türlü eziyet ve işkencelere maruz bırakılmıştı. 

Bu sebeplerle eğitimsiz ve dinsiz bırakılan bölgenin gençleri yine derinlerin marifetiyle terör örgütlerine militan olmuşlardı. 

Senelerce kan gölüne dönen bölge, on binlerce ölüm ve şehitlere mezar olmuştu.

20 Ekim 1998’de Adana mutabakatıyla terör örgütü lideri Suriye’den çıkartılmış daha sonra Türkiye’ye iade edilmişti. 

AKP; APO’nun 1999’da deport ettirilip Türkiye’ye iadesiyle azalan terör hâdiselerini, kendilerine mal ederek seçim stratejilerini pragmatist oy avcılığına getirdi. 

İktidarının ilk senelerinde Doğu realitesini tanıyan ve çözüm sürecini yürüten AKP, 2014’ten sonra inandığından değil, kaybettiği oylar yüzünden iktidar için karşı cepheye geçti. Dün teröristlere kucak açıp methiye dizen AKP, terörle arasına mesafe koymak isteyen siyaseti terörün kendisi ilân etti. 

Çözüm süreciyle gâh PKK’yı halayla dağdan indirdiler, gâh “Sayın Öcalan” diyerek İmralı’ya mavi boncuk dağıttılar. O kadar ileri gittiler ki; önünü keserek hapse attırdıkları Demirtaş’ı APO’ya şikâyet ederek Kürt siyasetinin gelişmesinden duydukları korkuyu dışa vurdular. Çözüm sürecinin yaramadığını ve Doğu’dan oy kaybettiğini gören AKP, kendisine müzmin muhalif MHP’yi de yanına alarak milliyetçi bir blok oluşturarak 19 Temmuz 1948’da kurulan Millet Partisi’ni hortlattılar.

Ondan sonra vatan, terör, PKK discurlarıyla seçmeni konsolide edip hem referandumu hem de 2018 ve 2023 seçimlerini alıp CB’lığı da türlü türlü desiselerle  kimseye teslim etmediler.

Şimdi sahip çıkılmasa da “Allah’ın bir lütfu” diye fırsata çevrilen 15 Temmuz’la da “hain, terörist” kılıcı milletin başında sallandırılarak iktidarlarını perçinlediler.

Hükûmetlerin korkulu rüyası olan; onca ekonomik dar boğaz, işsizlik, enflasyon ve hızla değer kaybeden Türk lirası, deprem, sel gibi musibetler, vandallık nobranlık, hakaretlere rağmen kararsız seçmen, milliyetçilik ve güvenlik refleksi ile bütün menfîliklere galip gelerek bir nevi güçten yana oy kullandılar. Zira o vehmî olan güç güya dünyaya kafa tutacak büyüklükte ve dertlerimize derman olacak mahiyette!

Bu sebeple yalan/dolan olan montaj kaset ve panolarla; “Apo serbest kalacak, Kandil Millet İttifakı’nı destekliyor” gibi propagandalar bilindiği halde, iktidardan yana oy kullandılar.

Özellikle Avrupa’da çoğu ehl-i tahkik olmayan, tek derdi işine gidip rahatça bir hayatı gaye edinen gurbetçiler, yabancı statüsünde olmanın getirdiği bir milliyetçilik aidiyetiyle Cumhur İttifakı’na destek verdiler. 

Gelinen noktayı iyi okuyan iktidar, HDP (YSP)’nin muhalefete olan desteğini terörle ilişkilendirmeyi tepe tepe kullanarak seçmeni konsolide etmeyi başardı.

Muhalif oylarla yükselen ve ilk turda yüzde 5.17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’ın 2. turda Erdoğan’ı desteklemesi de bu sebepten. 

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