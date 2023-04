"Şeyhülislâm seçmiyoruz ki!"

Türkiye tarihi siyasî çalkantılarla geçti; Osmanlı, Cumhuriyet dönemi, isyanlar, tek parti istibdadı ve nihayet demokratlar.

DP iktidara gelmesiyle yeni bir dönem başlamış, millet söz sahibi olmuştu. Ancak bu defa da darbeler dönemi başlamış, Demokratların içinden MHP, MNP gibi milliyetçi, dinci gruplar çıkınca toplum sağcı solcu diye iki kampa ayrılmıştı. Bunu bilen ve isteyen ifsad komiteleri merkez (demokrat) siyaseti iflah etmemiş, millete rağmen siyaseti tanzim etmişti.

12 Eylül'le birlikte sol siyaset tasfiye olmuş, Rusya'nın dağılmasıyla komünizm de tedavülden kalkmış, ifsad komiteleri başka alanlar bulmuştu. 28 Şubat'la dindarlara baskı uygulansa da aktörleri kendi içinden çıkarmış, bu defa tahribat dindar siyaset üzerinden gelmişti.

AKP'nin mağduriyetle milletin teveccühünü kazanıp iktidara gelmesiyle, senelerdir hasreti çekilen! dindar kimlikli siyasetle, bir yüzükten başka emvali olmadığı halde tıka basa, yedi cedlerine yetecek kadar zenginliğe sahip olunur. Kendileri öyle olduğu gibi, yandaşlarını da haram kazanca alıştırıp her türlü rantı mübah görerek, İslâm'da olmayan saltanat hırsı için her türlü hile, dolap ve entrikayla güç zehirlenmesi yaşadılar. Bu güçle önüne geleni doğrayıp, iktidara gelmeden evvel söyledikleri "demokrasi araçtır" sözünü hayata geçirerek her türlü adaletsizliği ve haksızlığı meslek edindiler. Ve Cumhuriyet için tehlike arz ettiler, zira demokrasinin bütün genleriyle oynadılar. Diğer yandan dinin içini boşaltarak deist, ateist patlamasına sebep oldular.

Bunu hakkal yakîn yaşayan millet, özellikle katı Kemalist, laik kesim "böyle dindarlık olmaz olsun" diyerek hak ve hakikat noktasında hem İslâm'ı sorguladılar hem de dinin böyle ucuz olmadığını ve siyasete alet edilmemesi gerektiğini güncelleyerek siyaset geliştirdiler.

Dolayısıyla eski katılıkları yerine, dinle, milletin değerleriyle problemleri olmadığını, siyasetin kendi mecrasında icra edilmesi gerektiğini belirterek demokratlığa geldiler.

AKP ise, iktidarın elden gitme ivmesini görünce, bir asır evvel tedavülden kalkan "Bunlar dinsiz, bunlara oy verirseniz din elden gider" retoriği üzerinden antidemokratik bir siyaset gütmeye başladı.

Partiyi dinin adresi gören müzmin taraftarlar ise seküler kesimi ötekileştirip, hatta memleketin dışına atarak bizden, onlardan ayırımında ilkelleştiler.

Halbuki din bize şefkati emreder. Kişinin dine olan mesafesi bizim şefkatimizi celp etmeli, nefretimizi değil. Ayrıca memleket yönetimi, 85 milyon insanın oyları ve meclise gönderilen bütün renklerin bileşkesinden oluşur. Mezhep, kimlik ve inanç kalibresine değil, liyakate göredir. Ancak, maalesef bizim siyasallaşmış dindarlarımız imanölçer aleti varmış ve vazifesiymiş gibi, Allah'ın vazifesini kendilerinde görme garabetini gösteriyor. Fatih Sultan Hazretlerinin şu sözü çok manidardır; "İnsanlara Allah'ın soracaklarını sormayın, onlara kulun soracaklarını sorun; dinin nedir, görüşün nedir değil, aç mısın, bir şeye ihtiyacın var mı diye sorun."

Bir apartmanda, bir iş yerinde, fabrikada, alış verişte ve siyasette bize lazım olan liyakat iken, (kaldı ki din sadece kıyafetle ölçülmeyip, her alana hükmetmeli) dinî saikler tercih belirlemede rol oynuyor. Bunun adı tam da siyasallaşmaktır.

1969'da kurulan MNP'ne Nurcuların desteği istenince, Bediüzzaman'ın siyasî ve içtimaî reçetelerde varis bıraktığı Zübeyir Ağabey; "Biz ahrar, yani hürriyetçiyiz. Şeyhülislam seçmiyoruz ki takvasına bakalım. Siyasetçi seçiyoruz. Fikrimize dost olsa yeter" diyerek noktayı koymuştur.

Ama aradan geçen 54 seneye rağmen Nurculuk kriterleri değil de siyasalcılık öne çıkıyorsa, yapacak çok işimiz var demektir.