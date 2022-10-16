Tek adam rejimine karşı çıkmak bizi CHP’li yapar mı?

AKP ile birlikte toplumun fay hatları derinden derine yarıldı; biat etmeyen her kesimi ötekileştirme, terörize ve kriminalize etmelerle 2023’e giderken diktatoryanın temelleri atılmakta.

Bu yüzden dezenformasyon bahanesi altında sansür yasası dayatılmakta.

Bir yandan sansürle millet susturulmak istenirken, diğer yandan saray medyası ve iletişim başkanlığı koordinasyonunda her türlü yalan yanlış haberlerle dezenformasyon yaşatılmakta. Haber alma hakkı bulunmayan vatandaş da bu kulak zehirlenmesinden nasibini almakta. Velev ki AKP’li olmasa da.

Evet, geçmişte de bölünmeler vardı. Fakat bu ayrışma kasdî ve iradî idi; sağcı, solcu gibi.

Ancak bu günkü ayrıştırma AKPMHP/ Ergenekon ortaklığı, devletin derin kodlarına yazılmış vahamette. Siz kendinizi nerede görürseniz görün rejime uymuyorsanız, ya CEHAPE ya da terörle iltisak yaftasındasınız.

Siyasetin bu kodlamasını bir derece anlamak zor değilken, Müslümanın, bahusus kendini Nurcu diye vasıflandıran kudsî emirle “kardeş”ten gelmesi çok acı.

Görünen o ki; yukarıdan örgütlenen bu yafta modası her kesime olduğu gibi aileye ve dostlara da sirayet etti.

MİLLET İTTİFAKI

Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar, fikir hürriyeti gasbı, ekonominin tek adam rejimi elinde lastiğinin patlaması, Cumhuriyet kamyonunun uçuruma doğru sürüklenmesi karşısında farklı parti ve görüşten birçok ehl-i hamiyet, demokrasiye sahip çıkmak, yaraları sarmak, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca millete yapılan yanlışlarla yüzleşip helâlleşmek adına bir araya geldiler.

Bu ittifakın en büyük çekim merkezi, tek adam rejiminden parlamenter sisteme ve demokrasiye dönüş ekseninde buluşmaları.

Bu buluşmanın giderek Cumhur İttifakının önüne geçmesi karşısında çeşitli dezenformasyon oyunlarıyla yıpratılarak, dağıtılmak ve 2023 seçimlerini garantilemek adına milletin hassasiyetleri üzerinden siyaset yapılmakta. Öyleki bir asır öncesinde yapılanları bu günmüş gibi nazara vererek, çoktan beri yaralanan toplum vicdanı toptancılıkla daha da derinleştiriliyor. Suçun şahsiliği prensibi çiğnenerek, adalet terazisi imha ediliyor. Bağlı bulunduğu tüzel kişiliğin bütün sülalesi, hatta ceddin cedleri aynı gemiye bindirilerek batırmak zalimliğiyle kan davasına dönüştürülüyor.

Var mı ki birinin bir güzel hasleti nazara verilse hemen aidiyeti üzerinden veryansın ediliyor.

Halbuki Bediüzzaman: “Bir mezhebin lâzımı mezheb değil ki, lâzım ile mes’ul olsun.” Yani eğer bir mesleğin lâzımı ve neticesi küfre girse, fakat o lüzum zâhir olmazsa veyahut zaruret-i ihtiyaç için girmiş ise; o mesleğin sahibi kâfir olmaz” buyuruyor. Dolayısıyla, bir partinin gizli bir ajandası olsa, o partinin bir ferdi veya taraftarları onunla mesul olmaz ki, Bediüzzaman, kendisine zulmedenleri affedip, suçu sadece baştakilere vermişti.

Bu vesileyle toplumun büyük bir kesimi gibi bizde DP’den dolayı millet ittifakına destek verdik. Ayrıca ittifakta bulunan partilerin tüzükleri, fikirleri ayrı olsa da, buluştukları ortak payda da, demokrat çizgimize (genel mana da) halel getirecek bir duruş da yok. Ayrıca parlamenter sisteme geçtikten sonra her parti kendi mecrasına çekilecektir. İttifakta olmak bizi Saadet, Deva, İYİ, Gelecek ve CHP’li yapmaz... İttifakın CB adayı ve sözcüsü gibi duran Kılıçdaroğlu’nun bizce de doğru olan çıkışlarını nazara vermek de..

Güya Nur’lar mehaz gösterilerek bizi bir yerlere bağlayanlar; 1982 anayasasına karşı çıkışımızda da, komünistlere bağlamışlardı. Ancak 2010’da o anayasanın kalkması için canhıraşane çalışmalarına rağmen helâllik dilemeleri gerekirken yine hakka girecek iftira ve gıybetler, yine aynı tas, aynı hamamdan...

Ama biz yine, yeniden Yeni Asya’yız.