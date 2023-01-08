Ya cemaat, ya da “sessuzluk”

Türkiye’nin en büyük meselesi; bir asırdan fazladır yerleştirilmeye çalıştırılan demokrasinin darbelerle inkita’a uğratılması, nefes aldığı dönemlerde de darbe vesayetlerinin tesirinde kalmasıdır.

Derin yerlerde tezgahlanan fitneler vesayet partileriyle alan bulup

(basın marifetiyle de) vatan-millet aşkı perde yapılarak vatandaş iğfal edildi hep.

Bu gafletten cemaatler de nasibini almasıyla dahilî problemler hiç eksik olmadı. Bunu en çok yaşayan da Yeni Asya.

Diğerlerinin böyle bir vitrini olmadığı ve meşveret tabana yayılmadığından alınan kararlar has dairenin etrafında şekilleniyor. Dolaysıyla birkaç ağabeyin “dindar siyasetçi” saikiyle tercihleri cemaate de aksediyor ki, sessuzluk…

Yeni Asya ise; özellikle Nurculuk hareketinde ilk ve tek oldu (ki herkesin adresiydi ve günlük siyasî gazete diye kuruldu)ğundan ve Risale-i Nur’un medyadaki dili olması bakımından nazar-ı dikkatleri celbediyor.

Şahıs eksenli olmayan ve süzülerek cemaatin tensibinden geçen kararlar; dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan ve zamanı okuyamayanlar tarafından “Yeni Asya nasıl böyle bakar” istibdadıyla tenkit sınırlarını zorladılar hep.

Yakın tarihe baktığımızda bütün ayrılıkların altında siyasî ve içtimaî reçetelerin okunmaması yatıyor.

İç siyaset, dış siyaset, darbeler v.s.

Dün, bugün, yarın ve ilanihaye…

Kıyamete kadar devam edecek mi böyle? Hayır, çaresi var ve devam etmemeli.

Bir defa popülist politikaların tesirinde kalıp cemaatin yanlış yaptığı fikrinin giderek sertleşmesi, meşveretin aldığı kararları orada burada (şimdi sosyal medyada) paylaşılmasıyla başlayan aidiyet hissinin azalmasının önüne geçilerek…

Kendi fikirleri çıkarsa meşveret-i şeri’yye, değilse gayri meşru zehabından kurtularak…

Herkeste enaniyet vardır, fakat bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuzu kazanmak için o enaniyetini havuzda eriterek…

“Cemaatın ruhu olan şahs-ı manevî daha metindir ve tenfiz-i ahkâm-ı şer’iyeye daha ziyade muktedirdir.”1 hakikatini dem ve damarlara yerleştirerek…

İhlâs’ın ikinci düsturu ki; tenkit hastalığını işletmemek ve kardeşler arasında faziletfüruşluk damarını tahrik etmemek. Elbette ki herkes istediğini düşünebilir, fakat an şart ki kendi istihracını cemaate dayatmamak. Ola ki yeni bir konjonktüre kendini kaptırmış ola… Bunun çaresi, o fikirler test edilerek cemaatin süzgecinden geçirilmeli.

Peki cemaat yanlış yapamaz mı?

İhtimal olsa da bu cemaate ittiba etmeyi iskat etmez. Zira ihtimal başka, vukuat başkadır.

Vukuat var mı? Şanlı tarihimiz gösteriyor ki yok; işte 12 Eylül, işte darbe anayasası, işte AKP ve işte 15 Temmuz…

Peki, ya fertler?

Bu aziz cemaat elbette ki fertlerden teşekkül etmiştir. Fertler ise sebkat etmiş, Risale-i Nur kültürünü ruhen istemiş, aklen kabul etmiş, kalben tasdik etmiş ve vicdanen de hayatına geçirmiştir. Çoğu da 30/40/50 sene belki onlarca defa külliyatı bitirmiş, çevrenin nokta-i istinadı olmuştur. Fakat şahıs ne kadar dahi bile olsa şahs-ı manevî karşısında mağluptur. Dolaysıyla bir şahıs bir hadisenin belki bir tarafını görebilir, lâkin cemaat etraf-ı erbaasını…

Kısaca; o fikirleri bir potada eritip anonim bir türkü gibi süzüle süzüle cemaate mal etmekle olur.

Zaten bir emrin dört temel dayanağı yok mu?

Kur’an, sünnet, kıyas-ı fukaha ve icma-ı ümmet.

Emin olun, alınan kararlar bu dört süzgece de uyar.

Velhasıl; ya o karalara uyacağız ya da Temel’in dediği gibi “sessuzluk…”

1.Mesnevi-i Nuriye