Yiğit muhtaç olmuş, Peker'e Yakut'a

"Yoksulun sırtından doyan doyana

Bunu gören yürek nasıl dayana

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Bilmem söylesem mi söylemesem mi"

Yoksulluğu vurgu için yazılan Aşık Mahzunî şerifin bu dizeleri 2023 Türkiye'sinde tam hayata geçti. Doların 20 TL, kiraların 10.000 ila 20.000 arasında, emekli maaşlarının 7500 TL, soğanın 30.TL olduğu bir dönemde "bilmem söylesem mi söylemesem mi" durumuna geldik.

Demokrasinin rafa kalktığı, basının susturulduğu, yargının vesayetle hukuk ve adaletin yer altına girdiği, mafyatik yapılarla işlerin görüldüğü bir dünyada, yiğit soğana muhtaç olduğu gibi adalet arayışlarında karanlık işlere bulaşmış mafya artıklarına da..

Çünkü, onca çürümüşlüğün kokuşmuşluğun yalan talan ve dolanın kol gezdiği bir dünyada, siyasetin hiç bir şey olmamış gibi; " düzeltirsek biz düzeltiriz" 21 sene üstüne bir beş, bir on sene daha, hattâ kıyamete kadar bize oy verin yoksa filanlar, öcüler, bilmem hangi cinsler gelir, ezan gider, bayrak gider maazallah din elden gider propagandalarıyla milleti kandırmaya devam ederken, depremlerin, sellerin ve hortum gibi musibetlerin uyandırmadığı bir toplumda mafyadan medet bekler bir hale gelmişiz ki vay bana vaylar bana.

2022 Mayıs'ına kadar Peker'in yaptığı ifşaatlar hükûmeti bir müddet sarssa da getirilen dijital tecrit ve 15 Temmuz'un finansörü diye ilan edilen BAE ile ilişkileri geliştirip, Peker'in konuşmaması için yapılan baskılar meyvesini vermiş, AKP'nin düşen oyları durmuştu. Yapılan anketler de hala yüzde 30'lar bandında görülmesi ve Peker ne zaman söz verdiği videoyu yayınlayacak beklentileri siyasîlere kadar uzanmıştı. Ancak seçime sayılı günler kalmasına rağmen ses seda çıkmaması umutsuzluğa sevk etmişti ki, bu defa benzer bir tarzda Muhammed Yakut isminde Peker'in 25 yıllık dostu olduğu ifade edilen Diyarbakırlı birinden peş peşe (videolar) geldi.

Senelerdir muhalif medyaya yapılan baskılara rağmen söylemeye çalıştığımız birçok karanlık dosyaları gün yüzüne çıkartmaya çalışan, adı üstünde "deliler delisi" bir cesaretle delice ifşaatlar yapınca ortalık yeniden alevlendi.

Bütün bu çamur/çirkef işler elbette ki o dünyanın içinden gelen ve onlarla işbirliği içinde olanlar daha iyi bilir. Burada sorulması gereken asıl tema; neden bunlara muhtaç olduğumuzdur?

Halbuki iktidar, son on yıldır bütün icraatlarıyla bu işlere bulaştığını deşifre ediyordu. Fakat, öyle işlerle perdelemeye çalıştılar ki, din/ diyanet kozları öylesine hoyratça kullanıldı ki, Bediüzzaman'ın ifadesiyle, yüzde sekseni ehl-i tahkik olmayan bir toplumda inanmışlık ve "o yapıyorsa bir bildiği vardır" sonsuz krediyle olanları görmezden geldiler. İktidar ise milletin en hassas damarı olan din, mezhep ve kimlik siyasetinden girip, muhalefeti dinsiz ve vatansız göstererek "onlar gelirse teröristlerle iş birliği yapılacak" kendilerinin getirdiği İstanbul sözleşmesi üzerinden bel altı vuruşlarla seçmeni konsolide ediyorlar.

Gelinen noktada; bunca olup bitenlerin yüzde birisi hukûmetler devirecekken AKP'nin umurunda olmaması, elbette "bunlar giderse CHP gelir" korkutmasıyla dindar seçmenin "dış güçler, dünya bize düşman, liderimizi istemiyorlar" fanatizminde yatıyor.

Her ne olursa olsun; ifşaatlar ol(ma)sa da dinin kullanılmasından bıkan bu millet, 14 Mayıs'ta bu din bezirganlarını tahttan indirecektir. Kimsenin şüphesi olmasın.

Peker'lere muhtaç hale gelse de vazifenin yiğitlerde olduğunun şuurunda olarak.