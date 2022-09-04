“Anlaşılmayan” Kur’ân...

Arapça şöyle bir özdeyiş var: “Bütün insanlar müfekkirdir; yalnız bazı insanlar mütefekkirdir..”

Tefekkür, derinlemesine, inceden inceye tedkik ederek, dikkatle okuyup anlamaya çalışmak, bu yolda gayret, çaba sarf etmek demek.

Onlarca Kur’ân âyeti, bizlere, “Aklınızı kullanmaz mısınız?..”

“Ey akıl sahipleri!” hitabıyla bu “tefekkür” ü emretmekte...

Tefekkür, aklın, hareket, hem de cehd hâli, aksiyonel akıl..

Hadîs’te ise, “Bir saat ‘tefekkür’ bir sene ibadetten daha hayırlıdır..” denilmekte.

Risale-i Nur mesleğinin, belki de en mühim esası ise, şu, ısrarla en çok vurgulanan “tefekkür” kavramı olsa gerek..

Eski Said döneminde, Bediüzzaman Said Nursî, günde iki cüz ezberlemek kaydıyla Kur’ân’ın hıfzına başladığını, fakat kalbine gelen malûm şu iki “sünûhât” ile tamamına muvaffak olamadığını belirtir.

Birincisi: Kur’ân, “çok hızlı” okunduğundan dolayı “hürmetsizlik” olmasın diye.

Diğeri de, belki de en önemlisi de, “Kur’ân’ın, bu zamanda, “lâfzından” ziyade “mânâsının” muhafazasına ihtiyaç olduğu hükmü.

Sonrasında ise, bunu gerçekleştirme adına, hem dinî, hem de modern ilimlere, fenlere ait 80-90 cilt kitabı ezberine alması ve hafızasından “üç ayda” bir tekrar etmesi..

Bu gayretin ilk meyvesi de, hiç şüphesiz Muhâkemât olmuş, sonrasında İşarâtü’l-İ’câz, Mesnevî-i Nûriye, Haşir Risalesi, 25. Söz, Âyetü’l-Kübrâ, Hülâsâtü’l-Hülâsa ve 130’za bâliğ olan diğerleri bunu takip etmiş..

Üstâd Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatı’nda Risale-i Nurlar’ın okunmasını, şu “mütefekkirâne Kur’ân okumaya” en mühim misal olarak gösterir, ve kim “mütefekkirâne” Kur’ân okumak isterse, hangi risaleyi açsa, bu mânânın mümkün olduğunu defaatle ihtar, hem de ikaz eder.

Sonrasında ise, konuyu şu “Mücessem Kur’ân” olarak tabir ettiği ve kendi tabiriyle, dâima “âşıkâne” ondan bahsettiği kâinâta/tabiata getirip, bu kitabın “tefekkürünün” nasıl olması gerektiği sadedinde,

“Bir bahar mevsiminde, garîbâne, ‘mütefekkirane’ seyahate gidiyordum.. Bir tepeciğin eteğinden geçerken, parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden, vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri derhâtır ettirdi.. Şöyle bir mânâ kalbe geldi ki: Bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir...” der.

Sünûhat’ında ise, Ümmet-i İslâmiye’nin, “dinin farz olan emirlerindeki” şu “gevşeklik” ve de “ihmâlinin” en mühim bir sebebi olarak, bu en önemli “tefekkür” boyutunun göz ardı edilmesini, dikkate alınmamasını ve sadece ve sadece bildiğimiz şu “lâfza” yoğunlaşılmasını gösterir ve biraz da “hiciv” tarzında, “ironik” olarak şöylece konuyu itmam eder ve der, “Eğer Cemaat-ı İslâmiye’nin hâcât-ı zarûriye-i diniyesi, bizzât Kur’ân’a müteveccih olsa idi, o Kitab-ı Mübîn, milyonlarca kitaplara taksim olunan rağbetten daha şedîd bir rağbete, ihtiyaç neticesi olan bir ‘teveccühe’ mazhar olur; ve bu sûretle ‘nüfûs’ üzerinde ‘bütün mânâsıyla’ hâkim ve nâfiz olurdu.. (Buraya önemle dikkat)

Yalnız, ‘tilavetiyle teberrük olunan’ bir ‘mübârek derecesinde kalmazdı...”