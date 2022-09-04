"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

“Anlaşılmayan” Kur’ân...

Orhan Ali YILMAZ
04 Eylül 2022, Pazar
Arapça şöyle bir özdeyiş var: “Bütün insanlar müfekkirdir; yalnız bazı insanlar mütefekkirdir..”

Tefekkür, derinlemesine, inceden inceye tedkik ederek, dikkatle okuyup anlamaya çalışmak, bu yolda gayret, çaba sarf etmek demek.

Onlarca Kur’ân âyeti, bizlere, “Aklınızı kullanmaz mısınız?..”

“Ey akıl sahipleri!” hitabıyla bu “tefekkür” ü emretmekte...

Tefekkür, aklın, hareket, hem de cehd hâli, aksiyonel akıl..

Hadîs’te ise, “Bir saat ‘tefekkür’ bir sene ibadetten daha hayırlıdır..” denilmekte.

Risale-i Nur mesleğinin, belki de en mühim esası ise, şu, ısrarla en çok vurgulanan “tefekkür” kavramı olsa gerek..

Eski Said döneminde, Bediüzzaman Said Nursî, günde iki cüz ezberlemek kaydıyla Kur’ân’ın hıfzına başladığını, fakat kalbine gelen malûm şu iki “sünûhât” ile tamamına muvaffak olamadığını belirtir. 

Birincisi: Kur’ân, “çok hızlı” okunduğundan dolayı “hürmetsizlik” olmasın diye.

Diğeri de, belki de en önemlisi de, “Kur’ân’ın, bu zamanda, “lâfzından” ziyade “mânâsının” muhafazasına ihtiyaç olduğu hükmü.

Sonrasında ise, bunu gerçekleştirme adına, hem dinî, hem de modern ilimlere, fenlere ait 80-90 cilt kitabı ezberine alması ve hafızasından “üç ayda” bir tekrar etmesi..

Bu gayretin ilk meyvesi de, hiç şüphesiz Muhâkemât olmuş, sonrasında İşarâtü’l-İ’câz, Mesnevî-i Nûriye, Haşir Risalesi, 25. Söz, Âyetü’l-Kübrâ, Hülâsâtü’l-Hülâsa ve 130’za bâliğ olan diğerleri bunu takip etmiş..

Üstâd Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatı’nda Risale-i Nurlar’ın okunmasını, şu “mütefekkirâne Kur’ân okumaya” en mühim misal olarak gösterir, ve kim  “mütefekkirâne” Kur’ân okumak isterse, hangi risaleyi açsa, bu mânânın mümkün olduğunu defaatle ihtar, hem de ikaz eder.

Sonrasında ise, konuyu şu “Mücessem Kur’ân” olarak tabir ettiği ve kendi tabiriyle, dâima “âşıkâne” ondan bahsettiği kâinâta/tabiata getirip, bu kitabın “tefekkürünün” nasıl olması gerektiği sadedinde,

“Bir bahar mevsiminde, garîbâne, ‘mütefekkirane’ seyahate gidiyordum.. Bir tepeciğin eteğinden geçerken, parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden, vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri derhâtır ettirdi.. Şöyle bir mânâ kalbe geldi ki: Bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir...” der.

Sünûhat’ında ise, Ümmet-i İslâmiye’nin, “dinin farz olan emirlerindeki” şu “gevşeklik” ve de “ihmâlinin” en mühim bir sebebi olarak, bu en önemli “tefekkür” boyutunun göz ardı edilmesini, dikkate alınmamasını ve sadece ve sadece bildiğimiz şu “lâfza” yoğunlaşılmasını gösterir ve biraz da “hiciv” tarzında, “ironik” olarak şöylece konuyu itmam eder ve der, “Eğer Cemaat-ı İslâmiye’nin hâcât-ı zarûriye-i diniyesi, bizzât Kur’ân’a müteveccih olsa idi, o Kitab-ı Mübîn, milyonlarca kitaplara taksim olunan rağbetten daha şedîd bir rağbete, ihtiyaç neticesi olan bir ‘teveccühe’ mazhar olur; ve bu sûretle ‘nüfûs’ üzerinde ‘bütün mânâsıyla’ hâkim ve nâfiz olurdu.. (Buraya önemle dikkat)

Yalnız, ‘tilavetiyle teberrük olunan’ bir ‘mübârek derecesinde kalmazdı...”   

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnafın umudu öğrenciler

    Bu, öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur

    6’lı Masa’nın aklı net

    Benzin ve motorine önce indirim sonra zam

    KHK’lıları hakimler değil, AKP iktidarı ihraç etti

    Pakistan’da son 24 saatte 57 kişi daha öldü

    Fransa'da 2003'ten bu yana en ölümlü yaz kayıtlara geçti

    Gazprom: Kuzey Akım boru hattı belirsiz bir süre kapalı kalacak

    Nijerya'da milyonlarca çocuk okula gidemiyor

    Millet İttifakı 4 puan öne geçti

    İktidar vatandaşı korkutuyor

    Moldova: Rusya'nın 'kışkırtmalarına' teslim olmayacağız

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

    Görme engelli din görevlisi, hafızlık eğitimi veriyor

    Demokraside sınıf düştük

    AİHM'i hedef aldılar

    Eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz

    Yargıyı alaşağı ettiler

    Yargıda bağımsızlık rafa kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uhud’dan bir istişare dersi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tuz koktu
    Ahmet BATTAL

    AYM’den bir yanlış bir doğru
    Feyzullah ERGÜN

    Kahvaltıyı mutlaka yap, akşam yemeğini erken ye...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mehmet KARA

    İşsizlik yok (mu) dediniz?!
    Faruk ÇAKIR

    Boş teselli değil mi?
    Adnan NACİR

    Kombi’ne zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.