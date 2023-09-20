“Avrupa” dan gelen cereyan...

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, önceki gün, “Türk hükümeti, ülkenin demokratik standartlarında ‘ilerleme olarak değerlendirebileceğimiz’ tek bir mesaj dahi vermedi, vermemeye de devam ediyor…” demiş.

Devamında da, Türkiye’den “demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin” Avrupa standartlarına yaklaşan bir “siyasi irade” beklediklerini belirterek, şu “Kopenhag kriterlerini” bizlere yeniden bir hatırlatmış…

Şu Kopenhag kriterleri, 72 maddeden oluşmakta. Türkiye’nin, bu tarihi süreçte bu 72 maddeden 65’ini yerine getirdiği var sayılıyor… AB’nin, şu “üyelik” şartı için bizden yerine getirmemizi istediği son beş (5) madde ise şöylece özetlenebilir:

“Yolsuzluğun” önlenmesi için tedbirlerin alınması, “Europol” (Avrupa Polis Teşkilatı) ile ortak bir anlaşma yapılması, AB standartlarına uygun “kişisel verilerin korunması” ile ilgili ulusal mevzuatın uyumlaştırılması, Türkiye’nin, cezaî konularda bütün AB üyesi ülkelerle şu “işbirliği içinde” çalışması, Türkiye’nin, şu Avrupa standartlarıyla uyumlu bir “terör yasasını” oluşturması.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî, Dârü’l Hikmet- İslâmiye’de görevli olduğu 1920’li yıllarda, önce Arapça olarak kaleme aldığı, sonrasında kardeşi Abdülmecit Nursî tarafından Türkçeye tercüme ile külliyatına dâhil ettiği bir Mesnevî Nûriye isimli eserindeki bir tahlilinin hemen başında, konuyla ilgili olarak, “hangi Avrupa”ya karşı olduğu, itiraz ettiği anlamında hemen şöylece bir “tashih”, hem de “ayrım” ihtiyacı duyar ve bizleri şu şekilde uyarır, ikaz eder:

“Yanlış anlaşılmasın; Avrupa ikidir: Birisi, İsevînin, din-i hakikîden ve İslâmiyet’ten aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi’ (faydalı) san’atları ve ‘adalet ve hakkaniyete hizmet eden’ fünûnları takip eden Avrupa’ya (1. Avrupa) hitap etmiyorum…” demekte.

AB’nin, şu “tekevvün” sürecindeki “hukukî açıdan” şu tarihî seyrini şöylece özetleyebiliriz sanırım.

Uluslararası Adalet Divanı (1945)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannâmesi (1948)

Çocuk Hakları Beyannâmesi (1959)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1953)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (1959)

Hem de Üstâd Hazretleri şu Sünûhât’ında, “Mademki menba Avrupa’dadır. Gelen cereyan, ya ‘Menfî’ veya ‘Müspet’tir. Menfîye kapılan, harf gibi ‘Delle alâ ma’nen fî nefsi gayrihî’ yahut ‘Lâ yedüllü alâ ma’nen fî nefsihî’ tarif edilir. Demek; bütün harekâtı, bizzât, hariç hesabına geçer… Çünkü, iradesi hükümsüzdür. Hulûs-i niyeti fayda vermez… Bahusus, menfî iki cihet-i za’fla, hariç cereyanın kuvvetine bir ‘âlet-i laya’kıl’ (şuursuz bir âlet) olur…” dedikten sonra, “Diğer ‘Müspet Cereyan’ ise ki, dâhilden ‘muvafık’ şeklini giyer. İsim gibi, ‘Delle alâ ma’nen fî nefsihî’ dir. Hareketi kendinedir. Tebeî hâricedir. Lâzım-ı mezhep, mezhep olmadığından, belki ‘muahez’ (sorumlu) değil.. Bahusus, iki cihetle, kuvveti, hariç cereyanın Müspet ve zâfına inzimam etse, hârici kendine ‘âlet-i lâyeş’ur’ (Avrupa’yı kendi lehinde istimal) edebilir…” demekle, aslında bizleri şu “AB müktesebatına” şu “telmih u telvîh” tarîkıyla hem irşad, hem de teşvik etmekte…