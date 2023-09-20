"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“Avrupa” dan gelen cereyan...

Orhan Ali YILMAZ
20 Eylül 2023, Çarşamba
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, önceki gün, “Türk hükümeti, ülkenin demokratik standartlarında ‘ilerleme olarak değerlendirebileceğimiz’ tek bir mesaj dahi vermedi, vermemeye de devam ediyor…” demiş.

Devamında da, Türkiye’den “demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin” Avrupa standartlarına yaklaşan bir “siyasi irade” beklediklerini belirterek, şu “Kopenhag kriterlerini” bizlere yeniden bir hatırlatmış… 

Şu Kopenhag kriterleri, 72 maddeden oluşmakta. Türkiye’nin, bu tarihi süreçte bu 72 maddeden 65’ini yerine getirdiği var sayılıyor… AB’nin, şu “üyelik” şartı için bizden yerine getirmemizi istediği son beş (5) madde ise şöylece özetlenebilir: 

“Yolsuzluğun” önlenmesi için tedbirlerin alınması, “Europol” (Avrupa Polis Teşkilatı) ile ortak bir anlaşma yapılması, AB standartlarına uygun “kişisel verilerin korunması” ile ilgili ulusal mevzuatın uyumlaştırılması, Türkiye’nin, cezaî konularda bütün AB üyesi ülkelerle şu “işbirliği içinde” çalışması, Türkiye’nin, şu Avrupa standartlarıyla uyumlu bir “terör yasasını” oluşturması.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî, Dârü’l Hikmet- İslâmiye’de görevli olduğu 1920’li yıllarda, önce Arapça olarak kaleme aldığı, sonrasında kardeşi Abdülmecit Nursî tarafından Türkçeye tercüme ile külliyatına dâhil ettiği bir Mesnevî Nûriye isimli eserindeki bir tahlilinin hemen başında, konuyla ilgili olarak, “hangi Avrupa”ya karşı olduğu, itiraz ettiği anlamında hemen şöylece bir “tashih”, hem de “ayrım” ihtiyacı duyar ve bizleri şu şekilde uyarır, ikaz eder: 

 “Yanlış anlaşılmasın; Avrupa ikidir: Birisi, İsevînin, din-i hakikîden ve İslâmiyet’ten aldığı feyz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi’ (faydalı) san’atları ve ‘adalet ve hakkaniyete hizmet eden’ fünûnları takip eden Avrupa’ya (1. Avrupa) hitap etmiyorum…” demekte.

AB’nin, şu “tekevvün” sürecindeki “hukukî açıdan” şu tarihî seyrini şöylece özetleyebiliriz sanırım. 

Uluslararası Adalet Divanı (1945) 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannâmesi (1948) 

Çocuk Hakları Beyannâmesi (1959) 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1953) 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (1959)

Hem de Üstâd Hazretleri şu Sünûhât’ında, “Mademki menba Avrupa’dadır. Gelen cereyan, ya ‘Menfî’ veya ‘Müspet’tir. Menfîye kapılan, harf gibi ‘Delle alâ ma’nen fî nefsi gayrihî’ yahut ‘Lâ yedüllü alâ ma’nen fî nefsihî’ tarif edilir. Demek; bütün harekâtı, bizzât, hariç hesabına geçer… Çünkü, iradesi hükümsüzdür. Hulûs-i niyeti fayda vermez… Bahusus, menfî iki cihet-i za’fla, hariç cereyanın kuvvetine bir ‘âlet-i laya’kıl’ (şuursuz bir âlet) olur…” dedikten sonra, “Diğer ‘Müspet Cereyan’ ise ki, dâhilden ‘muvafık’ şeklini giyer. İsim gibi, ‘Delle alâ ma’nen fî nefsihî’ dir. Hareketi kendinedir. Tebeî hâricedir. Lâzım-ı mezhep, mezhep olmadığından, belki ‘muahez’ (sorumlu) değil.. Bahusus, iki cihetle, kuvveti, hariç cereyanın Müspet ve zâfına inzimam etse, hârici kendine ‘âlet-i lâyeş’ur’ (Avrupa’yı kendi lehinde istimal) edebilir…” demekle, aslında bizleri şu “AB müktesebatına” şu “telmih u telvîh” tarîkıyla hem irşad, hem de teşvik etmekte…

 

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üretim emir değil, gönül ve plan işidir

    İslahiye'de 25 kişinin öldüğü bina ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı

    Bursa'da iki tır ve otobüs çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

    Büyükçekmece Gölü'nde su yüzlerce metre geriye çekildi

    "Bazı silah türlerinin üretimi düzinelerce kat arttı"

    Avrupa Birliği Konseyi'nden Sırbistan'a ve Kosova'ya uyarı

    Ankara Gersan Sanayi Sitesi'nde yangın

    Düzce'de selin ardından "mil kuraklığı" yaşanıyor

    Hindistan'da ortaya çıkan Nipah virüsü yeni küresel salgın endişesi oluşturuyor

    Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu
    📷

    Okuyucularımız Bölge pikniğinde buluştu

    Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki mürettebattan son kişinin de cesedine ulaşıldı

    İletişim Başkanlığına ek bütçe de yetmiyor

    Yoksulluk sınırı 42 bine dayandı

    Herkesin bildiği sır

    Türkiye AB'den kopamaz

    Hayat namazla güzel

    Feyzullah Aktürk bronz madalya kazandı

    Okul çağında 21 bin diyabetli çocuk bulunuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çetelerin yargı bağlantıları
    Osman ZENGİN

    Nefise Ablamıza Allah rahmet eylesin!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Denizli’ye sevkiyat, Afyon’da tahliye
    Hakan Özlen

    Yedinci yargı paketi detayları
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bir göz diğer gözü tenkit etmez” ne demektir?
    Orhan Ali YILMAZ

    “Avrupa” dan gelen cereyan...
    Süleyman KÖSMENE

    Son nefeste neler yapılabilir?
    Risale-i Nur'dan

    İçtimaî ahlâkı zîr ü zeber eden haksız tarafgirlik
    Faruk ÇAKIR

    İsrafı önlemek için neyi bekliyorsunuz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Parkta bir Risale-i Nur dersi ve tarih bilgisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.