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25 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Bankalar, sizin neyiniz olur?..

Orhan Ali YILMAZ
25 Kasım 2022, Cuma
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ağustos ayı verilerine göre, bankaların kârları, ilk 8 ayda 5’e katlanmış oldu.

Geçen sene ağustos ayında 8,3 milyar TL olan bankaların net kârı, 2022 yılının Ağustos ayında yüzde 436 artışla 44,3 milyar TL oldu.

Konunun uzmanları, bankaların bu yüksek kâr marjinin en önemli sebebini, son yapılan indirimle birlikte, şu an itibariyle %10.5 civarında bulunan Politik Faiz oranıyla Merkez Bankası’ndan yüklü miktarda satın aldıkları şu kredileri, başta İhtiyaç Kredisi olmak üzere, en düşük % 30 oranla vatandaşa kullandırmalarını gösteriyorlar. 

Vatandaşın, çok ihtiyaç duyduğu, hem de şiddetle muhtaç olduğu, ama normal yollarla, yasal olarak Merkez Bankası’ndan tek başına alamadığı/alamayacağını bildikleri şu kredileri, kendileri hakkında en büyük fırsat, hem de ayrıcalık addedip, şu kendilerinde olmayan, bulunmayan insaf ve vicdana, hem de ahlâka bütün bütün aykırı olarak, bunu, tırnak içinde “yatırıma” dönüştürüp, üzerinden % 200 net kâr elde eden şu “Paradan Para Kazanma Sanatı”ndan, ya da şu “Modern (Yasal) Tefecilik” dedikleri kavramdan bahsediyoruz..

Tefecilik, kanunlarımıza göre, TCK 241’e göre suç hâlihazırda..

Demek ki, hemen her kanun gibi, bunun da “istisnaî” durumları varmış; yaşayarak, görerek, hem de bizzat tecrübe ederek öğreniyoruz..

Modern Tefeciler...

Sizi bilmem ama ben bu kavramı çok sevdim..

Konuyu, olayı, hem de durumu, bundan daha güzel özetleyen bir tanım ve de tarif olamazdı sanırım..

Çünkü, şu yüksek enflasyona bedel şu düşük gelir sebebiyle, çoğunlukla, bankadan aldığı şu krediyi, kendi imkânlarıyla ödeyemeyen, ödeyemeyeceği belli olan vatandaşın tepesine hemen icra ve ona bağlı şu haciz yoluyla çöküveriyorlar bizim şu Modern Tefecilerimiz.

Daire ise dairesini, araba ise arabasını, traktör ise traktörünü haczediyor, yoksa tarlasını ipotek ediyorlar ya da bahçesindeki şu ürününe el koyuyor, olmadı, ev eşyalarına, hatta mücevheratına/takılarına çöküyor, haczediyorlar...

Hem de “kanunî” olarak...

Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursî, aslında, hem tarihsel, hem de sosyolojik olarak kapitalizme karşı bir tepki olarak ortaya çıkan şu sosyalizm ve ona bağlı komünizmin de çâre olamadığı, insanlık itibariyle şu tedavisi en zor toplumsal yaramızı tarif ederken, 28. Mektub’unda şöyle diyor:

“Bir sermayedar, kendi yerinde oturup, bankalar vâsıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde; bir bîçare amele, sabahtan akşama kadar, tahte’l-arz madenlerde çalışıp, kût-u lâyemût derecesinde, on kuruşluk bir ücret kazanıyor...”

Çözümünü de, Lemaât’ında, şu şekilde ortaya koyuyor:

“Beşer, hayatını isterse envâ-ı ribayı (fâizi) öldürmeli  

Tabaka-i havâstan tabaka-i avâma sılâ-i rahim kopmuştur. 

Aşağıdan fırlıyor sadâ-yı ihtilâlî, vaveylâ-yı intikamî, kin ü hased enîni… 

Yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahakküm sâıkası… 

Aşağıdan çıkmalı tahabbüb ve itaat, hürmet ve hem imtisâl. 

Fakat merhamet ve ihsan, yukarıdan inmeli, hem şefkat ve terbiye… 

Beşer, bunu isterse, sarılmalı zekâta, ribâyı (fâizi) tard etmeli. 

Kur’ân’ın adâleti, bâb-ı âlemde durup, ribâya der: ‘Yasaktır! Hakkın yoktur!’ dönmeli!..” 

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  • A. AYDIN

    25.11.2022 00:21:10

    Problemi herkesin anlayabileceği şekilde ortaya koyan bu yazı için teşekkürler.

Risale-i Nur Külliyatı

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