BAYRAMIMIZ...

(16. 12. 2001 tarihli, gazetemizde yayınlanmış yazımız)
Ve, bayram kışa uğradı bu sene. Maddî mânevî...
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Bayram ve kış
Birbirinden epey uzak iki kelime...
Kışta bayram yapmak, yapabilmek nasıl bir duyguydu sizce?
Bütün ehl-i îmanın; Afganistanda, Filistinde, Çeçenistan’da, ve de dünyanın pek çok yerinde pek büyük bir kışı yaşadığı bir mevsimde...
“Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildi.
Müminler bir vücûdun âzâları gibiydi; birisinin rahatsızlığı hepsini müteellim eder, üzerdi...”
Öyle buyuruyordu, o bizim elemimizle en ziyâde müteellim olan o en şefkatli, o ümmetine en düşkün Sevgili Peygamberimiz...
Ve, işte bizim de o acınacak, belki de şaşılacak şu hâl-i pür melâlimiz...
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Bir de bayramı, sadece, inancını, fikrini dile getirdiği; soğuk, ve de sıkıntılı bir kışta bir baharı arzu ettiği için demir parmaklıklar arkasında karşılayanlar vardı bizim bu güzel memleketimizde...
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Bayram ve hapis
Bayramı, bayramları hapsetmiştik, hapisler bayramımızı hapsettiği kadar...
Ama “Onu tanıyan zindanlarda da olsa bahtiyardı, Onu tanımayan ise saraylarda da olsa bedbahttı, talihsizdi...”
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Bayram ve insan
Sevinç, neş’e, sürûr, ferah, samîmiyet, sevgi, kaynaşma, kucaklaşma, dargınlıkları, kırgınlıkları unutma, küskünleri barıştırma; dostları ziyâret, kabirdekileri, Medrese-i Yûsufiyedekileri de unutmadan; velev bir Yâsin-i Şerif, bir yazı-yı kerîh ile de olsa...
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Bayram ve gurbet
Gurbet, bayramdan “en az kavuşmak kadar” uzak düşmüş bir kelime.
Bayramı, gurbette, sevdiklerinden ayrı uzak diyarlarda, onların özlemiyle geçirenlerimiz de vardı şu dünya denilen diyâr-ı gurbetimizde...
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Bayram ve kabir
Herhalde bayramın sevincini, neş’esini, ve de mânevî havasını en iyi hisseden kabirdekiler olsa gerekti bu kışta kıyâmette...
Elemsiz bir sevinç, kedersiz bir lezzet...
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Ölüm ve neş’e
Hz. Mevlânâ’ya sorarsanız ölüm “şeb-i arûs” yani “düğün gecesi” idi
Mevlâ’ya, o en büyük Dost’a, dostlara kavuşmak için...
“Sevinçliydi; bin cân ile arzu edilir bir seyâhat idi, ölümün hakîkatini görmüş kâmil insanlarda...”
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Bayram
Arapça “âde” kökünden türetilmiş, kelime anlamı “dönme, dönüş” demekti.
İnsan bayramla neye dönerdi; yeniden Allah’a mı, kendine mi; yoksa insanlığa, kulluğa mı?
İnsanlık ile kulluk birbirine o kadar yakın mıydı; yoksa kulluk insan olmak, insanlık mıydı?
Yoksa bayramın kendisi miydi bizlere dönen sevinçlerle, neş’eyle, sürûrla; biraz buruk da olsa?..