BAYRAMIMIZ...

(16. 12. 2001 tarihli, gazetemizde yayınlanmış yazımız)

Ve, bayram kışa uğradı bu sene. Maddî mânevî...

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Bayram ve kış

Birbirinden epey uzak iki kelime...

Kışta bayram yapmak, yapabilmek nasıl bir duyguydu sizce?

Bütün ehl-i îmanın; Afganistanda, Filistinde, Çeçenistan’da, ve de dünyanın pek çok yerinde pek büyük bir kışı yaşadığı bir mevsimde...

“Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildi.

Müminler bir vücûdun âzâları gibiydi; birisinin rahatsızlığı hepsini müteellim eder, üzerdi...”

Öyle buyuruyordu, o bizim elemimizle en ziyâde müteellim olan o en şefkatli, o ümmetine en düşkün Sevgili Peygamberimiz...

Ve, işte bizim de o acınacak, belki de şaşılacak şu hâl-i pür melâlimiz...

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Bir de bayramı, sadece, inancını, fikrini dile getirdiği; soğuk, ve de sıkıntılı bir kışta bir baharı arzu ettiği için demir parmaklıklar arkasında karşılayanlar vardı bizim bu güzel memleketimizde...

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Bayram ve hapis

Bayramı, bayramları hapsetmiştik, hapisler bayramımızı hapsettiği kadar...

Ama “Onu tanıyan zindanlarda da olsa bahtiyardı, Onu tanımayan ise saraylarda da olsa bedbahttı, talihsizdi...”

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Bayram ve insan

Sevinç, neş’e, sürûr, ferah, samîmiyet, sevgi, kaynaşma, kucaklaşma, dargınlıkları, kırgınlıkları unutma, küskünleri barıştırma; dostları ziyâret, kabirdekileri, Medrese-i Yûsufiyedekileri de unutmadan; velev bir Yâsin-i Şerif, bir yazı-yı kerîh ile de olsa...

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Bayram ve gurbet

Gurbet, bayramdan “en az kavuşmak kadar” uzak düşmüş bir kelime.

Bayramı, gurbette, sevdiklerinden ayrı uzak diyarlarda, onların özlemiyle geçirenlerimiz de vardı şu dünya denilen diyâr-ı gurbetimizde...

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Bayram ve kabir

Herhalde bayramın sevincini, neş’esini, ve de mânevî havasını en iyi hisseden kabirdekiler olsa gerekti bu kışta kıyâmette...

Elemsiz bir sevinç, kedersiz bir lezzet...

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Ölüm ve neş’e

Hz. Mevlânâ’ya sorarsanız ölüm “şeb-i arûs” yani “düğün gecesi” idi

Mevlâ’ya, o en büyük Dost’a, dostlara kavuşmak için...

“Sevinçliydi; bin cân ile arzu edilir bir seyâhat idi, ölümün hakîkatini görmüş kâmil insanlarda...”

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Bayram

Arapça “âde” kökünden türetilmiş, kelime anlamı “dönme, dönüş” demekti.

İnsan bayramla neye dönerdi; yeniden Allah’a mı, kendine mi; yoksa insanlığa, kulluğa mı?

İnsanlık ile kulluk birbirine o kadar yakın mıydı; yoksa kulluk insan olmak, insanlık mıydı?

Yoksa bayramın kendisi miydi bizlere dönen sevinçlerle, neş’eyle, sürûrla; biraz buruk da olsa?..