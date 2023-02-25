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25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Bir “hayat”ı kurtarmak…

Orhan Ali YILMAZ
25 Şubat 2023, Cumartesi
Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası’ında kayıtlı bir mektupta, Nurlar vasıtasıyla intibaha gelmiş bir doktora yazmış olduğu cevapta ona şu ehemmiyetli noktayı ihtar etmekte, “Biliniz ki, mevcudat içinde en kıymettar, hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymettar, ‘hayata’ hizmettir. Ve hidemât-ı hayatiye içinde en kıymettarı, hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkiyeye inkılâp etmesi için sa’y etmektir. Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise, hayat-ı bâkiyeye çekirdek ve mebde ve menşe olması cihetindedir…”

6 Şubat tarihinde, Richter ölçeğine göre her biri 7,7 ile 7,6 şiddetinde olduğu uzmanlarınca beyan edilen, şu koca on ilimizi etkileyen ve yaklaşık 400 km uzunluğundaki fay kırığı ile 99 Marmara Depremi’nden çok daha geniş bir alana yayılan, on binlerce vatandaşımızın şu soğuk kış gününde tonlarca ağırlıktaki şu enkazın altındaki hazîn vefatına, 100 binin üzerinde insanımızın da yaralanmasına, şu yıkılan, ağır hasarlı, oturulamayacak durumdaki binalar, evler itibariyle de bir kaç milyona bâliğ vatandaşımızın evsiz yurtsuz kalmasına, çaresiz hicret etmesine müncer olan depremi düşünürken, hemen birden, hem aklıma hem de kalbime düştü yukarıdaki derin mânâlar…

Şu televizyon kanalları başta olmak üzere bütün medya, şu kadar saat ve şu kadar gün sonrasındaki şu “mucize” kurtuluşlarla ilgili haber hem de görüntülerle memlû…

Amma insanın aklına, kalbine şu kıyas, hem de soru düşmüyor da değil. Şöyle ki; o kurtarılanlar o kurtarıldıkları şu saatten çok saat önceleri de elbette ki sağdılar… Belki başkaları da, başka pek çok kimse de onlarla birlikte sağdılar, hayattaydılar... Acaba daha öncesinde, daha “erken” bir müdahale olamaz mıydı ve bizler sevinç gözyaşları ile bu anlamda bundan çok daha fazla şu “mucizeye” tanık olamaz mıydık?...

Bir insanın hayatını kurtarmak, şu yaralıların, çaresizlerin, evsizlerin yardımına koşmak, elbette ki değerli ve de onurlu bir davranış, hem de fedakârlık. Hele de böyle umumî bir musibette…

Şu yardım ve kurtarma çalışmalarına baktığımızda, bize en büyük teselli veren, şu ciğersûz acımızı birazcık olsun tahfif edip dindiren, bu vesileyle, Üstâd Hazretlerinin “İslâmiyet-i Suğrâ” olarak tabir ettiği şu “insaniyet”, sanki şu “dünya ölçeğinde” silkinip, üzerindeki ölü toprağını atıp, şu derin uykusundan uyandı, dile geldi, şiddetle ihtizaza gelip cevelana başladı.

Yunanistan’dan, Rusya’ya, Ukrayna’dan İsrail’e, Kırgızistan’dan Azerbaycan’a, Kanada’dan ABD’ye toplam 88 ülkeden deprem konusunda uzman gönüllü ekipler gelip, bizzat saha çalışmalarına katıldılar. Ve buna ilave olarak, toplam 102 ülke de bize yardım teklifinde bulunmuş, ilgili bakanlığın şu son açıklamalarına göre.

Üstâd Hazretleri, “Musibet-i Semâviye” tabir ettiği 2. Dünya Savaşı ilgili olarak, “Mazlûmların imdâdına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye için ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesât-ı semâviyeyi ve hukûk-u insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakârlığın manevî ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür ki; o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir…” demekle, bu tür umumî musibetlerde şu musibetzedelerin yardımına, imdadına, hiçbir karşılık beklemeksizin, sadece şu “insaniyet” namına koşanların, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, Âhiret’deki mükâfatlarının çok büyük olduğunu, belki de onları Cehennem’den kurtarabileceğini müjdelemekte…

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