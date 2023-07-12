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12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bir “kalbe” dokunabilmek…

Orhan Ali YILMAZ
12 Temmuz 2023, Çarşamba
“Hayat” denilen şu acîp tılsım, hem sır, hem de bilmece, kendisi en büyük bir “muamma” olduğu gibi, içinde de sayısız nice “süprizleri” barındırıyor aslında…

Hastalığımız münasebetiyle, hastanenin âcil bölümüne giriş yaptığımda böyle bir süprizle karşılaştım. İçeri girer girmez, genç, uzun boylu, hafif kilolu ve sakallı bir doktor arkdaş, hemen adeta ayağa fırlayarak ve hazır ol duruşunda, gayet saygılı ve ilgili ve meraklı bir eda ile: “Hocam, beni tanıdınız, tanıyabildiniz mi!?” diye ta gözlerimin içine bakarak sordu. Ben de kendisine: “Hayır, tam olarak hatırlayamadım…” dedim. Bunun üzerine: “Hocam Ben Kemâl SOMDAŞ, 2012 yılı ortaokul kolej öğrencinizim…” dedi. Güzelce muayene ve tetkiklerden sonra ben ikindi namazını kılmaya hastane mescidine gittim. Öğrencimiz, arkamdan hanıma şunları söylemiş ve şu detayı vermek ihtiyacını hissetmiş: “Benim, ‘Kıyamet’ ile ilgili özel sorularım vardı, 2012 yılı da Maya Takvimi’ne göre dünyanın sonu kabul ediliyordu… Ben bu özel sorularımı eşiniz Orhan Hocam’a sordum. İlk olarak bana şöyle bir soruyla karşılık verdi: “Sen, Kıyamet için ne hazırladın, ne gibi bir hazırlıkta bulundun?!” diye. Sonrasında, bütün sorularıma, gayet ikna edici, tatminkâr cevaplar verdi. Kıyamet’in dünyanın eceli olduğunu, dünyanın ömrüne nispetle bin ya da iki bin senenin bir veya iki dakika gibi olduğunu, onun için, Kur’ân’ın bin dört yüz yıl önce “Kıyamet yaklaşmıştır…” ifadesinde herhangi çelişki, tenakuz olmadığını söyleyip beni rahatlatmış, ben de bunun sayesinde o ön gençlik bunalımımı atlatmış ve o sayede beş vakit namaza başlamıştım ve hiç bırakmadım, hâlen de kılıyorum…”

Sonra, akşam namazı vaktinde mescide geldi, akşam namazı için, “Hocam, imam olunuz, cemaatle kılalım!” dedi. Beraber namazımızı kıldık. Namazdan sonra, bana hitaben “Hocam, bazen çok yoğun oluyorum, bazen sadece farzını yetiştirebiliyorum; namazlar konusunda nasıl davranayım?” dedi. Ben de kendisine, böyle durumlarda “cem’” yapabileceğini; yani öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını ardı sıra kılabileceğini, bu durumun dinen “zarûret” kapsamında olduğunu söyledim.

Başka bir örnek de, Din dersi ile henüz yeni tanışmış 4. Sınıf, gayet zekice bir kız öğrencim. Bir günü çekine çekine, biraz utangaç, belki biraz da kendini bunları düşündüğünden dolayı “suçlu” hisseder bir eda ile: “Hocam, hep aklıma geliyor, zihnime takılıyor… Tamam, her şeyi Allah yarattı da… Aslında, böyle düşünmekten dolayı da belki de günaha da giriyor olabilirim hocam… Acaba Allah’ı kim yaratmış olabilir?...” diye. Ben de bunun üzerine, duvardaki büyük saati göstererek, soru-cevap tarzında ona bunu bir örnekle şöylece açıkladım.

“Şu saati, bir de onu yapan ustayı düşün…

Şimdi bu saati yapan sanatkâr usta bu saatten önce var olması lâzım değil mi?

Evet!

Peki, bu saati yapan usta saatten daha mükemmel olması lâzım değil mi?

Evet!

Peki… Bu saati yapan usta, bu saatin şartlarından ve zorunluluklarından bağımsız olması lâzım değil mi

Evet!

Peki, bu saati yapan usta, saatin içinde olabilir mi?...

Kesinlikle hayır!

İşte kızım, bu dünya ve şu kâinat-evren, böylece yapılmış, yaratılmış en büyük saat… Bunu yapan sanatkâr usta, yani Allah, bu kâinatın öncesinde, yani ezelde var, çünkü zorunlu varlık o… O usta, bu kâinattan daha mükemmel (usta eserden mükemmeldir) ve onun bütün şartlarından ve zorunluluklarından bağımsız. Hiçbir şekilde de mekân itibariyle onun içinde olamaz…” dedim.

Bunun üzerine, “Çok teşekkür ederim hocam. Ben şimdi tam olarak anladım, zihnimdeki bütün şüphelerim de gitti. Allah, sizden razı olsun!” dedi.

Her karşılaştığımızda, gülerek “Na’ber, saat yerinde mi!?...” diye sorar, o da gülerek, karşılık olarak “Hocam, yerinde yerinde.. hem de mükemmel çalışıyor…” derdi.

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