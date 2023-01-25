“Cerbeze” ve şu “propaganda” dedikleri…

Üstâd Hazretleri, Münâzarât’ında, şu “cerbeze”yi tahlilden sonra, hülasa sadedinde, “Cerbeze’nin şe’ni, bir seyyieyi ‘sünbüllendirerek’ hasenâta gâlip etmektir.” der.

Cerbeze, şu günümüz diliyle karşılığı demagoji, yani lafebeliği, lafazanlık denen kavram…

Bunu, şu bulunmaz Hint kumaşı misali “hüner” zannedip, hatta bir çeşit “sanat” addedip, kendilerine aktüel bir “meslek” hâline getirenlerimiz bile var…

Günlük hayatta, meselâ dinde, ticarette, medyada, imarette, meselâ hukukta, tababette, hatta futbolda…

Özellikle de –tahmin ettiğiniz üzere- şu siyasette…

Yalnız, Üstâdımız, kavramı tahlilinde, tam da şu “psikolojik algı operasyonu” tanımına karşılık, muvâzi gelebilecek şöyle önemli bir “kurnazlık”tan bahseder.

Şöyle ki: Demagog’un en büyük hüneri, söz konusu kişiye ait, geniş bir vadeye müteallik, uzunca şu yıllara yayılmış, tabii olarak aralarına pek çok iyilikler, güzel hasletler ve pozitif davranışlar karışmış kusurlarını, büyük ustalık zannettiği, şu hassas cımbızla, yapışık oldukları o “kocaman” iyiliklerden tek tek koparıp, öncesinde, iyiliğe dair en küçük dahi olsun bir iz kalmasın diye, en güçlü dezenfektanlar ile “özenle” temizleyip bir araya getirip cem’ ettikten sonra, hemen, hızlıca şu halka, millete dönüp, “İşte bakınız, şu güvendiğiniz adam var ya.. hele bir bakın bakalım, hele bir görün bakalım şimdi onun ne çeşit hâllerde olduğunu…” demesine teşbih eder.

Başka bir makalesinde ise sözü, siyaseten şu yakından bildiğimiz, tanıdığımız –ya da tanıdığımızı zannettiğimiz- “propaganda”ya getirir.

Ezcümle, “menfi” anlamdaki, yani karşıdakinin ya da muhalifinin, yalnızca, sadece ve sadece şu “yanlışlarına” odaklanan, “insaf”tan hiç nasibini almamış, insanın derûnunda bulunan en güçlü duygu olan “vicdan”la değil de, hassaten şu “cüzdan”la ilgilenen zâlim “propaganda”nın, aslında bir sonuç, bir ürün olduğunu, temelinde, asıl şu aldatıcı “cerbeze”nin bulunduğunu söyler.

Ben, bunu teşbih sadedinde, daha ziyade, ellerinde, gelişmiş şu hassas dedektörlerle hazine avına çıkmış meşhur definecilere benzetiyorum; yalnızca, “özelde” şöylece ince bir farkla ki, onların cihazları şu değerli madene, bunlarınkisi ise sadece şu “yanlışa” odaklı, hem de ayarlı,

kazara hele bir denk gelsin, hemen, ta çok çok uzaklardan bile duyulabilecek tonda, alarmvârî en yüksek sesle hemen de ötüveriyorlar...

Her nasılsa, zannediyorum tesadüf olsa gerek, ama çoğu zaman da denk geliyor, şu an, şu adedini sayamadığım sayıda canlı yayına bir anda, hemen o anda bağlanabiliyorlar…

Ayrıca, öyle ki, bunlardan bazıları gerçekten acemi; ne kapatmasını ne susturmasını ne de kapat tuşunu dahi bilmiyorlar şu cihazın…

Ya da sû-i zan etmeyelim, hem de haklarına girmeyelim şunların, kim bilir, belki de cihazlarında şu “kapat tuşu” dahi bulunmayabilir…

İşte Bediüzzaman Said Nursî’nin, Eski Said Dönemi’nde telif ettiği, söz konusu makalesindeki kendi orijinal ifadesi ile “Cerbeze’nin veled-i nâmeşrûu olan Propaganda” şeklinde formüle ettiği şu şemâtetli “meşum” kavramın anlayabildiğim kadarıyla şu iç yüzü...