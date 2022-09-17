Bir çocukla konuşmak, Çocuklaşmak, çocuk olmak, Onun gibi olmak, onunlaşmak...
Onu dinlemek, anlamaya çalışmak
Bir de anlatmaya...
Espriler yapmak
Bilmeceler sorup, fıkralar anlatmak
Bir de ondan dinlemek...
Çocuk deyip geçme; asıl “çocuktan al haberi”
“Çocuktur o; anlamaz!” deyip geçme...
Onu yabana atma!
Onu adam yerine koy, onun seni koyduğu kadar...
Öyle ya!
Her şey karşılıklıydı insanlar arasında
Sana verdiğim değer, senin bana verdiğin kadardı...
Çocuğun soruları, bir de cevaplarıydı dinlediklerimiz...
“Çocuk, küçüklüğünden belli olur” denilirdi “ileride ne olacağı”
Ne olabileceği...
Öyleyse, geleceğimizi kurtarmanın başarısı
Çocuklarımızı tanıdığımız kadardı
Hem de onların geleceklerini kurtarmanın başarısı…
Çocuk bizdik, bizimdi çocukluğumuz
İsteklerimiz, istediklerimizdi çocukluğumuz
Çocukluk isteğimizdi çocuklarla konuştuğumuz...
Ya da kendimizi yakalama isteğimiz
Zaaflarımız, yanlışlarımız, yanılmalarımız…
Çocukluk, insan olmaktı
Belki de soru sormak...
Çocukluktaki soru sormaların
Sorularının fazlalığı belki de hep ondandı…
-Şu ne?
-Bu niçin böyle?
-O ne demek?
-Şu nasıl öyle oluyor?
-O nasıl olacak?..
Biz de,
“Üff be!!
Sen de, amma çok soru soruyorsun, büyük adamlar gibi!
Sen de çok oluyorsun çook!..”
Derdik büyük adamlar gibi
Büyümüş adamlar gibi…
Onlara bu soruları lâyık görmezdik
Ya da onları bu sorulara…
Sıkılırdık
Belki de sıkışırdık cevapların arasında
Veya cevapsızlıkların…
Halbuki, “İnsan, bu dünyaya ibadet ve ilim yoluyla
‘tekemmül’etmek için gönderilmişti..”
Çocuğun sorduklarının
Çocukluğumuzun sorularının çokluğu belki de hep ondandı...
Öyle ya!
İlmin başı soru sormaktı
Sonu da, cevaplarını aramak için yeni sorular bulmak...
Sonra,
“Bir saat tefekkür, bir sene ibâdetten hayırlıdır.”
buyuruyordu O “İlmin Şehri” En Büyük Rehberimiz...
O Şehrin “Kapısı”da:
“Bana bir harf öğretenin, kölesi olurum..”
Demiyor muydu?..
Köleliğin her türlüsü kötüydü ama, ilim müstesna..
Gerçeğin köleliği...
Gerçeğin kölesi olmaktan rahatsızlık duyulmazdı
Duyulamazdı...
İlim de, herhâlde “gerçek oldukça”
Olabildikçe, emirleri dinlenilmeye
İtaat edilmeye
Bir de “köleliğe” lâyıktı...