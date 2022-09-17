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17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Çocuklaşmak...

Orhan Ali YILMAZ
17 Eylül 2022, Cumartesi
Bir çocukla konuşmak, Çocuklaşmak, çocuk olmak, Onun gibi olmak, onunlaşmak...

Onu dinlemek, anlamaya çalışmak

Bir de anlatmaya...

Espriler yapmak

Bilmeceler sorup, fıkralar anlatmak

Bir de ondan dinlemek...

Çocuk deyip geçme; asıl “çocuktan al haberi”

“Çocuktur o; anlamaz!” deyip geçme...

Onu yabana atma!

Onu adam yerine koy, onun seni koyduğu kadar...

Öyle ya!

Her şey karşılıklıydı insanlar arasında

Sana verdiğim değer, senin bana verdiğin kadardı...

Çocuğun soruları, bir de cevaplarıydı dinlediklerimiz...

“Çocuk, küçüklüğünden belli olur” denilirdi “ileride ne olacağı”

Ne olabileceği...

Öyleyse, geleceğimizi kurtarmanın başarısı

Çocuklarımızı tanıdığımız kadardı

Hem de onların geleceklerini kurtarmanın başarısı…

Çocuk bizdik, bizimdi çocukluğumuz

İsteklerimiz, istediklerimizdi çocukluğumuz

Çocukluk isteğimizdi çocuklarla konuştuğumuz...

Ya da kendimizi yakalama isteğimiz

Zaaflarımız, yanlışlarımız, yanılmalarımız…

Çocukluk, insan olmaktı

Belki de soru sormak...

Çocukluktaki soru sormaların

Sorularının fazlalığı belki de hep ondandı…

-Şu ne?

-Bu niçin böyle?

-O ne demek?

-Şu nasıl öyle oluyor?

-O nasıl olacak?..

Biz de,

“Üff be!!

Sen de, amma çok soru soruyorsun, büyük adamlar gibi!

Sen de çok oluyorsun çook!..”

Derdik büyük adamlar gibi

Büyümüş adamlar gibi…

Onlara bu soruları lâyık görmezdik

Ya da onları bu sorulara…

Sıkılırdık

Belki de sıkışırdık cevapların arasında

Veya cevapsızlıkların…

Halbuki, “İnsan, bu dünyaya ibadet ve ilim yoluyla

‘tekemmül’etmek için gönderilmişti..”

Çocuğun sorduklarının

Çocukluğumuzun sorularının çokluğu belki de hep ondandı...

Öyle ya!

İlmin başı soru sormaktı

Sonu da, cevaplarını aramak için yeni sorular bulmak...

Sonra,

“Bir saat tefekkür, bir sene ibâdetten hayırlıdır.”

buyuruyordu O “İlmin Şehri” En Büyük Rehberimiz...

O Şehrin “Kapısı”da:

“Bana bir harf öğretenin, kölesi olurum..”

Demiyor muydu?..

Köleliğin her türlüsü kötüydü ama, ilim müstesna..

Gerçeğin köleliği...

Gerçeğin kölesi olmaktan rahatsızlık duyulmazdı

Duyulamazdı...

İlim de, herhâlde “gerçek oldukça”

Olabildikçe, emirleri dinlenilmeye

İtaat edilmeye

Bir de “köleliğe” lâyıktı...

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