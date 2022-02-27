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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 53

Cumhûr’u ya da Millet İttifak’ını düşünürken...

Orhan Ali YILMAZ
27 Şubat 2022, Pazar
Üstad Hazretleri, 1908 yılı 2. Meşrûtiyet’in ilânından az sonra kaleme aldığı Sünûhât’ında, soru-cevap şeklinde, o günkü siyasî manzaramızı, hem de görüntümüzü aynen şu şekilde hem tarif hem de tasvir etmektedir:

“Dediler: Fırkacılık, lâzım-ı meşrûtiyettir.

(Bugünkü dil ile söyleyecek olursak: Çok Partili Sistem’in varlığı, demokrasinin olmazsa olmazıdır)

Dedim: Bizdekilerde hutût-u efkâr, telâkî için, mütemâyilen imtidâda bedel, münharifen gittiğinden nokta-i telâkî; vatanda, belki kürede görülmüyor.. Vücûd-adem gibi; birinin vücudu, ötekinin ademini ister..” 

Yani bizdeki, mevcut siyasî partilerin fikir hatları, hem de parti politikaları yayılarak bir noktada, yani temel, hayatî meselelerde birleşmeye, kavuşmaya bedel, tamamen birbirine zıt yönlere yönelerek, ayrılarak gittiğinden bir buluşma, bir kesişme noktası, müşterek/ortak bir tavır takınma, bir konsensüs, bir uzlaşı ya da mutabakat değil vatanımızda, dünya ölçeğinde dahi mümkün görülmüyor.. Ak kara misali; birisinin varlığı, ötekinin yokluğunu istilzam edip gerektiriyor…

Aslında, çok uzağa gitmeye gerek yok. Meselâ, Avrupa’dan Almanya’yı misal alalım. Şansölye Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokratlar’ın (CDU) başını çektiği, Sosyal Demokrat Parti ile kurduğu (SPD), siyasî literatürde “Büyük Koalisyon” denilen, hem siyasî hem ekonomik hem de demokrasi, insan hakları, kanun hâkimiyeti, fırsat eşitliği bakımından, gâyet başarılı üç ayrı dönemin yaşanmışlığı, örnek tecrübesi var hâlihazırda hemen önümüzde. 2005-2009, 2013-2018 ve de sonrasında..

Diğer bir örnek de Avusturya’dan, 2. Dünya Savaşı sonrasında. Muhafazakâr Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ile kurmuş olduğu Büyük Koalisyon hükümeti.

Üçüncü bir örnek de İngiltere’den. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, mevcut siyasî krizi, “ortak menfaatler” etrafında en başarılı şekilde yönetebilen, Muhafazakâr Parti ile İşçi Partisi arasında kurulan ve “Ulusal Hükümet” olarak adlandırılan Büyük Koalisyon örneği.

Bizim “Siyasal Tarihimiz”de ise, Meşrûtiyet’ten bu yana, Cumhûriyet Dönemi’ni de göz önünde bulundurduğumuzda, şu yakın zamana kadar, bu anlamda, yukarıda geçen noktalar itibari ile, öyle yaşanmış “başarılı” sayılabilecek, mevcut partiler arası öyle bir “koalisyon” geçmişimiz yok denilebilir, şöyle azıcık olsun geriye doğru tarihe bir baktığımızda...

Şimdilerde, bugünlerde ise, bizi gerçekten heyecana getiren, şevk veren, hem de bizlere taze bir ümit bahşeden, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve de Saadet Partisi olarak, mevcut altı partinin bir araya gelerek, ideolojilerini, kendi parti tüzüklerini/politikalarını, hem de olaylara bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara bırakarak, “demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü, kanun hâkimiyeti, fırsat eşitliği ve de liyakat hukuku” gibi temel konularda anlaşarak, ittifak ederek oluşturdukları, şu “son şekli”nin verilmesini dört gözle beklediğimiz, halk nezdinde de büyük bir teveccühe mazhar olan reel/gerçek bir “Mutabakat Metni”miz var artık..

Şu bilindik, karşı tarafın ya da tarafların, bütün o bilindik, siyaseten çelme takma, manipüle etme, hedef saptırtma, karalama, illet-zillet polemiği, hem de şu “algı yönetimi” çabalarına rağmen..

Yani kısacası; bizler, şu malûm 28 Şubat’ı, o bildiğimiz dört gözle değil, Üstâdımızın Münâzarât’ında işaret ettiği üzere, şu “dikkatimizi”de ilâve edip, asıl şu “beş gözle” takip ediyoruz, hem de büyük bir hâhişle bekliyoruz…

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