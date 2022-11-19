Bir asker abimiz, yani büyüğümüzden bizzat dinlediğim, tıpkı bir fıkra gibi, kendisinin yaşadığı şöyle bir hikâye vardı.

Fırtınalı, hem de karanlık bir gecede Bakırköy’de yol alırken, yolu, nasıl olduysa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin önüne düşer. Derken “güm!” diye bir ses duyar. İnip bakınca, arabasının lastiğinin birinin, yani tekerin patladığını görür. Hemen hızlıca davranıp şu yedek lastiği/stepneyi çıkarır. Janttaki şu bijon cıvatalarını tek tek söküp yere koyar. Derken, yukarıdan gelen bir sel, cıvataları önüne katıp, hızlıca hemen aşağısındaki şu logara, yani kanalizasyon çukuruna doldurur. Bizim abimiz, şu nefes nefese, şaşkın bir hâlde; bi’tekere, bi’ kendine, bi’ de şu logara bakar.. çâresiz.. Derken, arkadan bir ses duyar. Sesin geldiği yöne dönünce, sesin hastaneden geldiğini anlar. “Gel gel, buraya gel!” diye bağırıyordur. Yaklaşınca, hastanenin ikinci katında, pencereden bakan, gözleri parıl parıl parlayan bir hastayı görür. Hasta, merakla hemen sorar: “Ne oldu?” diye. Bizim abimiz de başından geçen müessif olayı bütün açıklığı ile anlatır. Hasta, “Tamam!” der ve devam eder, “Bak! Sen şimdi git, diğer tekerlerdeki bijon cıvatalardan birer tane sök, getir buna tak. Bunlar, seni istediğin yere götürür..” der. Abimiz afallamış, epey şaşkın bir vaziyette, dayanamaz ve haykırır adeta, “Allah Allah! Bi’ de size ‘deli’ derler! Ben, kırk yıl düşünsem, bu benim aklıma gelmezdi!..” der. Delinin cevabı, daha doğrusu tepkisi ise ilginç, ilginç olduğu kadar da mânidardır.

Der: “Deliyiz, deli olmasına da.. ama ‘salak’ da değiliz!..”

Üstad Hazretleri, Doğu’da yapılmasını istediği şu Medresetü’z Zehrâ hayâli ve emeliyle geldiği İstanbul’da, padişahça, “sus payı” hükmünde olan şu “İhsân-ı Şâhânesi”ni, hem de kendisine maaş bağlanması teklifini, “Ben, maaş dilencisi değilim, maksadımı te’hir ve maaşı tacil etmek; ne hikmete mebnidir?..” diyerek reddedince, idari yetkililer, “Padişahın, en büyük hediyesi, hem de ödülü sayılan İhsân-ı Şâhânesi’ni ve şu maaş bağlanması teklifini, olsa olsa, herhalde ancak bir deli reddedebilir..” diye onu Üsküdar/Toptaşı’nda bulunan şu Akıl Hastanesi’ne gönderirler.

Sonra, yanına, hem muayene, hem de rapor vermesi için doktor gönderirler. Üstâd’la aralarında şöyle bir diyalog geçer. Üstâd: “Ey doktor Efendi! Sen dinle, ben söyleyeceğim. Deliliğim için, bir delil daha eline vereceğim. Sen de, ‘antika’ bir divanenin sözlerini dinlemek istersin herhalde.. Ancak, muayenemi muhâkeme suretinde istiyorum. Senin vicdanın da hakem olsun.. Tabibe tıp dersi vermek füzûliliktir; fakat ‘teşhîs-i illete’ yardımcı olmak ‘hasta’nın vazifesidir…” der. Uzun bir diyalogdan sonra, nihayet, doktor muayenesini tamamlar ve raporunu şu şekilde tanzim eder, imzasını atıp, mührünü basar: “Eğer Bediüzzaman’da, zerre kadar bir ‘cünûn/delilik’ varsa, yeryüzünde ‘akıllı adam’ yoktur!..”

Bununla beraber, Üstâd Hazretleri, “cinnet-i muvakkata” tesmiye ettiği önemli bir mefhumdan bahseder. Yani “geçici süreli delilik hâli” diye Günümüz Türkçesi’ne çevirebileceğimiz bir kavramdan. Ve ilave eder, “Hayatında, şu cinnet-i muvakkataya uğramayan pek nâdirdir..” der.

Yani, hemen her insan, hiddetlenir, kızar, öfkelenir, ister istemez, hayatta karşılaştığı bazı olay ve durumlara tepki olarak. Böyle bir durumda da; duygular hâkim olduğu için, akıl ya tamamen devreden çıkar ya da gizlenir, ta ki o hâl geçinceye kadar.. İşte, buna “cinnet-i muvakkata” deniliyor. Bazı cinayetlerin, maalesef, bu “psikolojik cinnet hâli”nde işlendiğine dair bilgi, belge ve raporların varlığını da artık biliyoruz.

Son olarak, Üstâd Hazretleri, günümüzde İçişleri Bakanlığına karşılık gelen, derece-i cinnete bâliğ şu hiddetine tamamen mağlûp, tedavi kabul etmez bir ahvâle maruz bulunan dönemin Zaptiye Nâzırı Şefik Paşa ile olan diyaloğundan bahseder. Devamında ise, konuyu şu enfes Arapça özdeyişi itmâm eder: “Küllünnâs Mecnûn; velâkin alâ Kaderi’l Hevâ ihtelefelCünûn..” der.

Yani, aslında, bütün insanlar delidir; fakat şu Hevâ’nın fehvâsınca, ölçüsünce, şu delilikler farklılaşmış, başka başka olmuştur…

Yani; kim, kime göre deli; ve buna “kim” karar verebilir ki?!..