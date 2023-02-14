DEPREMİMİZ...

(17 Ağustos 1999 tarihli “Marmara Depremi” münasebetiyle yazılmış ve o tarihlerde gazetemizde yayınlanmış yazımızdır.)

Deprem

Yerkabuğunun ve de Dünyamızın teneffüsü, hem de nefes alışı...

Rahatsızlık belirtisi...

Yeryüzünün titremesi, tıpkı sıtmaya tutulmuş bir insan gibi...

Hem de sallanması, adeta fırtınaya tutulmuş bir gemi gibi...

Sanki Kıyâmet’in küçük bir provası...

*

Yerkabuğunun kırılmaları, fay hatları, mağaraların çökmesi, madenlerin erimesi ya da ateş alması...

Deprem mühendislerinin ve de konunun uzmanlarının depremle ilgili o bizi çokça rahatlatan (!) o önemli bilgilendirmeleri...

Felâket tellallarımız ya da müjdecilerimiz...

Her akşam televizyonları kanal kanal dolaşıp bize o çok önemli (!) açıklamaları yapan...

*

Depremin merkezinin neresi olduğu, âletsel ve âletsel olmayan büyüklüğü...

Tahrip gücünün en az dört yüz nükleer ya da atom bombasına eşit olduğu...

Depremin derinliğinin ve de kaynağının yerin 17 km altında olduğu...

Yerkabuğu kırığının uzunluğunun karada 110 km olduğu, denizde ise 20-22 km kadar tahmin edildiği...

Depremden en çok etkilenen bölgelerimiz...

Başka bir deprem olasılığının olabilirliliğinin imkânı...

7.4’ten daha büyük ya da küçük olabilip olamayacağının olasılığı...

Masalara serilen o kocaman deprem haritaları...

Fay hatlarının geçtiği yerler ve de bölgeler...

Birinci derecede deprem bölgelerimiz ve de şehirlerimiz...

Yerkabuğunun yapısı...

Coğrafya bilgilerimizin yeniden tekrarı...

Artık milletimizin ihtisâs alanına “diyânet, siyâset, tabâbet, futbol ve de hukuk” dan sonra yeni bir saha daha ilâve olunmuştu...

“Deprem...”

*

Birilerinin meşhur olma sebebi, Ahmet Mete Işıkara gibi...

Bazılarının da mahkûmiyet sebebi, Mehmet Kutlular gibi...

*

Yaklaşık 30 bin insanımıza büyükçe bir mezar taşı...

Gözyaşları, sellere dönüşen...

Acılar, dağlardan ağır...

Ayrılıklar, yıldızlar kadar...

Özleyişler, özlenilenler; özleyebildiğimiz, özlenebildiği kadar...

Kaygılar, endişeler; insanlar, insanlık, belki de insan olduğumuz kadar...

Beklentiler, arzular; yaşamak, yaşamayı, yaşamalarını istemekliğimiz kadar...

*

Her sabah bir melek nidâ edermiş:

“Ölmek için doğuyorsunuz; harap olması için binalar yapıyorsunuz…”diye.

Tam da o mânânın mazharı...

*

Dünyamız

Tıpkı yumurta gibi

Üzerinde tıpkı onun sert kabuğu gibi yerkabuğu vardı, kalınlığı yaklaşık 100 km’yi bulan.

Onun altında tıpkı onun kabuğunun altındaki o beyaz zar tabakası gibi ince ve de dayanıksız bir tabaka...

Onun altında ise manto denilen, tıpkı o yumurtanın beyazı gibi erimiş halde madenler bulunuyordu demir çelik fabrikalarında gördüğümüz o erimiş hâldeki madenler gibi...

En içte de, tıpkı o yumurtanın sarısı gibi, sıcaklığı 200 bin dereceye varan bir çekirdek tabakası vardı, her 33 metrede sıcaklık bir derece artınca...

“Cehennem ateşi ateşimizden iki yüz defa daha şedittir, şiddetlidir.”

Hadisinin ihbârının doğruluğu, hem de mucizesiydi...

Yani anlıyacağınız; tam da ateşin üzerinde oturuyorduk...

Yoktu öyle hiç garantimiz...

Siz her ne kadar şu “özel hayat sigortanızı” her ay “muntazam” yatırsanız da!..

*

Deprem

Allah’ın hem bir ikazı, belki de bir uyarısıydı!

Her ne kadar birileri kabul etmeyip görmek istemese de...

İnsanların, husûsan Müslümanların hoşuna gitmeyen hâl, hareket ve de tavırlarından Dünyâmızın sanki bir omuz silkişi, “yeter artık be!” deyişi gibi...

Öyle ya!

Kur’ân kurslarına “yaş haddi” getirip kapısına kilit vurmuştuk, İmam Hatiplerin orta kısmını halletmiştik, yaklaşık 30 bin kadar kızımızı sırf “bir metrelik” bir bez parçası yüzünden üniversiteden, ve de okumaktan mahrum edip “istikballeriyle” oynamıştık...

Daha başka ne vardı unuttuğumuz?

Ha, bir de, bütün bu yapılanlara, bu ülkede çoğunluk olan Müslüman bizler, çoğunlukla hep de “sessiz” kalmıştık...

İkaza değil, belki de “cezaya” bile müstehaktık...

*

Birilerinin mükâfâtı, diğerlerinin de cezası gibi...

Ehl-i İmanın kendilerini şehit, mallarını sadaka kılan...

İnandıklarına ve de sevdiklerine yakınlaştıran

Belki de kavuşturandı...

Bir vesîle, bir vâsıta, bir araç...

İnanmayanları da inanmadıklarına yakınlaştıran...

Belki de “istemediklerine” kavuşturan...

Hem de bir daha görüşmemek üzere bütün sevdiklerinden ve de dostlarından ayıran...

Büyük bir kâbûs, bir dipsiz ve de nihâyetsiz çukur...

Hem de bir hiçlik ve de yokluk kuyusuydu asıl onları kaygılandıran...

Hem de dayanılmaz o sıkıntıya sokan, o çokça kızdıran...

*

Bir değişimdi bütün toplumda, hem de dönüşüm o deprem...

Dine, imana ve de namaza yeniden bir dönüş...

Bir uyanış, bir uyarı, bir ikaz...

Varlığını sorgulayış; neden yaşadığını, yaşamanın ve de hayatın anlamının ne olduğunu...

*

“Devlet’in anlamını”; müdâhelede neden “en geç” kaldığını, ekiplerini, gerekli alt yapıyı neden daha öncesinde ve de zamanında oluşturmadığını, “fizibiliteyi” yapmakta neden geç kaldığını...

Sağlam olmayan zeminlere “imar ruhsatı” nasıl verdiğini, binaların sağlamlığını neden kontrol etmediğini, çürük binalara “oturma iznini” nasıl verdiğini...

Deprem için verilenlerin, vergilerin; yaklaşık beş milyar dolar kadar yardım ve de hibelerin nereye gittiğini...

Bunlarla nelerin yapıldığını sorgulayışı ve de cevapsız kalışı, hem de cevap alamayışıydı asıl milleti kahreden, belki de devletine küstürebilen, depremin kendisi değil!...

O, yani deprem, zaten Allah’ın hem emri, hem de ikazıydı.

Hem de herkesin inancıydı...

Her ne kadar böyle düşünmek ve de bunu dile getirmek cezayı mûcip de olsa!...

Halkın % 80 gibi bir çoğunluğu böyle düşünüyor ve de böyle düşündüğünü her yerde açık açık, hem de serbestçe dile getiriyordu.

Ne dersinizdi?

45 milyon insanımızı, herhâlde bunun için hapse sokamazlardı di’mi!?...