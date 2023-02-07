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7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

“Din öğretimi”, bir de bizim şu okul kitaplarımız, müfredatımız…

Orhan Ali YILMAZ
07 Şubat 2023, Salı
Din Öğretimi, temelde şu üç ana kısma ayrılmakta; “İnanç Esasları, Ahlâkî Kâideler ve İbadetler” olmak üzere.

Birinci kısım olan İnanç alanı ise, halk dilinde “İmanın Şartları” diye bildiğimiz şu “İmanın Altı Esası”nı ihtiva etmekte. Bunlar da; Allah’ın varlığı ve birliği, Melekler, Kitaplar, Peygamberler, Âhiret Günü, Kazâ ve Kader şeklinde sıralanmakta, belki de pek çoğumuzun ezbere bildiği üzere şu meşhur Âmentü hadisinde.

Şu müfredatımıza göre düzenlenen Din Dersi Kitaplarımıza baktığımızda ise gördüğümüz; çoğunlukla anlatılan, aktarılan şeyler, âyet veya hadis gibi çoğu “birebir/yorumsuz” nakilden ibaret ya da alıntı hikâyeler şeklinde. “İspâtiyecilik-Pozitivizm Asrı” olarak tarif edilen 21. Yüzyıl insanının hayata ve kâinâta karşı olan zihninde oluşan, biriken şu bilimsel ve de felsefî soru(n)larına, şüphelerine kapsamlı, tatminkâr herhangi bir cevap oluşturmaktan uzak, dar, yüzeysel ve çoğu zaman sığ anlatımlar.

Tam da bir yüzyıl önce Üstâd’ın, “Biz, Ehl-i Hâliz ve Namzed-i İstikbâliz. Tasvir ve tezyîn-i müddea zihnimizi işba’ etmiyor. (doyurmuyor, tatmin etmiyor). ‘Bürhan’ isteriz.” şeklinde ortaya koyduğu “uyarısını” doğrular nitelikte.

Meselâ, hepsi şu “Gayp/Görünmeyen” kapsamında bulunan, başta Allah’ı tanıma ve bilme, sıfatları ve kâinatla olan ilişkisi, meleklerin özellik ve çeşitlerinden önce varlığının ispatı, Allah’ı bilmek, tanımak için neden peygamberlere ihtiyaç olduğu, Kutsal Kitapların neden ille de bir peygamber aracılığı gönderildiği, Âhiret’in varlığının ve safhalarının (Kıyâmet-Haşir-Mizan-Cennet-Cehennem) zorunluluğunun Allah’ın İsim ve Sıfatları ile mantıksal ispatı, Kader ve Kazâ’nın, Allah’ın ezelî ilmi ve insanın cüz-i iradesiyle nasıl tevfik edilebileceği gibi “en temel” konularda net, tatminkâr, doyurucu, etraflıca bir açıklama yok, sadece konularla ilgili âyet ve hadisler, çoğu zaman yorumsuz, peşi sıra sıralanıyor ve bazen de çok kısa açıklamalar ile konu tamamlanıyor.

Kur’ân’da geçen “Peygamber Kıssaları”nın anlatımında ise, insanda, okuyanda, dinleyende genelde şöyle bir his oluşuyor ki; sanki tarihte olmuş bitmiş, bildiğimiz herhangi “tarihsel bir vaka” şeklinde, Kur’ân’ın “kutsallığı” çağrıştıracak, O’nun bütün zamanlara, asırlara hitap ettiğinden gafletle, “günümüze olan mesajı” ile onun şu irtibat ve bağlantısından yoksun, “kıssadan maksat hissedir” sonucunu karşılamayan çoğu düz, bibebir, motomot şu bilgi aktarımları şeklinde.

Kur’ân Kitaplarında ise daha çok, Kur’ân’ın şu “lâfzına” yoğunlaşılmış. “Mahreçler ve Tecvit Kâideleri” üzerinden bir Kur’ân öğretimi hedeflenmiş. Lâfzından daha öncelikli olan âyetlerin mânâ, yorum ve muhtevası, hem de O’nu, şu yayınlanmış yüzlerce, binlerce edebî Arapça kitaplardan ayıran en mümtaz özelliği olan “mucizelik” yönü, sadece şu “Kur’ân’ın Özgünlüğü” başlığı altında bir kaç sayfa kısa, özet bir açıklama ile çok açık “ihmâl” edilmiş.

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