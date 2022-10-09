Diyanet ve şu Din anlatımı…

88.000 camisi, 30.000 Kur’ân kursu, hem de 130.000’e yaklaşan şu din görevlisi kadrosuyla, 16 milyar TL gibi devasa bütçesi, hem de şu geniş imkânları ile en büyük bir camia.

Din, temel şu iki kaynağı bulunan Kur’ân ve Sünnet’in şekillendirdiği mukaddesimiz, olmazsa olmazımız, Müslümanlar olarak…

Kur’ân ve Hadis, bizlere şu inanç esasları başta olmak üzere, ibadetlerin nasıl yapılacağını, özellikle de “Ahlâk” Esaslarını, “ahlâklı davranış”ın nasıl olması gerektiğini öğreten, birbirinden ayrılmaz iki temel kaynağımız.

Ahlâk, ya da modern deyimiyle Etik, Felsefe Tarihi’nde, üzerinde, belki de en çok tartışılan, harareti pek yüksek şu yoğun diyalektiğe konu olan, en çok görüş, hem de fikir ifşa edilen, Felsefe’nin şu dört ana konusundan birisi aynı zamanda.

Eski Yunan’da yaşamış Sokrates’ten ta Alman filozofu İmmanuel Kant’ın “Ahlâk”ına kadar…

Kur’ân, “ahlâk”ın ve ona bağlı “ahlâklı davranış”ın ölçüsünü merak ettiğimizde, hiç şüphesiz, içinde, “Adalet” temelli, tam bir “Ahlâk Felsefesi”ni de ihtiva eden, hemen şu âyetleri karşımıza çıkarır:

“Ey İman Edenler! Allah için adaletle’ hükmeden şâhitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz, kininiz, nefretiniz, sakın ola ki sizi onlara karşı ‘adaletsiz davranmaya sevk etmesin.. Âdil olun; ki bu, takvaya, Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaya en yakışanı, en uygun olanıdır. Allah’tan korkunuz! Şüphesiz ki, Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

Mâide Sûresi, 8

“Ey İman Edenler! Allah için, adleti ayakta tutan’ şâhitler olun. Bu, kendinizin, anne-babanızın, akrabalarınızın aleyhine de olsa. Onlar; ister zengin ister fakir olsunlar; Allah, onlara sizden daha şefkatli, daha merhametlidir. Adaleti gerçekleştirirken, sakın ola ki, şu hislerinize kapılıp, arzunuza uymayın! Eğer, ‘gerçeği’ eğip büker ya da büsbütün ‘doğruluk’tan ayrılırsanız, unutmayın ki, Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Nisâ Sûresi, 135

“Hiç şüphesiz Allah, emanetleri ‘ehline’ teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman ‘adaletle’ hükmetmenizi emrediyor. Allah, size böylece ne de güzel vaaz u nasihat ediyor! Şüphesiz ki, Allah, her şeyi hakkıyla işitmekte ve her şeyi hakkıyla görmektedir.”

Nisâ Sûresi, 58

Müminlerin haftalık bayramı sayılan, mübarek kabul ettiğimiz şu Cuma günlerinde, merkezî vaaz sistemiyle vaazlar, merkezî hutbe sistemiyle de Türkçe hutbeleri dinliyoruz yıllardır Müslümanlar olarak..

Siz, bu âyetlerin konu edildiği, ilgili herhangi bir vaaza ya da hutbeye hiç denk geldiniz ya da dinlediniz mi?..

Sizi bilmem ama, ben yaklaşık 40 yıla yakındır ne işittim ne de denk geldim.

Herhalde, benim kusurum olsa gerektir…

Bu arada, nedense bir anda tedâi-i efkâr oluyor zihnime, hemencecik aklıma düşüveriyor..

Üstâd Hazretleri, içinde, güya gerekçesi, hem de açık bir ihtar/gözdağı da bulunan, şöyle bir sualle karşılaşıyordu o yıllarda:

“Bize, ahkâm-ı diniyeyi ve hakaik-i İslâmiyeyi talim edecek resmî bir dairemiz var. Sen, ne salahiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun?. Sen, madem nefye mahkûmsun; bu işlere karışmaya hakkın yok!”

Cevap ise, ilginç, ilginç olduğu kadar da anlamlıdır: “Hak ve hakikat ‘inhisar’ altına alınmaz! İman ve Kur’ân, nasıl ‘inhisar’ altına alınabilir?!.. Siz, dünyanızın usûlünü, kanununu ‘inhisar’ altına alabilirsiniz.. Fakat hakaik-i imaniye ve esasat-ı Kur’âniye, resmî bir şekilde ve ücret mukabilinde, ‘dünya muamelatı’ sûretine sokulmaz! Belki, bir mevhibe-i İlâhiye olan o esrâr, hâlis bir niyet ile ve dünyadan ve huzûzât-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir…”