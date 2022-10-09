"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Diyanet ve şu Din anlatımı…

Orhan Ali YILMAZ
09 Ekim 2022, Pazar
88.000 camisi, 30.000 Kur’ân kursu, hem de 130.000’e yaklaşan şu din görevlisi kadrosuyla, 16 milyar TL gibi devasa bütçesi, hem de şu geniş imkânları ile en büyük bir camia.

Din, temel şu iki kaynağı bulunan Kur’ân ve Sünnet’in şekillendirdiği mukaddesimiz, olmazsa olmazımız, Müslümanlar olarak…

Kur’ân ve Hadis, bizlere şu inanç esasları başta olmak üzere, ibadetlerin nasıl yapılacağını, özellikle de  “Ahlâk” Esaslarını, “ahlâklı davranış”ın nasıl olması gerektiğini öğreten, birbirinden ayrılmaz iki temel kaynağımız.

Ahlâk, ya da modern deyimiyle Etik, Felsefe Tarihi’nde, üzerinde, belki de en çok tartışılan, harareti pek yüksek şu yoğun diyalektiğe konu olan, en çok görüş, hem de fikir ifşa edilen, Felsefe’nin şu dört ana konusundan birisi aynı zamanda.

Eski Yunan’da yaşamış Sokrates’ten ta Alman filozofu İmmanuel Kant’ın  “Ahlâk”ına kadar…

Kur’ân, “ahlâk”ın ve ona bağlı “ahlâklı davranış”ın ölçüsünü merak ettiğimizde, hiç şüphesiz, içinde, “Adalet” temelli, tam bir “Ahlâk Felsefesi”ni de ihtiva eden, hemen şu âyetleri karşımıza çıkarır:

“Ey İman Edenler! Allah için adaletle’ hükmeden şâhitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz, kininiz, nefretiniz, sakın ola ki sizi onlara karşı ‘adaletsiz davranmaya sevk etmesin.. Âdil olun; ki bu, takvaya, Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaya en yakışanı, en uygun olanıdır. Allah’tan korkunuz! Şüphesiz ki, Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

Mâide Sûresi, 8

“Ey İman Edenler! Allah için, adleti ayakta tutan’ şâhitler olun. Bu, kendinizin, anne-babanızın, akrabalarınızın aleyhine de olsa. Onlar; ister zengin ister fakir olsunlar; Allah, onlara sizden daha şefkatli, daha merhametlidir. Adaleti gerçekleştirirken, sakın ola ki, şu hislerinize kapılıp, arzunuza uymayın! Eğer, ‘gerçeği’ eğip büker ya da büsbütün ‘doğruluk’tan ayrılırsanız, unutmayın ki, Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Nisâ Sûresi, 135

“Hiç şüphesiz Allah, emanetleri ‘ehline’ teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman ‘adaletle’ hükmetmenizi emrediyor. Allah, size böylece ne de güzel vaaz u nasihat ediyor! Şüphesiz ki, Allah, her şeyi hakkıyla işitmekte ve her şeyi hakkıyla görmektedir.”

Nisâ Sûresi, 58

Müminlerin haftalık bayramı sayılan, mübarek kabul ettiğimiz şu Cuma günlerinde, merkezî vaaz sistemiyle vaazlar, merkezî hutbe sistemiyle de Türkçe hutbeleri dinliyoruz yıllardır Müslümanlar olarak..

Siz, bu âyetlerin konu edildiği, ilgili herhangi bir vaaza ya da hutbeye hiç denk geldiniz ya da dinlediniz mi?..

Sizi bilmem ama, ben yaklaşık 40 yıla yakındır ne işittim ne de denk geldim.

Herhalde, benim kusurum olsa gerektir…

Bu arada, nedense bir anda tedâi-i efkâr oluyor zihnime, hemencecik aklıma düşüveriyor..

Üstâd Hazretleri,  içinde, güya gerekçesi, hem de açık bir ihtar/gözdağı da bulunan, şöyle bir sualle karşılaşıyordu o yıllarda:

“Bize, ahkâm-ı diniyeyi ve hakaik-i İslâmiyeyi talim edecek resmî bir dairemiz var. Sen, ne salahiyetle neşriyat-ı diniye yapıyorsun?. Sen, madem nefye mahkûmsun; bu işlere karışmaya hakkın yok!”

Cevap ise, ilginç, ilginç olduğu kadar da anlamlıdır: “Hak ve hakikat ‘inhisar’ altına alınmaz! İman ve Kur’ân, nasıl ‘inhisar’ altına alınabilir?!.. Siz, dünyanızın usûlünü, kanununu ‘inhisar’ altına alabilirsiniz.. Fakat hakaik-i imaniye ve esasat-ı Kur’âniye, resmî bir şekilde ve ücret mukabilinde, ‘dünya muamelatı’ sûretine sokulmaz! Belki, bir mevhibe-i İlâhiye olan o esrâr, hâlis bir niyet ile ve dünyadan ve huzûzât-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir…”

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zaporijya Nükleer Santrali’nin elektrik bağlantısı kesildi

    Kolombiya, yüksek alarm durumuna geçti: Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor!

    Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Başörtüsü ‘gollük pas alanı’ mı?

    Hukuk nasıl çökertildi?

    Beşiktaş, Giresun'dan 3 puanla döndü

    İzmir'de bir doktorun darbedilmesi ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama

    Somali’de kıtlık endişesi

    Akıllı oyuncaklar tehlikeli mi?

    Aile bu parayla nasıl geçinsin?

    Artık kasap da can derdinde

    Süte yine zam

    Edirne’de 10 kişiden 9’u Bulgar turist

    ‘Sansür yasası’ cezaevlerindeki gazeteci sayısını arttıracak

    Elektrik şirketlerinin AR-GE harcamaları vatandaşa fatura edilmiş
    📷

    Dünyanın en yüksek geçiş noktası

    Afrika'da DSÖ'nün tavsiyesinden 100 kat ''daha az'' psikiyatrist var

    "Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım"

    Rusya ile Kırım arasındaki köprüde hasar oluştu

    İsrail, 1'i çocuk, 2 Filistinliyi daha öldürdü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad CHP’lilere ne diyordu?
    Genel

    Hukuk nasıl çökertildi?
    Osman ZENGİN

    Şahin Aksoy rahmet-i Rahmana kavuştu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kur’ân’ı önce elimizden almak istediler, şimdi ondan soğutmak istiyorlar
    Genel

    Başörtüsü ‘gollük pas alanı’ mı?
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı-3
    Mehmet KARA

    Helalleşmenin neticesi
    Faruk ÇAKIR

    İklim değişiyor mu?
    Sebahattin YAŞAR

    Önce duygusu gelirmiş insana ayrılığın
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru - 2: İkinci deva

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.