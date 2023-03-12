Geçen hafta Cuma günü, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersiyle ilgili, Yahyalı ilçesini temsilen zümre başkanı olarak Kayseri İl Zümre Toplantısı’na katıldım.

Ana gündem maddemiz “deprem ve çocukların bu konuda nasıl rehabilite edilecekleri” konusu idi. Toplantı başkanımız hanımefendi, kendisinin de Afşinli olduğunu, depremde yakınlarını kaybettiğini belirtip, depremden dolayı hepimize geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra, konuşmasına deprem için “doğal olay” tabirini kullanarak başladı. Ben, tabii ki, hâliyle itiraz ettim. Dedim ki kendisine, “Hocam, bu tabir ve bu ‘söylem tarzı’ bize ait olamaz… Hem Kur’ân’a da uymaz… Hepimizin, hepinizin bildiği üzere, En’âm Sûresi 59. Âyette (Arapça orijinalini de okuyarak) “O’nun izni ve bilgisi olmaksızın bir yaprak bile düşemez…” diyor dedim. O da, “Ama herkes böyle kullanıyor…” şeklinde bir savunma ihtiyacı hissetti. Bir başka arkadaş da, bana hitaben, “Hocam, o, Türkçenin eksikliğinden kaynaklanıyor…” diye sözlü savunmaya devam edince, ona hitaben, “Arkadaşım”, dedim. “Bak, ben 54.000 kelimelik Osmanlıca-Türkçe Sözlük çalıştım; Türkçede öyle bir eksiklik yok, bu sizin eksikliğiniz…” dedim. Arka tarafımdan hemen bir başkası, “Hocam siz, herhalde çok ‘dolu’ gelmişsiniz…” deyince, hemen arkama dönüp, bu sefer ona hitaben, “Evet, ben ‘dolu’ geldim. 110 km’den, Niğde-Adana sınırından geliyorum. Yoksa siz ‘boş’ mu geldiniz!?” dedim. Diğer bir başkası da, “Bunun konuşulacağı, tartışılacağı yer burası değil…” deyince, bu sefer önce ona, sonra da bütün zümre başkanlarına dönüp, “Nasıl yani! Burası il zümresi ve ana gündem maddemiz deprem; biz buraya bunun için toplanmışız… Konuyu burada konuşmayıp, tartışmayıp nerede konuşmayı ve de tartışmayı düşünüyorsunuz, acaba başka nerede konuşacağız, nerede tartışacağız sizce bu konuyu!?...” dedim. Sonra da şöyle, devam ettim. “Arkadaşlar, madalyonun iki yüzü var. Yani konunun biri maddî, diğeri mânevî iki yönü var. Birinci yönü itibariyle, şu binaların sağlam ve kaliteli malzeme ile yapılmış olması, zemin etüdünün tam olması, ruhsatların buna göre verilmesi ve binaların fay hatlarından uzakta yapılmış olmasından sorumluyuz. Mânevî yönü itibariyle ise, -o da resmî rakamlara göre- yaklaşık 50.000 kişinin vefatına, 200.000 bine yakın insanın yaralanmasına ve 2.5 milyon insanın evsiz kalmasına ve büyük bir kısmının başka illere “hicret” etmesine sebep olan bir deprem, -O’nun izni, bilgisi olmaksızın bir yaprak bile düşmüyorsa- “tesadüfî “, yani “raslantısal” olabilir mi Kur’ân’a göre!?... Ve biz bunu şu ‘doğal olay’ kavramı ile açıklayabilir miyiz!?... Arkadaşlar! Çocuklar, öğrencilerimiz bizden, açıkçası bu konuda bir “teselli” bekliyorlar... Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün okullara göndermiş olduğu şu deprem rehabilitasyon programında, problem detaylarıyla güzelce tarif edilmiş; korkularımızın kaynağı, korku dereceleri… Teşhis açık, ama “tedavi” noktasında şu aradığımız “mânevî teselli” içinde yok! Çünkü içinde, ne yazık ki “Allah” lafzı yok... ‘Maddi yönü itibariyle, eksiklerimiz noktasında ki, onlardan bizzat biz sorumluyuz, ama neticede bu deprem Allah’ın takdiridir, bir fiilidir. Ölenlerimiz dinimize göre mânevî şehittirler, onlar için ebedî Cennet müjdesi var, ölüm yokluk değildir; tekrar görüşmek, buluşmak var, zayi olan şu malları ve de evleri onlar için sadaka hükmündedir.’ şeklinde bir ‘teselli’ cümlesi içinde ne yazık ki yok… Halbuki kitabımız ve inancımız noktasında, konu nihayet derece önemli, açıklanmaya muhtaç, çok ciddî bir ontolojik, hem de epistomolojik bir problem, psikolojik bir travma, bir “sorun” olarak önümüzde durmakta… Maddi ‘pozitivist bir bakış açısıyla’ bu probleme yanaşamayız ve onun terminolojisi ile bu problemi açıklayamayız… ” dedim.

Sonrasında ise, her nedense birden aklıma, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin Tabiat Risalesi’nin başında zikrettiği “Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve ‘dinsizliği işmâm eden’ dehşetli kelimeler var… Ehl-i iman, ‘bilmeyerek’ istimal ediyorlar…” cümlesi düştü.