Dünyamız...

Dünya… Güneşten kopuşumuz, yaklaşık bir kaç milyar yıl önce... Ayrılmamız annemizden...

Kendi ayakları üzerinde ilk duruşumuz...

Kızgınlığımız, tıpkı ateş gibi...

Epey bir zaman alacaktı azıcık soğumamız o milyarlarla ifâde edilen...

Öyle ya!

“İnsanoğlu, bütün ömrü ‘sadece bir günlük’ bir dünyanın ‘ikindi vaktinde’ gönderilmişti dünyâya; ‘akşam olmadan’ da Kıyâmet kopmuş olacaktı.”

Öyle bildiriyordu O Muhbir-i Sâdık Efendimiz...

***

Kutuplarda biraz basık olsak da, yusyuvarlaktık, tıpkı futbol topu gibi…

Demir ve de nikeldendi çekirdeğimiz...

Epeyce yoğunduk, hem de bir o kadar çekici...

En güçlü çekimli kardeşimiz Mars’ın bile yerçekimi kuvveti bizimkinin ancak 3’te 1’i kadardı.

Ancak böylece mümkün oluyordu ayakta dik duruşumuz, hem de yere sağlamca basışımız.

Yoksa, Allah korusun, uçar giderdik, kaybolurduk boşluğunda uzayın...

***

Etrâfımız, “atmosfer” denilen genişçe bir katmanla çevrilmiş, hem de korunmuştu...

Önce, çoğunluğu azot, oksijen ve de hidrojen, az miktar da diğer gazlardan oluşan “hava katmanı” vardı yaşasın diye insan...

Hem de nefes alsın hayvanlar; kuşlar, böcekler, kelebekler...

Bir de diğer canlılar; ağaçlar, otlar, çiçekler...

Onun üstünde ise “troposfer” denilen ayrı bir katman vardı, denizlerimizden, hem de nehir ve de göllerimizden buharlaşan sularımızın uzayın derinliklerine uçup gitmemesi içindi onun bütün uğraşısı, hem de sây ü gayreti, onun için çalışıyor, belki de çalıştırılıyordu...

Onları “yağmur”, bazen de “kar” olarak iâde ediyordu yine bize...

Yukarısında ise stratosfer denilen bir katman vardı, büyük hava akımlarının oluştuğu.

Onun içinde ise “ozonosfer” denilen üç atomlu oksijen molekülleriyle yüklü “ozon tabakamız” vardı, her ne kadar biz, aşağıda, onu delmek için var gücümüzle teknoloji üretsek de, koruyordu “ultraviyole” gibi zararlı ışınlardan bizi...

Tıpkı o havasını çokça attığımız kaliteli güneş gözlüklerimiz gibi...

Ya -Allah korusun- olmasaydı eğer bu tabakamız nice olurdu bizim bu acınacak hâlimiz!

Kesin, delik deşik olurduk, kalmazdı yaşamaya, hem de ayakta durmaya hiç mecâlimiz...

Onun üstünde de vardı bir “iyonosfer” katmanı...

Dünyânın her neresinde olursa olsun, radyo dalgalarının uzaya kaçıp kaybolmalarını önleyen, onları iâde ile tekrar bize geri döndüren...

Hem de dünyânın her bir tarafından bize işittiren, hem de izlettiren...

Ancak böylece mümkün oluyordu, eskide o çokça süksesini yaptığımız, hem de başkalarına cakasını attığımız dual bandlı yahut bandsız, hem de waplı veya wapsız, GPRS’li, şimdi de 4.5 G’li şu cep telefonu görüşmelerimiz...

En üst kısımda ise bir “manyetosfer” katmanı...

Bizim o “gözle görülmeyen zırhımız”, sanki çelikten yapılmış gibi...

Bizi göktaşları, hem de koruyan meteorlardan, tıpkı mıknatısın birbirini iten aynı kutupları arasındaki manyetik alan gibi...

Hele biri izinsiz girmeye kalksındı; hemen yakar, hem de parçalar, ederdi un ufak, atardı küllerini boşluğuna uzayın, hem de savururdu...

İşte Cenâb-ı Hakk’ın hâfızıyetinin, hem de koruyuculuğun bir tecellî-i kübrâsı, hem de en büyük bir görüntüsü...

O Hafîz-ı Hâkim-i Hakîm her şeyi koruduğu gibi, bizi de koruyordu başımız kırılmaktan, hem de uçup gitmekten, veya düşüp ölmekten, belki de havasızlıktan, hem de susuzluktan...