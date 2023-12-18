"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Ekilemeyen” topraklar…

Orhan Ali YILMAZ
18 Aralık 2023, Pazartesi
Mehdi Eker’in Tarım Bakanlığı döneminde, 2013 yılı itibariyle Sudan’da tarımsal üretim yapmak üzere, 99 yıllığına,780 bin 500 hektar tarım arazisi kiralanması kararı alınmıştı.

Buna bağlı olarak, 2015 yılında, Şirket sermayesinin yüzde 80’i, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, yüzde 20’si Sudan’a ait olmak üzere Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi kuruldu.

“10 milyon dolar” sermayeyle kurulan şirket Türkiye’de üretilemeyen ya da yetersiz üretimi olan ürünleri Sudan’da üretecek, bunun için de Sudan’da 1 milyon dönümlük bir sulanabilir arazi kiralayacaktı. Önce 12 bin 500 hektar arazide pilot çiftlik kurulması, sonra 780 bin 500 dönüm tarım arazisinin Türk girişimcilere açılması kararlaştırdı.

Türkiye’nin Sudan’da tarımsal üretim yapması konusundaki çalışmalar Mehdi Eker’in bakanlığı döneminde başladı. Faruk Çelik ve Bekir Pakdemirli döneminde ise konu sürekli gündemde tutuldu.

12 Eylül 2018 tarihli haberde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye ile Sudan arasındaki tarım ve hayvancılığa dayalı iş birliğinin hayata geçirilmesinde önemli mesafeler kat ettik.” demişti.

Pakdemirli, ayrıca Sudan’da helikopterle ve karadan tarım arazilerini gezdikten sonra, “En sonunda arazimize kavuşmuş olduk, şimdi içindeyiz. Bu araziyi Kasım ayından itibaren tamamen Sudan hükümetinden teslim almış olacağız. Türk hükümeti olarak örnek çiftlik ve örnek üretim yapılması konusunda her türlü adımı atmış olacağız.” müjdesini vermişti.

Çok “hazîn” son haberimiz: (Geçen şu 10 yılın nihayetinde) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 30 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Sudan ile Türkiye arasında kurulan ortak şirketin tasfiyesine karar verilmiş.

Oysa feshedilen şirkete Türk ve Sudanlı Yönetim Kurulu üyeleri atanmış, 2021 yılında yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak 419 bin 965 TL verilmiş, 66 bin 300 TL de ikramiye ödenmişti. Ayrıca 49 bin 716 TL müşavirlik ücreti ile 124 bin 584 TL kira gideri ödemesi yapılmıştı. Şirketin genel müdürü Hasan Gezginç, geçen yıl TBMM’de soruları yanıtlarken Sudan’ın istenen araziyi bizlere “hiç vermediğini” itiraf etmişti...

Türkiye’nin şu “tamamen yerli ve de millî” ekilebilir tarım alanlarıyla ilgili, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Türkiye’nin karasal yüzölçümü 769 bin 632 kilometrekare. Bunun yüzde 27,7’si tarım alanı olarak kullanılabiliyor. Bu oran esas alındığında Türkiye, yüzölçümü oranına göre en fazla tarımsal alana sahip 15 ülke arasında Ukrayna, Hindistan ve Nijerya’nın ardından ‘4. Sırada’ yer alıyor. Ukrayna, karasal alanının yüzde 56, Hindistan yüzde 53, Nijerya yüzde 37’sinde tarım yapıyor. Oran, 15 ülke içinde Rusya’da yüzde 7, Avustralya’da yüzde 6, Kanada’da yüzde 5’e kadar düşüyor.” demekte.

Başa dönecek olursak; asıl can alıcı sorumuz, belki de “sorunsalımız” ise şu: Ekilemeyen, “hiç ekilemeyecek” şu bilmediğimiz “yabancı” toprakları acaba kim ya da kimler şu “99 yıllığına” kiralar!?..

Cevaplarınızı bekliyorum…

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş suçluları tutuklansın

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular

    İktidar herkesi fakirlikte eşitledi

    Beyaz bayraklı İsrailli esirleri de katletti

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi ifadeye çağrıldı

    Filistinliler, dönme umuduyla mülklerinin anahtar ve tapularını saklıyor

    Yair Lapid: Netanyahu başbakanlığa devam edemez

    Demokratik dayanışma için teşekkür

    Diyarbakır’da İYİ Parti’den toplu istifa

    Tahran’daki hava kirliliği ''kırmızı'' seviyeye yükseldi

    'Akdeniz'de bu yıl 2250'den fazla insan öldü'

    İsrail, yine mülteci kamplarına saldırdı: 47 Filistinli daha katledildi

    4 işçi geçim şartlarını anlattı

    İngiliz milletvekili, İsrail'i UCM'ye şikayet etti: ''Ben suç ortağı olmayacağım"

    Mevzuat hükümlerine uyulmamış!

    Boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesine Yargıtay'dan onay

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor

    AB’de ezici çoğunluk Gazze’de ateşkesten yana

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular
    Genel

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi
    Ahmet BATTAL

    Bu kafayla zor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şân-şöhret-servet bumerangı
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur ve Yeni Asya
    Süleyman KÖSMENE

    İffet ve giyim kuşam
    Ali FERŞADOĞLU

    Kula değil, yalnız Allah’a tevekkül et!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan Ali YILMAZ

    “Ekilemeyen” topraklar…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.