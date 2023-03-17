"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2023 CUMA - YIL: 54

“Emanet”lerimiz...

Orhan Ali YILMAZ
17 Mart 2023, Cuma
Geçenlerde, epeydir tanışık olduğumuz Sûriyeli, Türkçe de bilen, kendisi dindar da eczacı bir arkadaşla, paylaştığı şu:

“Bu hayat böyledir işte… Senin hoşuna gitse de gitmese de devam eder…

Çünkü o, ‘yalnız senin için’ yaratılmamış…”

Arapça bir özdeyişi üzerine, önce Arapça, sonra Türkçe şöyle bir diyaloğumuz oldu. Bana, “Bu hayatın sahibi benim” deyince, önce kendisine Arapça dedim ki, “Bu hayat sana vedia, yani emanet olarak verilmiş, yolda tesadüfen bulup da almış olduğun bir ‘lakîta’ da değil. Sen, sadece ‘Sâhibu’l yed’sin…” Sonrasında ise, kendisi eczacı olduğundan hareketle Türkçe olarak şöyle devam ettim: “Sen bu hayata ‘mâlik’ değilsin; çünkü bu ‘hayat’ sana ‘emanet’ verilmiş…

Şu ‘tasarruf’ hakkı başkasına ait...

Meselâ, insanda ortalama 100 trilyon hücre var ve ‘her bir saniyede’ her bir hücrede 1.000 adet kimyevî reaksiyon meydana geliyor...

Şimdi, senin bunların kaç tanesinden haberin var ve kaç tanesine müdahale ve de dahlin var?!...

Kısacası, hulâsası; sen, sadece ‘Sâhibu’l yed’sin...

Yani onu ‘elinde bulunduran’sın...

Şu hepsi, tamamı, işte ‘sadece’ o kadar...

Allah, mülkünde ‘dilediği gibi’ tasarruf eder…”

Şu “emanetçi” olduğumuz gerçeği ve hakikati, bütün açıklığı, bütün berraklığı ile, cihât-ı sittesiyle, şehirler büyüklüğünde ve koca bir memleket genişliğinde, şu yeryüzüne, tarih aynasına kazınmış, tahaccür etmiş bir vedia olarak, şu son depremle daha bir gün yüzüne çıktı, apaçık tavazzuh etti.

Meselâ, 3.000 çalışanı, onlarca, belki yüzlerce şubesi olan, onlarca ülkeye dondurma ihraç eden, Maraş Dondurması’nın meşhur bir markasının sahibi şu an sadece, basit bir konteynerde yaşıyor…

Sanki, bize “verilenler” ile, bizden “alınanlar” arasında aslında şu imtihanımız…

Eskilerin, büyüklerimizin, işittiğim ve çok hoşuma giden anlamlı bir duaları şöyleymiş, “Allah bizleri, ya Fukara-yı Sâbirînden ya da Ağniya-i Şâkirînden eylesin!”

Yani, insan, “yoklukla” ya da “varlıkla” imtihan edilmeden, gerçek kıymeti, şu öz cevheri, taşıdığı asıl karakteri tam açığa çıkmazmış…

Fakirlikle sınanıp, “sabır” yerinde şu “isyan”a düşmek, hem de zenginliğe erişip, “şükr”e bedel şu “nankör” olmak ihtimali her vakit melhûzdur, vesselâm…

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ranta göre yapılaşmadan vazgeçilsin

    Rapor var tedbir yok

    Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

    Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ramazan’da Aksa gönüllüleri

    Bu ahlaksızlığı da birlikte yeneceğiz

    Hukuk enkazından böyle çıkılır

    Bürokratlar da görüyor ki, hükümet gidici

    Bu nasıl devlet yönetimi?

    Depremde yıkılan binalarla ilgili 284 kişi tutuklandı

    4,8 büyüklüğünde depremle sallanan Bolu'da son durum?

    Depremden etkilenen çocuklara moral

    Depremzedeler nasıl uyum sağlayacak?

    Adıyaman ve Şanlıurfa'da 14 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp durumda

    Fransızlar ülke genelinde sokağa indi

    Yâ Rab, bize merhamet et

    Başakşehir, Gent'e elendi

    AKP’liysen her şeyin geliyor

    Bugün ittifakımız daha güçlü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ mı ibret almayacağız?
    Mikail YAPRAK

    Eğer bir iktidar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karalamak marifet mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Deprem enkazından gelen mesaj
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritamızı kim çiziyor, kim çizmeli?
    İbrahim ERSOYLU

    Hilmi Uran’a yazılan mektup
    İbrahim Yasir Teğiş

    Yanlış anılar ve tebliğ metodu
    Genel

    Rapor var tedbir yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.