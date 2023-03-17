“Emanet”lerimiz...

Geçenlerde, epeydir tanışık olduğumuz Sûriyeli, Türkçe de bilen, kendisi dindar da eczacı bir arkadaşla, paylaştığı şu:

“Bu hayat böyledir işte… Senin hoşuna gitse de gitmese de devam eder…

Çünkü o, ‘yalnız senin için’ yaratılmamış…”

Arapça bir özdeyişi üzerine, önce Arapça, sonra Türkçe şöyle bir diyaloğumuz oldu. Bana, “Bu hayatın sahibi benim” deyince, önce kendisine Arapça dedim ki, “Bu hayat sana vedia, yani emanet olarak verilmiş, yolda tesadüfen bulup da almış olduğun bir ‘lakîta’ da değil. Sen, sadece ‘Sâhibu’l yed’sin…” Sonrasında ise, kendisi eczacı olduğundan hareketle Türkçe olarak şöyle devam ettim: “Sen bu hayata ‘mâlik’ değilsin; çünkü bu ‘hayat’ sana ‘emanet’ verilmiş…

Şu ‘tasarruf’ hakkı başkasına ait...

Meselâ, insanda ortalama 100 trilyon hücre var ve ‘her bir saniyede’ her bir hücrede 1.000 adet kimyevî reaksiyon meydana geliyor...

Şimdi, senin bunların kaç tanesinden haberin var ve kaç tanesine müdahale ve de dahlin var?!...

Kısacası, hulâsası; sen, sadece ‘Sâhibu’l yed’sin...

Yani onu ‘elinde bulunduran’sın...

Şu hepsi, tamamı, işte ‘sadece’ o kadar...

Allah, mülkünde ‘dilediği gibi’ tasarruf eder…”

Şu “emanetçi” olduğumuz gerçeği ve hakikati, bütün açıklığı, bütün berraklığı ile, cihât-ı sittesiyle, şehirler büyüklüğünde ve koca bir memleket genişliğinde, şu yeryüzüne, tarih aynasına kazınmış, tahaccür etmiş bir vedia olarak, şu son depremle daha bir gün yüzüne çıktı, apaçık tavazzuh etti.

Meselâ, 3.000 çalışanı, onlarca, belki yüzlerce şubesi olan, onlarca ülkeye dondurma ihraç eden, Maraş Dondurması’nın meşhur bir markasının sahibi şu an sadece, basit bir konteynerde yaşıyor…

Sanki, bize “verilenler” ile, bizden “alınanlar” arasında aslında şu imtihanımız…

Eskilerin, büyüklerimizin, işittiğim ve çok hoşuma giden anlamlı bir duaları şöyleymiş, “Allah bizleri, ya Fukara-yı Sâbirînden ya da Ağniya-i Şâkirînden eylesin!”

Yani, insan, “yoklukla” ya da “varlıkla” imtihan edilmeden, gerçek kıymeti, şu öz cevheri, taşıdığı asıl karakteri tam açığa çıkmazmış…

Fakirlikle sınanıp, “sabır” yerinde şu “isyan”a düşmek, hem de zenginliğe erişip, “şükr”e bedel şu “nankör” olmak ihtimali her vakit melhûzdur, vesselâm…