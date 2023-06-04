En büyük “eksiğimiz” ya da “fazlamız” şu çoğu zaman...

Bir konuda sağlam bir bilgiye sâhip olmadan, hemen o konuda lâyetezelzel olduğuna itikat ettiğimiz, çürütülmesi, mantıken nakzedilmesi asla mümkün olmayan bir fikir, üstelik de şu “yoruma” sâhip olmamız…

Şu anlamlı, yaratılıştan gelen, insanları “anlamaya” müteveccih olması gerekirken, şu cehdimizi, gayretimizi, her nedense, karşı tarafı “suçlama” üzerinde, çoktandır “yoğunlaştırmış” olmamız…

“Farklılıkları” veya şu alternatif görüş ya da tasavvurları, hemencecik kendimize karşı bir karşı taarruz nevinden, sanki “ciddî bir muhalefetmiş gibi” algılamamız…

Problemi/problemleri çözmekten, bir hâl çaresine başvurmadan ziyade -iyi niyet göstergesi olarak olsa gerek- şu “kangren” olmasına “özellikle” çalışmamız…

Kendimize yapılmasını istemediğimiz veya kabûl etmediğimiz yahut “hoşlanmadığımız” bir şeyi, davranışı, her nedense bir başkasına, şu “rahatsızlığımıza eşdeğer bir rahatlıkla” ortaya koymamız; her nasılsa vicdanî herhangi bir teesür ya da bizi şu Yapay Zekâ’dan hem farklı, hem de üstün kılan şu iki özellikten en önemlisi olan şu “empati” yeteneğimizi hiç hatıra getirmememiz, büsbütün unutmamız…

Eleştirilerimizde; çoğu zaman, hadisten mülhem şu “İnsaf, dînin yarısıdır” kelâm-ı kibârını hiç ama hiç hatırlamamamız…

Çoğu kere, kendi heves ve de arzularımızı çok büyük, hem de bir o kadar “orijinal fikir” görüntüsüyle, şu harâreti pek yüksek bir dozda, hem de şu “ısrarla” ortaya sunmamız…

Kavramların içerisini, bazen kendimizin dahi bilmediği, dışarıdan baktığımızda, bizim dahi tanımayıp şaşakalacağımız, şu yabancı, ne idüğü belirsiz maddelerle hıncahınç doldurup taşırmamız…

Çoğu kere şu “satır”dan değil de, özellikle şu “sadır”dan konuşmamız…

Garip Bir Tecellî: Karşımızdakine teveccüh etmiş sevgimizi, takdirimizi, teşekkürümüzü, nedense, amacımız neyse artık, “büyük bir başarı” zannettiğimiz şu “özenle” gizleyip, ona karşı içimizdeki nefretimizi, şu acımasız eleştiri oklarımızı – ya da tepkimizi büyük bir rahatlıkla, kolaylıkla ve “hemen” açığa çıkarmamız; bilhassa âile fertleri ve de yakın akrabalar arasında…

Halbuki, Amerika’da bir üniversitede yapılan bir araştırmada “Mutlu Âileler”de şu üç “önemli” özellik tespit edilmiş:

Birincisi, âile fertlerinin “birebir geçirdikleri şu zaman diliminin çok, hem de “kaliteli” olması.

İkincisi, takdir, yüreklendirme, teşekkürü ifade eden kelimelerinin, âile fertleri arasında birbirine karşı “sıklıkla ve de çokça” kullanılması.

Üçüncüsü, hafta sonu (Hristiyan inancına sahip oldukları için) kilisedeki Pazar Âyinlerine âilecek, “hep birlikte”gidilmesi.

Olayları veya kişileri değerlendirirken, önyargılarımız, diğer bir ifâdeyle peşin kabullerimiz ya da önvargılarımız, taassup ve beklentilerimiz, korkularımız; veya kıskançlık, çekememezlik ve düşmanlık gibi komplekslerimiz, belki de kaprislerimizin kişinin veya olayın objektif olarak anlaşılmasına ve değerlendirilmesine engel olması...

Her şeyimiz yolunda giderken, yolunda gitmeyen tek bir iş veya konuya takılıp, ona odaklanıp kendi kendimize hayatımızın tadını kaçırmamız.. Hani, derlermiş ya: İnsanın kendine yaptığı veya yapabileceği bir kötülüğü bir başkası ona “asla” yapamazmış ya, o türden…

Halbuki sağlığımız yerindedir; gözümüz görüyor, kulağımız işitiyordur, iştihamız iyidir. Bir ağrı veya sızımız yoktur pek çok zaman…

Güzel ve huzurlu bir âilemiz vardır, onlarla ünsiyet edip, şu mutluluğu, sevinci –bir şekilde- bir ucundan yakalayabiliyoruzdur veya yakalayabilirizdir… Okulumuza veya işimize devam edebiliyoruzdur; başarılıyızdır da pek çok zaman… Bütün bu artıları, aynı zamanda “nimetleri” gözardı edip, o yolunda gitmeyen ve gerçekleşmeyen bir tek olaya ki, (siyasete müteallik bile olabilir) gerçekleşebilmesinin şartlarının hazırlanması noktasında belki de yeterli çaba göstermemişiz, tembel ve de lâkayd davranmışızdır çoğu zaman, muhal ve de imkânsız bir şeyi talep edebilirliğimiz, edebildiğimiz de işin cabası, takılıp hayatı kendimize ve kısmen de -derecesine göre- sevdiklerimize zehir etmemiz, edebilmemiz…

Kendimize yapılan bir yanlışa veya haksızlığa “karşı tepki” verirken hissiyâta düşüp adâleti, çoğu zaman da asıl da şu “affı” hiç hatırlamamamız…

Hâlbuki, Kur’ân’da bizlere şöyle tavsiyede buyrulur: “Affı esas tut ve onu kendine al, iyiliği de emret, câhiller gürûhundan da artık yüz çevir; onlarla muhatap olup da onların seviyesine düşme!”

İşte, bence en büyük “fazlamız” ya da “eksiğimiz” şu çoğu zaman…