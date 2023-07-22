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22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Farkın farkı...

Orhan Ali YILMAZ
22 Temmuz 2023, Cumartesi
Üstad Hazretleri, çok önemli fark ve de ayrımı Muhakemât’ındaki şu tasnifinde, “Mekteb-i Hissiyat ve Medrese-i Efkâr” şeklinde şu nazarımıza, hem de dikkatimize arz etmekte.

“Mekteb-i Hissiyat”, olarak tesmiye ettiği, Ehl-i İslâm, yani “Mazi” olarak tabir ettiği Hicrî 3. asırdan 13. Hicrî asra kadar olan dönem için, şu önceki asırlar ve o zamanda yaşayan insanları için, “O zamanın ehlini ‘irşad için’ iknaiyyât-ı hitabiye kâfi idi. Zira hissiyâtı okşayan ve müyûlâta tesir ettiren, müddeây-ı müzeyyene ve şaşaalandırmak veyahut hâile veya kuvve-i belâgatla hayâle me’nus kılmak, ‘Bürhan’ın yerini tutar idi.” der.

Yani “muhatabını bir konuda ikna etmek için kullanılan yöntemler”den birincisi olarak, doğrudan duygulara hitap eden, dokunan, onları okşayan süslü ve parlak ve de edebî cümlelerle, anlatımlarla iddiasını ortaya koymak, hem de insanın derûnunda sakladığı eğilimlere tesir eden, onları iddiası yönünde yönlendiren bir çeşit “algı yönetimi”nin,

İkincisi olarak da, edebiyattaki şu meşhur “mübalağa sanatı”nı kullanarak iddiasını yüksek göstermek veya o konuda, meselâ cehennem ve azap konuları gibi, “korkutmak” amaçlı şu “dramatik cümlelerle” iddiayı ifade etmenin veyahut sağlam, etkileyici edebî hikâyeler, hem de şiirsel ifadeler retoriği ile iddiasını muhatabın hayâlgücüyle buluşturmanın, ona sevimli ve şu albenili kılmanın iddianın “ispatı” için yeterli olduğunu ve şu “Bürhan”ın, yani “Delil”in yerini tuttuğunu, o zamanın insanlarını “ikna etmek için” bu yöntem ve araçların yeterli olduğunu izah eder.

Devamında ise, her zamanın bir hükmü olduğunu, bu asırda yaşan insanlar bizleri, bir “geriye dönüş hareketi” ile o zamanı köşelerine sokmanın, çekmenin her şeyden önce mümkün olmadığını, (gerçek “irtica” dedikleri şu kavram) hem bu asrın “hakikat araştırıcısı”na karşı, iddiayı parlak, süslü ve de etkileyici gösteren şu edebî ifadelerle ortaya koymanın kifayetsiz, yetersiz olduğunu ve onu asla tatmin etmediğini/etmeyeceğini belirterek, hükmünü, “Biz, Ehl-i Hâliz ve Namzed-i İstikbâliz. Tasvir ve ‘tezyîn-i müddea’ zihnimizi işba’ etmiyor (doyurmuyor, tatmin etmiyor). ‘Bürhan’ isteriz.” şeklinde ortaya koymakla, Risale-i Nûr’u müjdelemekte, hem de onun İlm-i Kelâm’da şu “Bürhan”a karşılık gelen, günümüz diliyle “ispatiyecilik” tabir ettiğimiz, mantıksal olarak çürütülmesi, yanlışlanması mümkün olmayan “ikna” metodunun şu asırda, olmazsa olmaz olduğunu, hem ikaz, hem de ihtar eder.

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