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27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Gayr-i Müslim” Müminler ve şu “Dinsiz” Müslümanlar…

Orhan Ali YILMAZ
27 Ağustos 2022, Cumartesi
Gülay Göktürk, 1997 yılı 28 Şubat Dönemi’nin en canhıraş şekilde yaşandığı o hararetli günlerde, o zamanki Sabah Gazetesi’ndeki köşesinde, kendisinin “ateist” olduğunu ifade ettikten sonra şöyle diyordu: “Ama; eğer Âhiret varsa, bu ‘başörtülüler’e bu zulmü yapanların gidecekleri tek yer vardır; o da Cehennem’dir…”

Yine, o dönem itibari ile, devletin isteği üzerine “Doğu Problemi” ilgili rapor da hazırlamış olan siyaset bilimci Profesör Doğu Ergil, o da kendisinin “ateist” olduğunu açıkça ifadeden sonra, şöyle diyordu: “Ben, bu işin uzmanı olan bir siyaset bilimci olarak, Bediüzzaman’ın, Münazarat’ında belirttiği şu bütün tespit ve çözümlerinin hepsinin altına imzamı atarım..”

Üstad Hazretleri, İşârâtü’l -İ’câz isimli eserinin epey bir kısmını, şu “insaflı” batılı oryantalist filozof, yazar, din ve de bilim adamlarının, başta Prens Bismarck ve Karlayl olmak üzere, Kur’an, İslâmiyet ve Hz. Muhammet’ (asm)in hakkaniyetine bir delil olarak, doğruluğuna ait şu sitayişkâr ifadelerine ayırmıştır.

Prens Bismarck ise şöyle diyordu: “Sana muasır bir vücûd olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed (A.S.M.)! Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap, senin değildir; o lâhûtîdir. Bu kitabın lâhûtî olduğunu inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlânını ileri sürmek kadar gülünçtür.. Bunun için, beşeriyet senin gibi ‘mümtaz’ bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir.. Ben, huzûr-u mehabetinde kemâl-i hürmetle eğilirim…”

Bu ifadelerin sahipleri, kendilerinin, açıkça “Müslüman” olduklarını ikrar eden kimseler değillerdi. Tam da, Üstâd’ın, 9. Mektub’unda belirttiği üzere, şu “Dinsiz Müslüman” tabirine lâyık kimselerdi.

Yine 28 Şubat Dönemi’nin yaşandığı o heyecanlı günlerde, kendilerini Müslüman olarak tanımlayan bazı siyaset adamı, rütbeli asker, yazar ve akademisyenlerin, çokça dilllendirdikleri “Ben, Kur’ân’a inanıyorum; fakat başörtüsüne karşıyım!” şeklindeki değerlendirmeleri ise, tam da, Üstad’ın “Gayr-i Müslim Mümin” diye tabir ettiği mânâya tetabuk etmekte idi.

Bunu izah sadedinde ise şu önemli noktaya dikkat çekiyor: “Bazı mü’minleri gördüm ki; ahkâm-ı Kur’âniye’ye tarafgirlik göstermiyorlar, ‘iltizam’ etmiyorlar.. ‘Gayr-ı Müslim bir Mümin’ tabirine mazhar oluyorlar..” diyordu.

Günümüzde ise, asıl açmazımız, hem de temel problemimiz, başta adaleti, adaletli olmayı, adaleti gerçekleştirirken hislerine kapılıp “haddi aşmamayı” şiddetle emreden onlarca Kur’ân âyetlerinin yanı sıra şu, “suçun şahsiliğini” ifade eden, birisinin hatası yüzünden, onu çoluk çocuğunun, başkalarının sorumlu tutulamayacağını, cezalandırılamayacağını ifade eden, çok açık, çok katî ve de çok sarih şu Kur’ânî hükümlere rağmen, kendilerini “Müslüman” olarak tanımlayan, “azımsanmayacak” bir çoğunluğun, şu manevî vebali, hem de sorumluluğu pek büyük, pek ziyade olan, Kur’ân’ın, bu çok açık “hüküm” ve şu ısrarlı, şiddetli “ikazlarına” rağmen konuya taraftar çıkmayıp, yani Üstâd Hazretleri’nin tabiriyle “iltizam” etmeyip, mevzuya lâkayt ve de ilgisiz kalmalarıdır.

İnsanın aklına, tam da mevzuyla ilgili, hemencecik şöylece bir sual geliveriyor, zihninde bir anda şimşek misali tevellüt ediyor:

“Acaba, İslâmiyet’siz iman, medar-ı necat olabilir mi?..

Elcevap: İmansız İslâmiyet, sebeb-i necat olmadığı gibi, İslâmiyet’siz iman da medar-ı necat olamaz…”

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