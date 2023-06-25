Gençliğimiz...

Aradığımızın cemâli
Kanımızın en deli, en hızlı aktığı
Delikanlılığımız veya genç kızlığımız...
Aradıklarımıza en yakın olduğumuz
Belki de bulduğumuz
Ya da kaybettiğimiz...
En verimli çağımız
Şahsiyetimizin teşekkül ve teşahhus ettiği
Kendimizi başkalarından ayırmaya başladığımız...
Sevmeye
Sevilmeye o en yakınlığımız
Duâya yapıştığımız
Hem kavlî hem fiilî...
En istekli çağımız
Arzuladıklarımıza olan o en çok merakımız
Arayışımız, aranmamız
Aradığımız, aradıklarımız...
Yapabileceklerimiz en fazlası
Yapabildiklerimizin...
En içtenli, en içerli çağımız...
Her şeyi düşündüğümüz
Ya da unuttuğumuz
Her şeyi açığa vurduğumuz
Ya da gizlediğimiz
Gizlendiğimiz, gizimiz, gizemimiz
Gizemliliğimiz...
Sırrımız, sırlarımız
Sır aldığımız, sır verdiğimiz
Sırdaşımız, sırlaştığımız...
Günahımız, günahlarımız
Tevbemiz, tevbelerimiz
Gözyaşımız, pişmanlığımız...
Sellerimiz
Akıttığımız...
Taştığımız, kabımızı aştığımız
Etrâfa, çevreye
Dünyâya koştuğumuz
Gözümüzü diktiğimiz yıldızlara...
İdealimiz, idealizemiz, ideallerimiz...
İdeallerimize o en yakınlığımız...
Olması gerekeni aradığımız
Olanı bıraktığımız
Kanaatsizliğimiz gerçeğe...
Düşüncemiz, düşüncelerimiz...
Düşünmediklerimiz
Düşünmeye değer görmediklerimiz
Körlümüz, sağırlığımız
Hedefe kilitlendiğimiz
Kilitlediğimiz kendimizi...
Kendimizi aradığımız
Bulduğumuz ya da kaybettiğimiz...
Kaybettiklerimiz
“Eyvah, yazık!” larımız
Kazancımız, kazandıklarımız
“Oh be, şükür!” lerimiz
Kâr-zarar deverânımız...
İstikbâlimiz, geleceğimiz
Gelebileceğimiz, gelebileceklerimiz...
İmkânımız, imkânlılığımız
İmkânlarımız...
Kaygımız, kaygılarımız
Yanılmamız, yanılgılarımız
Yanlışımız, yanlışlarımız
Doğrularımız, doğruladıklarımız
Belki de daha çok yanlışladıklarımız...
Tenkidimiz, tenkide çokça çalıştığımız
Belki de alıştığımız...
Cesâretimiz her konuda
Her sahâda söz söylemeye en yetkili
En etkili ve en tepkili çağımız...
Araştırmaya, incelemeye
Okumaya, öğrenmeye en ihtiyaçlı...
Biraz da dinlemeye...
Hayatımızın bayramı, bayramlarımız...
Bayramını yaptığımız
Elimizden çıkmasını hiç istemediğimiz
Sımsıkı sardığımız, sarıldığımız...
Bağlımız, bağımız, bağlandığımız...
İhtiyarları
İhtiyarlığı pek de hatırlamadığımız
Belki biraz da kaçtığımız
Gözlerimizi onlardan kaçırdığımız...
Her şeyin tozpembe olduğu
Uçtuğumuz, uçuşumuz, uçuşmalarımız...
Ayaklarımızın bir türlü yere basmadığı
Hep yükseklerde dolandığımız...
Kendimize o en çok ilgimiz
İlgilendirdiğimiz...
Güzelliğe, güzel görünmeye
Güzel görülmeye o en yatkınlığımız...
Kendimize baktığımız, bakımlılığımız...
Alışkanlığımız, alıştığımız
Alışkanlıklarımız...
Eleştirilmeye
Eleştiriye en kapalı ve de tepkili çağımız
Kaldıramadığımız...
“Kargadan başka kuş tanımadığımız”
Sloganımız, sloganlaştığımız...
Onlarla yaşadığımız, yaşantımız...
Yaşattığımız...
Yaşadıklarımızın en fazlası
Yaşayabileceklerimizin...
Hem de yaşatabileceklerimizin...
Bir de öldürdüklerimizin
Öldürebileceklerimizin...
Kinimiz, düşmanımız, düşmanlılığımız...
O, Allah’ı en çok aradığımız, sorduğumuz
Belki de bulduğumuz; şükrettiğimiz...
Hayatımıza yepyeni bir anlamı kattığımız
Anlamlandırdığımız
Sevindiğimiz, sevindirdiğimiz
Sevimliliğimiz...
Gerçek zevki yakaladığımız
Yaşadığımız...
Her şeye güldüğümüz
İyiye yorduğumuz
Belki de biraz Poliannamız
Polyannacılığımız...
“Lütfun da hoş, kahrın da...”
İnandığımız, belki de yaşadığımız...
Ya da kaybettiğimiz, kaybettiklerimiz
Ağlamamız -Nietzche gibi- , ağladığımız...
İtirafımız, itirafçılığımız, itiraflarımız...
Yalvarışımız Tanrı’ya
Bir de yakarışımız, en içten, en duygulu...
Ağlatırlığımız, ağlattığımız...
Feryâdımız, feryatlarımız...
Gözyaşımız, gözyaşlarımız
Selimiz, sellerimiz
Pişmanlığımız...