Gençliğimiz...

Hayatımızın kemâli

Aradığımızın cemâli

Kanımızın en deli, en hızlı aktığı

Delikanlılığımız veya genç kızlığımız...

Aradıklarımıza en yakın olduğumuz

Belki de bulduğumuz

Ya da kaybettiğimiz...

En verimli çağımız

Şahsiyetimizin teşekkül ve teşahhus ettiği

Kendimizi başkalarından ayırmaya başladığımız...

Sevmeye

Sevilmeye o en yakınlığımız

Duâya yapıştığımız

Hem kavlî hem fiilî...

En istekli çağımız

Arzuladıklarımıza olan o en çok merakımız

Arayışımız, aranmamız

Aradığımız, aradıklarımız...

Yapabileceklerimiz en fazlası

Yapabildiklerimizin...

En içtenli, en içerli çağımız...

Her şeyi düşündüğümüz

Ya da unuttuğumuz

Her şeyi açığa vurduğumuz

Ya da gizlediğimiz

Gizlendiğimiz, gizimiz, gizemimiz

Gizemliliğimiz...

Sırrımız, sırlarımız

Sır aldığımız, sır verdiğimiz

Sırdaşımız, sırlaştığımız...

Günahımız, günahlarımız

Tevbemiz, tevbelerimiz

Gözyaşımız, pişmanlığımız...

Sellerimiz

Akıttığımız...

Taştığımız, kabımızı aştığımız

Etrâfa, çevreye

Dünyâya koştuğumuz

Gözümüzü diktiğimiz yıldızlara...

İdealimiz, idealizemiz, ideallerimiz...

İdeallerimize o en yakınlığımız...

Olması gerekeni aradığımız

Olanı bıraktığımız

Kanaatsizliğimiz gerçeğe...

Düşüncemiz, düşüncelerimiz...

Düşünmediklerimiz

Düşünmeye değer görmediklerimiz

Körlümüz, sağırlığımız

Hedefe kilitlendiğimiz

Kilitlediğimiz kendimizi...

Kendimizi aradığımız

Bulduğumuz ya da kaybettiğimiz...

Kaybettiklerimiz

“Eyvah, yazık!” larımız

Kazancımız, kazandıklarımız

“Oh be, şükür!” lerimiz

Kâr-zarar deverânımız...

İstikbâlimiz, geleceğimiz

Gelebileceğimiz, gelebileceklerimiz...

İmkânımız, imkânlılığımız

İmkânlarımız...

Kaygımız, kaygılarımız

Yanılmamız, yanılgılarımız

Yanlışımız, yanlışlarımız

Doğrularımız, doğruladıklarımız

Belki de daha çok yanlışladıklarımız...

Tenkidimiz, tenkide çokça çalıştığımız

Belki de alıştığımız...

Cesâretimiz her konuda

Her sahâda söz söylemeye en yetkili

En etkili ve en tepkili çağımız...

Araştırmaya, incelemeye

Okumaya, öğrenmeye en ihtiyaçlı...

Biraz da dinlemeye...

Hayatımızın bayramı, bayramlarımız...

Bayramını yaptığımız

Elimizden çıkmasını hiç istemediğimiz

Sımsıkı sardığımız, sarıldığımız...

Bağlımız, bağımız, bağlandığımız...

İhtiyarları

İhtiyarlığı pek de hatırlamadığımız

Belki biraz da kaçtığımız

Gözlerimizi onlardan kaçırdığımız...

Her şeyin tozpembe olduğu

Uçtuğumuz, uçuşumuz, uçuşmalarımız...

Ayaklarımızın bir türlü yere basmadığı

Hep yükseklerde dolandığımız...

Kendimize o en çok ilgimiz

İlgilendirdiğimiz...

Güzelliğe, güzel görünmeye

Güzel görülmeye o en yatkınlığımız...

Kendimize baktığımız, bakımlılığımız...

Alışkanlığımız, alıştığımız

Alışkanlıklarımız...

Eleştirilmeye

Eleştiriye en kapalı ve de tepkili çağımız

Kaldıramadığımız...

“Kargadan başka kuş tanımadığımız”

Sloganımız, sloganlaştığımız...

Onlarla yaşadığımız, yaşantımız...

Yaşattığımız...

Yaşadıklarımızın en fazlası

Yaşayabileceklerimizin...

Hem de yaşatabileceklerimizin...

Bir de öldürdüklerimizin

Öldürebileceklerimizin...

Kinimiz, düşmanımız, düşmanlılığımız...

O, Allah’ı en çok aradığımız, sorduğumuz

Belki de bulduğumuz; şükrettiğimiz...

Hayatımıza yepyeni bir anlamı kattığımız

Anlamlandırdığımız

Sevindiğimiz, sevindirdiğimiz

Sevimliliğimiz...

Gerçek zevki yakaladığımız

Yaşadığımız...

Her şeye güldüğümüz

İyiye yorduğumuz

Belki de biraz Poliannamız

Polyannacılığımız...

“Lütfun da hoş, kahrın da...”

İnandığımız, belki de yaşadığımız...

Ya da kaybettiğimiz, kaybettiklerimiz

Ağlamamız -Nietzche gibi- , ağladığımız...

İtirafımız, itirafçılığımız, itiraflarımız...

Yalvarışımız Tanrı’ya

Bir de yakarışımız, en içten, en duygulu...

Ağlatırlığımız, ağlattığımız...

Feryâdımız, feryatlarımız...

Gözyaşımız, gözyaşlarımız

Selimiz, sellerimiz

Pişmanlığımız...