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6 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

“İnsanca” yaşamak...

Orhan Ali YILMAZ
06 Ocak 2023, Cuma
Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursî, 28. Mektub’un Altıncı Risalesi olan şu Altıncı Meselesi’nde, insanlığın, başlangıcından bu yana belli devirler geçirdiğini belirtir ve konuyu şöylece hem tavzih, hem de teşrih eder:

“Ehl-i dünyanın ve maddî tarihin nazarıyla, nev-i beşerin hayat-ı içtimâiyesi noktasında bakılsa, görülüyor ki hayat-ı içtimâiye-i siyâsiye itibariyle beşer birkaç devri geçirmiş:

· Birinci devri ‘vahşet ve bedevîlik’ devri,

· İkinci devri ‘memlûkiyet’ devri,

· Üçüncü devri ‘esir’ devri,

· Dördüncüsü ‘ecir’ devri,

· Beşincisi ‘malikiyet ve serbestiyet’ devridir.

‘Vahşet’ devri, dinlerle, hükûmetlerle tebdil edilmiş; nim-medeniyet devri açılmış. Fakat nev-i beşerin zekîleri ve kavîleri, insanların bir kısmını ‘abd ve memlûk ittihaz’ edip, hayvan derecesine indirmişler. Sonra bu memlûklar dahi, bir intibâha düşüp, gayrete gelerek, o devri ‘esir’ devrine çevirmişler; yani, ‘memlûkiyet’ten kurtulup, fakat ‘el-hükmü li’l-ğâlib’ (hüküm, güçlü olanındır) olan zâlim düsturuyla yine insanların kavîleri zayıflarına ‘esir’ muâmelesi yapmışlar. Sonra, İhtilâl-i Kebîr (Fransız İhtilali) gibi çok inkılâplarla, o devir de ‘ecîr’ devrine inkılâp etmiş. Yani, ‘zenginler’ olan ‘havas’ tabakası, avâmı ve fukarayı ‘ücret’ mukabilinde ‘hizmetkâr’ ittihaz etmesi, yani sermaye sahipleri, ehl-i sa’yi ve ameleyi ‘küçük bir ücrete’ mukabil istihdam etmeleridir.”

Paragrafın son cümlesinin son kısmında zikredilen şu “küçük bir ücret” tabiri, günümüz itibariyle şu “Asgarî Ücret” tam da onun karşılığı olsa gerektir.

Millet olarak, bizi maruz bıraktıkları şu helecanlı uzunca bir bekleyiş, hem de pek heyecanlı şu meraktan sonra, 2023 yılı itibariyle, işçinin, yani “emektar” da denilen şu çalışanın aylık alabileceği “Asgarî Ücret” miktarı, Ricâl-i Devletimiz tarafından 8.500 TL olarak “sürpriz” bir şekilde sonunda açıklanabildi.

Hâlbuki, vaziyetimiz şu ki, “Dört Kişilik” bir ailenin, şu “Açlık Sınırı” da denilen, sadece “gıda harcaması” 8.130 TL olarak hesaplanmış.

Söz konusu ailenin, şu elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet, kira, eğitim gibi geçim kalemlerini kapsayan “Asgarî Geçim Sınırı” ya da şu “Yoksulluk Sınırı” olarak da tesmiye olunan harcama tutarı ise, küsuratıyla birlikte tam 26.485 TL olarak güncellenmiş.

Şöyle bir düşünüyorum da; mesela, bu ailede, anne, baba, bir de şu büyük çocuğun, şu “Asgarî Ücret” kapsamında bir şekilde çalışabildiklerini tasavvur, hem de farz edebilsek, elde edecekleri gelirleri, yani toplam şu bir aylık kazançları, ancak 25.500 TL olabilmesi itibariyle, yine de şu “Yoksulluk Sınırı”nın altında kalmakta…

“İnsanca Yaşamak” mefhumu, “insan” olarak yaratılan her insanın en yüksek bir gaye-i hayâli, hem de şu karşı konulamaz vazgeçilmezi aslında… Çünkü, Üstâdımızın da belirttiği gibi, “İnsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acîp ve lâtif bir mizaç ile yaratılmış. O mizaç yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiş…

Meselâ, insan, en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zinetli, süslü şeyleri arzû eder; insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister…”

Şu “Ecir” devrinin, artık bir son bulması, şu “insaniyete lâyık bir maişet ve şerefle” yaşamamızı mümkün kılacak, en büyük bir gaye-i hayâlimiz, en fıtrî, en tabiî şu ihtiyacımız, hem de en mukavemetsûz, karşı konulamaz vazgeçilmezimiz olan şu “Serbestiyet ve Mâlikiyet Devri”nin tâ’cîli, bir an önce gelebilmesi duasıyla…

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