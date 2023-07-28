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28 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

İnsanın lezzetleri, bir de şu “kör” hissiyâtımız...

Orhan Ali YILMAZ
28 Temmuz 2023, Cuma
İnsan, her şeyden önce “hisseden” bir varlık olarak yaratılmış.

Eskiler, yani şu büyüklerimiz, sevindirici, mutlu edici bir durum ya da olay karşısında hep şu cümleyi kurarlardı, “Çok mütehassis oldum…” derlerdi. Tahassüs ise, kısaca, hislenme, duygulanma demek.

Üstâd Hazretleri ise 24. Söz’ün Dördüncü Dal’ında insanın şu “lezzetlerini” şöyle gayet veciz bir üslûpla hem teşrih, hem de tasnif eder.

“Hem, insan, amelinde nefsi için bir haz ve zâtı için bir hisse aradığı için hayvana benzer...

Öyle ise, insanın iki maaşı var: Biri; cüz’îdir, hayvanîdir, muacceldir. İkincisi; melekîdir, küllîdir, müecceldir...”

Cenab-ı Hakk kemâl-i merhamet ve rahmetinden, istisnasız, her bir fiil ve amelimizde, içinde, bize o işi gördürecek bir lezzet ve haz bırakmış. İnsanın yanı sıra hayvan, hatta ağaçlar ve bitkiler, yani nebatat dahi bundan hissedarlar…

Fakat şu birinci lezzetimiz, ânî ve peşin lezzetlerimizdir. Akıbeti görmeyen, hazır olana talip, şu “kör hissiyatın” çoğunlukla hâkim olduğu, nefsanî ve aldatıcı bir lezzetimizdir. Ve müspet anlamda, daha ziyade şu bebeklik ve çocukluk devresine ait lezzetlerimizi temsil etmektedir. Ânî ve peşin.

Pedagogların söylediğine göre, belli bir yaşa kadar çocuklarda şu “sonra” kavramı ve “gelecek zaman kipi” yoktur. İstediği şey o an “muhakkak” olmalıdır; alınmalıdır. Yoksa, o an, orada, bildiğimiz şu “küçük kıyamet” kopmaktadır… Bizim de, zannediyorum, anne baba olarak herhalde en çok zorlandığımız çocukluk devresi de bu dönem olsa gerektir…

Üstadımız, Kastamonu Lâhikası’nda, konuya çok daha farklı bir açıdan bakar ve şu ortak yaramıza parmak basar ve şöyle der: “Evet, ‘Onlar, bildikleri hâlde, seve seve dünya hayatını âhirete tercih ederler…’ âyetinin mânâ-yı işarîsiyle, âhireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı âhirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi bâki bir elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve âkıbeti görmeyen ‘kör hissiyatın’ hükmüyle, hazır bir dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman sâfi lezzete tercih etmek, bu zamanın dehşetli bir marazı ve musibetidir.

O musibet sırrıyla, hakikî mü’minler dahi, bazan ehl-i dalâlete taraftar olmak gibi, dehşetli hatâda bulunuyorlar…”

Hem de şu Nefs-i Emmâre’nin nihaî tahlilinde,

Bu ikinci nefs-i emmârede şuursuz ‘kör hissiyat’ bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki, onlarla ıslâh olsun ve kusurunu anlasın…

Yalnız; tokatlar ve elemlerle nefret edip veya tam bir fedailiğe, her hissini maksadına feda etsin.

Ve Risale-i Nur’un erkânları gibi, her şeyini, enaniyetini bıraksın…

Bu acip asırda, dehşetli bir aşılamak ve şırıngayla, hem hakikî, hem mecazî iki nefs-i emmâre ittifak edip, öyle seyyiâta, öyle günahlara severek giriyor; kâinâtı ‘hiddete’ getiriyor…”

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