“Kiracı”n mı var!?..

Üstad Hazretlerinin de belirttiği üzere, insanoğlu, “mevcûdatın en müntehâbı ve en muhtâcı ve en nâzenîni” olarak “acîp” bir fıtratla yaratılmış. İhtiyaçları, şu hayvanlar, diğer canlılar gibi, basit, hem de alelâde değil. Bunlardan bir tanesi de şu içinde oturulacak olan ev, yuva meselesi olsa gerektir.

Hayvanların şu yuvaları, basit düzeyde fakat kendilerine olunan şu ilhamla “mükemmel” olarak yine kendileri tarafından inşa edilmektedir. Örümcek, arı, hem de şu kuşları buna birer örnek olarak gösterebiliriz.

İnsanoğlu ise, hayvanlarda olduğu gibi, kendini koruyacak kalınca bir postu ya da şu yağ tabakası olmadığı için kendini kışın ve de yazın şedâidinden, yani şu soğuk ve de sıcağından koruyacak bir yuvaya “şiddetle” muhtaçtır. Hem de onun içindir ki, Şeriat’ın ahkâmını bize bildiren şu İslâm Hukûku’nda şu ev konusu “Havâyic-i Asliye”den, yani şu “Aslî İhtiyaçlar”dan sayılmış ve şu “binek”le beraber “zekât”a tabi, konu yapılmamış, o kapsamda değerlendirilmemiştir.

Devletimiz, daha doğrusu “Partili Cumhurbaşkanlığı”na dayalı şu hükümetimiz, epey bir zamandır, matbu kira kontratlarında yazılı bulunan, şu kira artışlarındaki kanunî sınırı belirleyen, ülkedeki enflasyon miktarını da belirten şu Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) ilave olarak, güya şu “sû-i istimalleri önlemek, hem de şu kiracıyı korumak amacıyla” kira artışı için % 25 tahdidini, yani sınırlamasını ikame etmiş, yani kanunlaştırmıştır. Yani, avâm ifadesiyle söyleyecek olursak, “pişmiş aşa” yeniden “su” katılmış ve bu sayede hukuktaki belki de “en büyük başarımız” sayılabilecek şu “düalizm” de böylece sağlanmıştır...

Hem ondandır ki, hâlihazırda, ne yazık ki, şu Sulh Hukuk Mahkemelerindeki davaların konusunu şu % 60, %70’e varacak çoğunlukta ve de yoğunlukta, bu ev sahibi ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar teşkil etmekte ve buna bağlı olarak, sonu -maalesef ki- şu cinayetle, şu ölümle biten nice ciğersûz, şu ailevî, hem de sosyal facialar, dramlar yaşanmakta…

İşin asıl garip olanı ise, devletin ya da hükümetin bizzat kendisinin ikame etmiş olduğu bu % 25’lik kira artışı sınırlamasına, kendi kiralık mülkleri itibariyle (meselâ Ankara’da) riayet etmemesi ve % 100’e varan oranlarda yıllık kira artışını öngörmesi ve de uygulamasıdır…

Sizi bilmem de, ama benim hemen aklıma buradan “tedâi-i efkâr” bağlamında şu enfes tespit şimşekler misali tebellür etmekte, “Bizim kanunlarımız, örümcek ağlarına benzerler; ‘sinekleri’ tutar da, şu ‘eşek arılarını’ tutamazlar…”

Demek ki, biz normal, sıradan vatandaşlar şu “sinek” mesabesindeyiz, devletin kurumları ya da mülkleri ise şu “eşek arısı” misali bu “tahdit”ten muaf olabilmektedir... “Eşitlik”, hak hukuk, şu “fırsat eşitliği” dediğiniz de ancak, tam da böyle sağlanır, zannederim öyle bir şey olsa gerektir…

Ev sahiplerini en ziyade mağdur eden bir konu da şu depozit konusu olsa gerek. Siz, sâfî, şu “iyi niyetle” hiçbir “depozito” talep etmeksizin, karşılıklı “güvene” dayalı olarak, şu “ön şartsız” kira kontratı düzenliyorsunuz, fakat kiracınız evinize şu akla ziyan, “olmadık zararlar” veriyor ve –iyi niyetinden olsa gerek- size haber dahi vermeden, bu durumu size hiç bildirmeden çekip, çıkıp gidiyor, siz de şu “iyi niyetinizin” karşılığını böylece “fazlasıyla” almış oluyorsunuz…

Zannediyorum, bu meselede, Üstâd’ın Risâle-i Nur’da hizmet noktasında, hâricî dâire bakımından şu önemli ve de anlamlı uyarısı, şu mühim ikazı bizim için bu konuda da geçerli, “Hem yirmi seneden beri tahripkârane eşedd-i zulüm altında o derece ahlâk bozulmuş; ve metânet ve sadakat kaybolmuş ki, ondan, belki de ‘yirmiden’ birisine ‘itimat’ edilmez…”

Yani bu meselede şu “Hüsn-ü niyet, fakat adem-i itimat” formülü, bizim için şu “vazgeçilmez” düstûrumuz olmalı…

Ev sahibi açısından, kendini sağlama alma babında şu “depozito” şartı eğer kontratta yazılı değilse, muhakkak, şu “ağlebiyletle” mağdur oluyor, hem de “zarara” uğruyorsunuz…

Benden söylemesi....