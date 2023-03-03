Kızılay’ımızın şu “çadırla” olan imtihanı...

“Hilâl-i Ahmer” adıyla 11 Haziran 1868’de tevellüt edip, Cumhuriyet Dönemi’nde ise âni, hızlı bir motomot tercüme ile “öztürkçeleştirilip” şu Kızılay’a dönüştürülen, 1947’den bu yana da “Türkiye Kızılay Derneği” adıyla faaliyet gösteren şu insanî yardım kuruluşumuz.

Amacı hakkında tüzüğünde, “İhtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anında insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesi olan Kızılay’ın kuruluş amacı; silahlı çatışmalar, doğal afetler, salgınlar ve olağanüstü durumlar karşısında toplumsal dayanıklılığı arttırmak, her koşulda, yerde ve zamanda, ayrım yapmaksızın korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek, daha yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkıda bulunmak, birey ve toplumun nitelikli eğitimine destek vermek ve insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, iş birliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak insan onurunu korumaktır.” denilmekte.

Şu Dernekler Kanunu’na tabi, Türkiye’deki her dernek gibi. Vergi muafiyetleri var, yardım, kan toplama yetkisi var. Personeli de, daha çok şu “gönüllülük” esasına göre çalışıyorlar. “Ticaret yapması” yasal değil, yani “yasak” şu içtüzüğe göre. Ama elân bünyesinde, şu Kızılay İçecek, Kızılay Sosyal Danışmanlık, Kızılay Portföy, Kızılay Sağlık, Kızılay Çadır ve Tekstil, Kızılay Kültür ve Sanat, Kızılay Sistem Yapı, Kızılay Bakım, Kızılay Lojistik gibi pek çok şirketler var; yani ticaret yapan, şu “kâr” güden kuruluşlar...

Olay ise, şu Maraş Depremimiz sonrasında Kızılay’ın, başında sanatçı-müzisyen Haluk Levent’in bulunduğu şu AHBAP Derneği’ne çadır satmasıyla patlak verdi ve ülkenin, hem de medyanın şu “ana gündemine” bir anda oturdu. Her taraftan, her cenahtan yükselen şu üst perdeden tepkiler, protestolar üzerine, “gönüllülük” esasına göre çalışan şu “bol sıfırlı ‘huzur hakkına’ sahip” Kızılay başkanımız Kınık, önce, “Basında yer alan konu, Kızılay’a ‘sürdürülebilir gelir üreten’ insanî yardım, âfet alanında uzmanlaşmış ‘şirketlerimizin’ faaliyetleridir…” diye bir “ön alma” girişimi, hem de itirafında bulundular. Sonrasında ise, anlaşılan o ki, kendisi de bu açıklamayı yeterli görmemiş ki, “Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ, Ahbap Derneği’nden aldığı kaynağı (yani parayı) ‘çadır hammadde tedariği için’ ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ‘ücretsiz’ olarak ‘depremzedelerin istifadesi için’ planlamıştır…” ilavesini yapmak zorunda kaldı. Olay “mercek altına alınınca” anlaşıldı ki, meğer Kızılay’dan çadır satın alan, sadece şu AHBAP değilmiş… Meğer Kızılay’ımız, Arçelik ve şu Türk Tabipler Birliği (TEB) başta olmak üzere pek çok başka kuruluş ve şirketlere de şu “çadırları”, hem de öyle zannedildiği gibi şu maliyetine falan da değil, bildiğimiz şu “kâr” amacıyla, yani “parayla” satmış...

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık ise esefle, “Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın söylediği, Kızılay’ın iştiraklerinin gerçekleştirdiği ticarî boyuttaki hareketler çok ayıptır; olmaması gerekir… Kızılay, 155 yıllık bir kurumdur; böyle bir ifade ve tutum çok ayıp, kabul edilir değil…” demek zorunda kalmıştır.

Ama bizim ise hemen aklımıza, hem de kalbimize, şu “gönüllülük” esasına, şu “insaniyet” namına bağışlanan, bağışladığımız, epey de bir yekûn teşkil eden şu kanlarımız da, acaba şu ticarete konu olan, şu “kâr” getiren, şu “emtialar” sınıfına dâhil edilir mi diye düşmüyor da değil, işbu mevzuda madalya sahibi şu “gönüllü” bir bağışçı olaraktan...