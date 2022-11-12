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12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kur’ân, acaba bize şu “Millî”liği mi emrediyor?..

Orhan Ali YILMAZ
12 Kasım 2022, Cumartesi
Hucurât Sûresi, 13. âyeti aklıma düşüyor birden, canlanıyor, her nedense, bu soruyla karşılaşınca.

Hucurât Sûresi’nin tamamı Medenî bir sûre olsa da, Mekkî Sûreler müşabehetinde “Ey İnsanlar!” gibi daha “genel” bir hitapla başlıyor şu âyetimiz. Devamında ise, “Sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Ve, karşılıklı tanışasınız diye sizleri milletlere ve topluluklara ayırdık.” deniliyor.

Üstâdımız Bediüzzaman Hazretleri, Mektubat’ında şu “teâruf/tanışma” kelimesini tefsir ederken, çok ince bir noktaya temas eder ve bu “teâruf” kelimesinin, aslında “teâvün” yani “yardımlaşma” anlamında olduğunu, karşılıklı olarak, milletlerin, toplumsal hayatla ilgili ilişkileri öğrenmesine ve etkileşime geçmesine, hem de buna bağlı şu “yardımlaşmasına” manevî bir emir hükmünde olduğunu izah eder.

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Dünya’da şu an itibariyle yaklaşık 8 milyar insan var.. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, şu an dünya üzerinde sayısı 208’e bâliğ devlet bulunuyor. Varın, dünya üzerinde şu kaç milletin, ne kadar ırkın yaşadığını da artık siz hesap edin..

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Bir cumartesi, Kayseri merkez Risale-i Nur Üniversite Grubu dersimiz çıkışında çalınmadan önce, tam 7 yıldır kullandığımız Finlandiya menşeli, yaklaşık 30 yaşındaki Helkama markalı bisikletimin ön tekerden güç alıp lâmbayı yakan dinamo sistemi vardı hâlen aktif hâlde kullandığım. Merak ettimdi: bizdeki ampüllerin ortalama ömrü bir iki seneyi geçmediği hâlde, şu lâmba yaklaşık 30 yıldır kullanıldığı hâlde, nasıl oluyor da hiç bozulmuyor, patlamıyor ve devre dışı kalmıyor diye. İçini açtım, büyüteçle iyice baktım, bir de ne göreyim: şu an itibariyle dünyada en kaliteli ve en uzun ömürlü LED lâmbaları üreten Alman menşeli meşhur OSRAM markası.

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Son dönemde, özellikle de şu son günlerde siyaseten kullanılan, çok etkili, bir o kadar da câzip “popüler” bir kavram şu “Millî”lik vurgusu.

Aklıma düşüyor birden, çok uzak değil, daha geçen yıl, 2021’de, COVİD salgını sonrasında, tüm dünyada Otomotiv Sektörü’nün tamamı şu “Çip Krizi”ne uğramıştı. Amerikan Ford, Alman Mercedes, Japon Nissan, Toyota gibi otomotiv devleri aylarca üretim yapamamıştı bu yüzden. Çünkü, dünyada en büyük çip üretici firmalar; Japonya, Tayvan ve Güney Kore menşeli, COVİD sebebiyle krizde idi. ABD’de bulunan ve çip üretimi yapan İntel firması da yeterli gelmemişti. Çünkü ABD, dünyada toplam üretilen şu çipin yaklaşık % 50’sini tek başına satın alıp, araçlarında ve diğer elektronik aksamlarında kullanıyor idi. Kendi çip üretiminin, toplam üretim içindeki payı ise sadece %12 seviyesinde idi. Ondan dolayı, hem çip, hem de yedek parça tedariği konusunda Çin’le aralarında diplomatik düzeye varacak derecede şu “kriz” çıkmıştı. Ve, etkileri hâlen günümüzde de devam etmekte olan, o dönem itibariyle, Türkiye başta olmak üzere, bütün dünyada otomotiv yedek parça tedariğinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.

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“Bilemedin; otur, sıfır! Sıfıra sıfır, elde var sıfır.. Sıfırı tüketmek ya da solda sıfır kalmak…” gibi deyimlerimize konu olan şu 0 rakamını tarihte ilk kullanan Hintliler idi. M.S. 632 yılında Hintli âlim Brahmagupta’nın astronomi ile ilgili “Siddhanta” adlı eserinde, ilk kez şu “sıfır” rakamı kullanılarak yapılan işlemlere yer verilmiştir. Bu eser, bir asrı mütecaviz bir zaman sonra, 773 yılında Kankah adında başka bir Hintli Astronomi âlimi tarafından Bağdat’a getirilip, dönemin halifesi Mansûr’a takdim edilmiş ve Beyt’ul Hikme aracılığıyla hemen Arapça’ya kazandırılmış, sonrasında ise, döneminin tartışmasız en büyük matematikçileri arasında gösterilen Harezmî tarafından genişletilerek yeniden Arapça olarak yayınlanmıştır. Biraz zaman sonra ise, Lâtince başta olmak üzere Batı dillerine çevrilmişti. Dönem itibariyle, şu bildiğimiz muazzam bilimsel gelişmeler, öncesinde İslâm Dünyası’nda, sonrasında ise Batı’da ancak bu çeviri faaliyetler sayesinde mümkün olmuştu..

Araplar, şu “Sayma Sayıları”nı da Hintliler’den aldıklarından dolayı, Arapça’da, Kur’ân’da olduğu gibi, kelimeler, cümleler, kural gereği olarak, sağdan sola doğru yazılırken, sayma sayıları bunun tam aksine olarak, soldan sağa doğru yazılmaktadır.

Şimdi, şu baştaki sorumuza yeniden bir geri dönersek:

Acaba, ilgili âyet, bize/bizlere; kulağa gâyet hoş gelen, nefsimizi, hem de şu millî gururumuzu en derinden okşayan “Millî”liği mi, yoksa şu “teâvünü/yardımlaşma”yı mı emrediyor; artık ona da siz karar verin...

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