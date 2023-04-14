Lügatçe...

Allah: Mikyas-ı azâmeti (büyüklüğünün ölçüsü) ancak mecmû-u âsârı (bütün eserlerinin toplamı) olan” o en Yüce Kudret.
Kur’ân: Vücûd-u vâcip ve vücûd-u mümkinâtın en doğru, en beliğ tefsiri.
Peygamber: Risâletiyle, hidâyetiyle bir saâdet-i ebediyenin ‘vesîle-i vüsûlü’, ubûdiyet ve duâsıyla da o muhteşem Cennet’in ‘vesîle-i îcadı olan’ en mükemmel insan.
Veli: Görüldüğünde, Allah’tan başka kimsenin hatıra gelmediği mübârek kimse.
Melek: Emrolunanı yapmakla görevli, yalnızca iyiliğe kâbiliyetli, göremediğimiz, fakat onlar tarafından çoğunlukla görüldüğümüz nûranî mahluklar.
Şeytan: Cinler ve insanlar içinde bulunan, “kötülüğe olan kâbiliyetin” en kötü, en koyu göstergesi.
İrade-i Cüzî: Bir şeyi yapmakla yapmamak arasındaki o ince aralık olan sebeb-i sırr-ı imtihan.
İmtihan: Doğru ve de Yanlış Cevaplarının “önceden” belirtildiği, işlediğimiz, işaretlediğimiz her şey.
Cennet: Herkesin –sözde- istediği, fakat herkesin istenmediği o mübarek belde.
Cehennem: Herkesin –sözde- istemediği, fakat bazılarının “özellikle” istendiği o meşum belde.
Kader: Yapacaklarımıza, işleyeceklerimize göre şekillenen, fakat “Allah dilemedikçe bizim de isteyemeyeceğimizin” arasındaki o ince takdir, o gizli defter.
Adalet: Her şeye “kıymeti miktarınca” biçilen ölçü, değer.
Zülum: Kıymetinin “zıddıyla” değeri bilinen pek çok şey.
Nimet: “Verilmiş” olduğunun bilincinde, şuûrunda olunan her şey.
Nikmet: “Gaspedilmiş” çok şey.
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Üstâd: Din ve dünya işlerinde seni daima doğruya irşad eden, yanlışında daima ikaz eden, o en yüksek, en doğru bulduğun, o “en seçilmiş” olduğuna inandığın, o en mükemmel rehber.
Dâvâ: Uğrunda her şeyi göze alabildiğin, “her şeyin göze alınabildiği” o en yüce ideal.
Cemaat: Onsuz, insanın, şu tek başına gücünün, kuvvetinin yetersizliğinin, kifayetsizliğinin görüldüğü o anlamlı kalabalık.
İhlâs: “Sebebi emr-i İlâhi, neticesi rızây-ı İlâhi olan” kulluğun esprisine muvafakat, uygunluk.
Riya: İnsanları, yaptığı işte Allah’a ortak kılmanın diğer adı.
Siyaset: İdâre-i beytiyesinden âciz olanların bile “uzman” oldukları şu en geniş, en câzip meslek...
Devlet: (Türkiye’de) Milletin kendisine “hizmetle yükümlü” olduğu en yüce kurum.
Politika: Yalanlarının doğrularına galip geldiği meslek.
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Dost: Sen, hangi yanlışı, hatayı yapsan da, senin “art niyetli” olduğuna, kötü niyetli olabileceğine ihtimal vermeyen, veremeyen kimse.
Düşman: Hayatta, senin, kendisinin dostu olabileceğine ihtimal vermeyen kimse.
Anne: Yaptıklarına karşı, hayatta hiçbir karşılık, hiçbir menfaat ve de iyilik beklemeyen en fedakâr insan.
Baba: Üstad’ın tâbiriyle “Hiç kimsenin değil, yalnızca, senin ‘kendisinden’ daha iyi olmasını istediği” muhterem insan.
Kardeş: Çoğu zaman sadece, belki de şu “kan bağıyla” bağlı olduğumuz kimse.
Dede: Bizi maziyle bağlayan o mübârek köprümüz…
Nine: Ninnilerin kaynağı. “Dinlerine tabi olmakla emrolunduğumuz” şu muhterem ihtiyâreler…