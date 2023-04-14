Lügatçe...

Allah: Mikyas-ı azâmeti (büyüklüğünün ölçüsü) ancak mecmû-u âsârı (bütün eserlerinin toplamı) olan” o en Yüce Kudret.

Kur’ân: Vücûd-u vâcip ve vücûd-u mümkinâtın en doğru, en beliğ tefsiri.

Peygamber: Risâletiyle, hidâyetiyle bir saâdet-i ebediyenin ‘vesîle-i vüsûlü’, ubûdiyet ve duâsıyla da o muhteşem Cennet’in ‘vesîle-i îcadı olan’ en mükemmel insan.

Veli: Görüldüğünde, Allah’tan başka kimsenin hatıra gelmediği mübârek kimse.

Melek: Emrolunanı yapmakla görevli, yalnızca iyiliğe kâbiliyetli, göremediğimiz, fakat onlar tarafından çoğunlukla görüldüğümüz nûranî mahluklar.

Şeytan: Cinler ve insanlar içinde bulunan, “kötülüğe olan kâbiliyetin” en kötü, en koyu göstergesi.

İrade-i Cüzî: Bir şeyi yapmakla yapmamak arasındaki o ince aralık olan sebeb-i sırr-ı imtihan.

İmtihan: Doğru ve de Yanlış Cevaplarının “önceden” belirtildiği, işlediğimiz, işaretlediğimiz her şey.

Cennet: Herkesin –sözde- istediği, fakat herkesin istenmediği o mübarek belde.

Cehennem: Herkesin –sözde- istemediği, fakat bazılarının “özellikle” istendiği o meşum belde.

Kader: Yapacaklarımıza, işleyeceklerimize göre şekillenen, fakat “Allah dilemedikçe bizim de isteyemeyeceğimizin” arasındaki o ince takdir, o gizli defter.

Adalet: Her şeye “kıymeti miktarınca” biçilen ölçü, değer.

Zülum: Kıymetinin “zıddıyla” değeri bilinen pek çok şey.

Nimet: “Verilmiş” olduğunun bilincinde, şuûrunda olunan her şey.

Nikmet: “Gaspedilmiş” çok şey.

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Üstâd: Din ve dünya işlerinde seni daima doğruya irşad eden, yanlışında daima ikaz eden, o en yüksek, en doğru bulduğun, o “en seçilmiş” olduğuna inandığın, o en mükemmel rehber.

Dâvâ: Uğrunda her şeyi göze alabildiğin, “her şeyin göze alınabildiği” o en yüce ideal.

Cemaat: Onsuz, insanın, şu tek başına gücünün, kuvvetinin yetersizliğinin, kifayetsizliğinin görüldüğü o anlamlı kalabalık.

İhlâs: “Sebebi emr-i İlâhi, neticesi rızây-ı İlâhi olan” kulluğun esprisine muvafakat, uygunluk.

Riya: İnsanları, yaptığı işte Allah’a ortak kılmanın diğer adı.

Siyaset: İdâre-i beytiyesinden âciz olanların bile “uzman” oldukları şu en geniş, en câzip meslek...

Devlet: (Türkiye’de) Milletin kendisine “hizmetle yükümlü” olduğu en yüce kurum.

Politika: Yalanlarının doğrularına galip geldiği meslek.

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Dost: Sen, hangi yanlışı, hatayı yapsan da, senin “art niyetli” olduğuna, kötü niyetli olabileceğine ihtimal vermeyen, veremeyen kimse.

Düşman: Hayatta, senin, kendisinin dostu olabileceğine ihtimal vermeyen kimse.

Anne: Yaptıklarına karşı, hayatta hiçbir karşılık, hiçbir menfaat ve de iyilik beklemeyen en fedakâr insan.

Baba: Üstad’ın tâbiriyle “Hiç kimsenin değil, yalnızca, senin ‘kendisinden’ daha iyi olmasını istediği” muhterem insan.

Kardeş: Çoğu zaman sadece, belki de şu “kan bağıyla” bağlı olduğumuz kimse.

Dede: Bizi maziyle bağlayan o mübârek köprümüz…

Nine: Ninnilerin kaynağı. “Dinlerine tabi olmakla emrolunduğumuz” şu muhterem ihtiyâreler…