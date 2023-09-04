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4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Maîşeten denkâ…

Orhan Ali YILMAZ
04 Eylül 2023, Pazartesi
Bütün zamanlara hitap eden, Rezzâku’l-Hakîm olan Rabbimiz, Tâhâ Sûresi’nin 124. âyetinde, “Kim eğer bizim şu zikrimizden, yani şu Kur’ân’dan i’râz ederse, yani yüz çevirirse, muhakkak onu şiddetli bir geçim darlığına, şu ağır maîşet sıkıntısına uğratırız…” buyurmakta.

İnsanın aklına buradan hemen, ister istemez şu “Kur’ân’dan yüz çevirmek” nasıl olur sorusu doğmakta…

Üstâd Hazretleri, Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektubunda, küçük bir talebesinin, “Üstâdım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı.. İki-üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı; neden?...” sorusuna verdiği şu ibretâmiz cevabın dördüncü noktasında konuyu “tahlil” sadedinde şöyle demekte:

“Şimdi; malda ve rızıkta hileler ile, sû’-i istimal ile, rüşvetle, çok ‘haram’ karıştığı ve ekinciler, kendi malına ‘hakkıyla sahip olmadığı’ ve on adamdan iki-üçü tam rahmete müstehak ise, ekincilerin malından istifade edenlerden beş-altısı; ya zulüm ile, ya haram karıştırmakla, ya ‘şükürsüzlükle’ rahmete istihkakını kaybediyor…”

Son dönemde, millet olarak yaşadığımız şu hayat pahalılığını ve ona bağlı şu şiddetli geçim sıkıntısını, hiperenflasyonu, paranın, adeta şu buzun erircesine hızlı bir şekilde değer kaybetmesini, şu kiraların, hem de ev fiyatlarının, şu yüksek irtifada, baş döndürücü bir vaziyette bir anda uçuşa geçmesini düşündükçe, “Acaba hangi fiilimiz ya da fiillerimizle kadere fetva verdirdik ki, bizi şu musibete dûçar eyledi?...” şeklinde bir iç kritik yapmadan, bir nefis muhasebesine varmadan da edemedik…

Bugünkü Hindistan’ın mânevi mimarı, büyük düşünür Mahatma Gandhi, insanlığın en büyük yedi hastalığını ya da hatasını şu şekilde sıralamakta:

“Ahlâksız” ticaret,

“İlkesiz” siyaset,

Niteliksiz, “kaliteden yoksun” eğitim,

“Emeksiz” zenginlik,

“Vicdansız” haz,

“İnsaniyetsiz” bilim

Ve şu “gösterişe” dayalı ibadet…

Mukaddime’nin müellifi, şu sosyoloji ilminin kurucusu, Büyük İslâm Âlimi İbn-i Haldun ise, toplumların inkıraz sebeplerini, yani şu “Çöküş Alâmetleri”ni sıralarken şu enteresan tespitlere yer verir:

Toplumda “dayanışmanın” yok olması,

Üretimin zayıflaması,

Fiyat ve de vergilerin artması,

Devlet yönetiminde şu “liyakatin” kaybolması,

Adaletsizliğin ve de “kayırmacılığın” artması,

Umutların kırılması, “karamsarlığın” hâkim olması,

Ve de şu “göçün” hızlanması…

Nasıl, size de “tanıdık” geldi mi şu “ibretâmiz” manzaramız!?...

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