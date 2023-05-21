“Makyavelizm” ya da şu “hedefe giden” her yol...

Platon’un şu “İdeal Devletine” bütün bütün muhalif olarak, siyasetin şu ilkelerini, bildiğimiz şu ahlâk ilkelerinden tamamen arındıran, iktidara giden şu yolda, hem de gücün elde edilmesinde, tamamen “menfaate dayalı” şu iktidarın elde tutulmasında, devamında hiçbir ahlâkî kriteri olmayan, herhangi bir etik kaygı taşımayan, şu vicdanî hassasiyetlerin, hem de melekelerin tamamen susturulduğu, 16. Yüzyıl Avrupası’nda yaşamış, Aristokrasi’nin en meşhur bir siması kabul edilen İtalyan filozofu Niccolo Machiavelli’nin, öncesinde Siyaset Literatürüne, sonrasında ise şu “Siyaset Felsefesi”ne kazandırdığı, “Prens” adlı en meşhur eserinde ise bunun yol ve de yöntemlerinin nasıl olması gerektiğini (meselâ korku ve şiddet) detaylı olarak gösterdiği, açıkladığı, kendi ismine nispetle anılan “en meşum” bir kavram aslında şu Makyavelizm.

Machiavelli’nin şu “Makyavelizm” kavramı, her ne kadar, genel itibariyle pek kabul görmemiş, çağdaşları olan, hem de sonrasında gelen filozoflarca çok şiddetli şu “tenkide” tabi tutulmuş, epey bi’ sarsıcı şu “bombardımana” maruz kalmış olsa da, “Modern Avrupa Devletleri”nin doğuşunda, ortaya çıkışında, şu ilk teşekkülünde, hem de sonrasındaki şu iktidar-yönetim ilişkilerinde, asıl da, şu kaçınılmaz “krizlerinde” yine de “hatırı sayılır” bir ağırlığa sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz…

Kendi şu Siyasal Tarihimize baktığımızda, “Modern Türkiye”mizin kuruluş, şu tekevvün aşamasında olmasa da, hemen sonrasında, hele de 1950’li yıllara kadar, bizde de bu “Makyavelizm” kavramının çok “derin” etkilerini pek açık, “saraheten” görmekteyiz. İktidarı ve gücü elen geçiren şu kadromuz, kendilerine alternatif ve bir çeşit “açık tehdit” olarak gördükleri bütün şu siyasî rakiplerini sindirmek, korkutmak, yıldırmak ve de vazgeçirmek için, bildiğimiz şu “ahlâkî kriterlere” hiç de uymayan, vicdanî açıdan hiçbir şekilde savunulamayacak pek çok usûl ve de yöntemlere başvurmuşlar. Meselâ, Birinci Meclis’te “muhafazakâr” kanat olarak tesmiye olunan şu İkinci Grubun Reisi bulunan Ali Şükrü Bey’in, epey bi’ şaibeli, hem bir o kadar da “derin”, çok açık şu “siyasî” suikasta kurban gitmesinin çok “hazîn” şu hatırası, hâlen, çok taze olarak olarak, Yakın Tarih’in şu tozlu sayfalarında, hem de bizim şu hafızalarımızda canlı durmakta…

1960 İhtilâlini yapanlar ise, kendilerine tehdit olarak gördükleri, halk tarafından seçilmiş üç güzide devlet-siyaset adamımız olan dönemin Başbakanı Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatîn Rüştü Zorlu’yu ve Maliye Bakanı bulunan Hasan Polatkan’ı idama mahkûm etmişler. Sayıları 395’e varan, içinde cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın da bulunduğu diğer Demokrat Partili milletvekilleri ve de üyelerini, yine müebbede varan şu uzun çok ağır cezalar ile hapislerde perişan etmişlerdi.

1980 İhtilâli’ni yapan, Kenan Evren’in başında bulunduğu Askeri Konsey, TBMM’yi kapatmış, Anayasa’yı askıya almış, bütün siyasî partilere siyasî yasak getirmiş, liderlerini de ya sürgüne ya da hapse yollamışlardı. İhtilâlde, toplam 650 bin kişi gözaltına alınmış, 230 bin kişi Askerî Mahkemelerde yargılanmış, işkence sonucu 171 kişi vefat etmiş, 48 kişi idam edilmiş, 1 Milyon 683 bin vatandaş da fişlenmişti.

16 Nisan 2017 Referandumu ile kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe konulan, dünyada sadece bize mahsus şu Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle birlikte, şu Meclis’in “hatırı sayılır sayıdaki” şu yetkilerinin cumhurbaşkanına devredilmesi, cumhurbaşkanı tarafından meclis dışından atanan şu bakanların hiçbir siyasî yetkisi ve TBMM’ye karşı hiçbir sorumluluğunun olmaması gibi garabetleri bir tarafa bırakacak olursak, asıl, şu cumhurbaşkanının aynı zamanda AKP genel başkanı olması, bu görevi bırakmaması, yani bu anlamda şu “taraflı” oluşu, hem de “vatana ihanet dışında” başka hiçbir suçtan ötürü T.C. mahkemelerince “kanunen” yargılanamaması, kendisine karşı mahkemelerde herhangi bir dava açılamaması olan şu çok özel “zırhı” sebebiyle, “cumhurbaşkanına hakaretten” yargılananların sayısında, Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görülmediği tarzda müthiş bir artış, büyük, muazzam bir patlama yaşanmakta...

Resmi rakamlara göre, Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği 2014’ten bu yana vatandaşlara açılan soruşturma sayısı 194 bin 142, açılan dava sayısı 44 bin 675 olmuş. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2014’te 18 yaş altında, sadece bir çocuk hakkında dava açılırken, bu sayı 2021’de 305’e, 2022 yılında ise tam 1075 çocuğa yükselmiş. Çocukların 101’i 12-14, 204’ü ise 15-17 yaş aralığında. Ve son sekiz yılda verilen “mahkûmiyet kararı” 16 bin 993’e çıkmış. Bunların 4 bin 864’ünü, yani epey bi’ çoğunluğunu, ne yazık ki, şu “Düşünce Suçları” sebebiyle kesinleşen şu “hapis cezaları” oluşturuyor…

Sizi bilmem de, benim, bu ibretâmiz manzaramızdan, hemen aklıma, birden, bir “sürat-i intikal” ile şu âyet, özellikle de şu devamı düşüyor… “Ey İman Edenler! Allah için, ‘adaletle’ hükmeden şâhitler olun! Bir topluluğa olan öfkeniz, kininiz, nefretiniz, düşmanlığınız, sakın ola ki, sizi onlara karşı şu ‘adaletsiz davranmaya’ sevk etmesin…”