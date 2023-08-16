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16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Marjinaller...

Orhan Ali YILMAZ
16 Ağustos 2023, Çarşamba
''Marjinal'' kelimesi, Fransızcada, asıl konuya dâhil olmayan, bir kitabın dış kenarına yazılan notları veya süslemeleri ifade eden, terim olarak ise “toplum düzeninin dışında kalan” anlamına gelen “marginal” kelimesinin Türkçe ifadesidir. Latince, aynı anlama gelen “marginalis” kelimesinden iktibas edilmiştir.

Risale diliyle söyleyecek olursak, şu icma’ dışında kalan, “sevâd-ı âzam”a muhalif görüşler ışığında/karanlığında bizleri şu büyük, geniş, ferah “cadde-i kübra”dan ayırıp, şu “dar, izbe sokaklara” sevk etmeye çalışan gürûh aslında…

Akbelen Ormanı’nın sökülmesine, talan edilmesine karşı çıkan grup/gürûh sayesinde yeniden dünyamıza ve de meclisimize oturdu son günlerde bu kavram…

Birileri onlar için, kısaca, “Bunlar marjinaller!” dedi, şu “prompter” üzerinden şu “birebir” okuduğu, şu önceden hazır-hazırlanmış olduğu anlaşılan, bilinen şu mâlum metinden…

Hâlbuki, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Küresel ısınma dönemi sona erdi; ‘küresel kaynama’ devri başladı…” diye haykırıyor, bas bas bağırıyor ve BM’ye bütün üye ülkeleri bu konuda “âcil önlem” almaya çağırıyor.

Merak ettim doğrusu; yüzlerce, binlerce bunca kişi acaba neden ve de nasıl şu “marjinal” yaftasına maruz kalmışlar, ne yapmışlar diye?...

Kömür çıkarmak ve de enerji uğruna, şu ekolojik dengenin bozulmasına, ciğerlerimizin şu biricik oksijen kaynağı olan şu biricik ormanlarımızın, şu çevrenin bozulmasına karşı çıktıkları için “marjinal” olmuşlar meğer…

Olmayan, şu “hiç düzenlenmeyen” ÇED Raporlarına ve de şu Mahkeme Kararlarına rağmen “marjinal” olmuşlar meğer…

Valilikçe, şu “kolayca” verilen “ÇED raporuna gerek yoktur” emrine, daha doğrusu şu “emrivâkisine” karşı çıktıkları içinmiş meğer…

Akbelen’in aslı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milas’daki Akbelen Ormanı’nı Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür temin etmek için Limak Holdingin YK Enerji şirketine vermiş. Şirket, 2018 yılından bu yana bölgede kömür madeni çıkarılan alanı köylülerin yaşadıkları alanlarını tahrip ederek, ormansızlaşma, kimyasal kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybına yol açarak sürekli genişletiyormuş...

ÇED raporları ise ülkemizde, bir projenin ya da ekonomik faaliyetin doğal hayatta yol açacağı tahribatı öngörmek, alınabilecek önlemleri belirlemek ve böylece tahribatı “en aza indirmek” amacıyla hazırlanıyor.

Yaşasın ÇED raporsuz, kanunsuz şu yeni Türkiye manzaramız…

Diğer ülkeler, özellikle de şu “Avrupa” –zannederim- şimdi bizi kıskanıyordur…

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