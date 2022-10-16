Muhalefet hakkı ya da şu ifade hürriyeti…

İslâmiyet’de İfade Hürriyeti ve Muhalefet Hakkı nasıl düzenlenmiştir diye baktığımızda, şüphesiz şu âyetler karşımıza çıkacaktır:

“Din’de zorlama yoktur. Muhakkak, doğruluk, yanlış olandan ayrılıp iyice açığa çıkmıştır. Kim, putları reddeder ve tek bir Allah’a inanırsa, elbette o artık kopmaz bir kulpa yapışmıştır.” Bakara, 256

“De ki, bu Kur’ân, Rabbinizin katındandır. Artık, dileyen iman etsin, dileyen de inkâr etsin..” Kehf, 29

“Öğüt ver; çünkü sen sadece bir uyarıcısın. Onlarında üzerinde, asla bir zorlayıcı, bir zorba değilsin.”

Ğaşiye 21-22

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî, konuyla ilgili, sağlığında yargılandığı son mahkeme, aynı zamanda “son savunması” bulunan, 1952 yılındaki İstanbul Gençlik Rehberi Mahkemesi Müdafası’nda, çok açık, hem de net bir şekilde ortaya koymuş olduğu, muhalefetin, bu anlamda “evrensel bir hak” olduğunu ve suç sayılamayacağını ifade eden şu: “Haksızlığa karşı, zulme karşı, kanunsuzluğa karşı muhalefet, hiçbir hükûmette suç sayılmaz; bilakis, muhalefet, meşru’ ve samimî bir muvazene-i adalet unsurudur.” cümlesiyle, bu konudaki gayet derin şu kafa karışıklığını gidermiş, mahkeme beraat kararı ile de onun bu kanaati hem tescil, hem de teyit edilmiştir.

Konuya, tarihsel süreç ve şu global düzeyde baktığımızda ise gördüğümüz şudur: Onlarca devletin işgaline ve yüzlerce şehrin tahribine, hem de 55 milyon insanın ölümüne yol açan, binlerce yıl ile ifade edilen şu İnsanlık Tarihi’nin “en kanlı savaşı” olarak tarihe geçen 2. Dünya Savaşı’nın, bütün insanlığa öğrettiği o acı tecrübeden sonra, 10 Aralık 1948’de Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen, bizim de Türkiye Cumhuriyeti olarak 6 Nisan 1949’da imzaladığımız İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nin şu “İfade Hürriyeti”ni düzenleyen 19. Maddesi ile konu tamim edilmiş ve şu şekilde karara bağlanmıştır:

“Her ferdin, fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak, fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın, malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.”

Günümüze geldiğimizde ise, “ama”lı Anayasa da denilen ve bir ihtilal sonrası, mâlum askeri komitenin direktifi ile ihdas edilen 1982 Anayasası’nın 26. Maddesi, İfade Hürriyet’inin kapsamını, hem de çerçevesini şu şekilde, “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet, resmi makamların müdahalesi olmaksızın, haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.” çizdikten sonra, nedense, hemen devamında, bu hakkın, hangi durumlarda daraltılabileceğine, sınırlanabileceğine dair, gayet muğlak, kapalı, ucu açık yorumlara kapı arayabilecek, su-i istimale müsait, şu İfade Özgürlüğü’nü gerçekten nefes alamaz hâle getiren gayet geniş sınırlar vaz etmektedir.

Ayrıca, bu maddenin pratiği ve uygulanabilirliği, her nasılsa, Türk Ceza Kanunu’nun, devlete karşı işlenen suçları düzenleyen şu 301. maddesinin tasarrufuna bırakılmış, İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’nin, asıl şu “varlık sebebi” ve “temel hareket noktası” olan şu “devlete, devletin o muazzam gücüne karşı, savunmasız, hem de güçsüz konumda bulunan şu bireyi ve de onun haklarını korumak” prensibi, maalesef ki, göz ardı edilmiştir. Ve bundan dolayıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti olarak ülkemiz, 2015 yılı itibariyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, hakkında “en fazla ifade özgürlüğünü ihlâl kararı verilen ülke” olmuştur. Ve en son olarak, şu “İfade Özgürlüğü”ne bağlı olarak şu Basın Özgürlüğü Endeksi’nde, şu güzel ülkemiz Türkiye, maalesef, ne yazık ki, şu 180 ülke arasında Irak, Nijerya, Libya ve Zambiya gibi ülkelerin de gerisinde, ancak “154. sırada” kendine yer bulabilmiştir.

Ne kadar hazîn, bir o kadar da “düşündürücü” bir tablo şu şimdi di’mi?!..