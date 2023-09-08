Nurculuk...

Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizin şöyle güzel ve de anlamlı bir tespiti var.

O, meâlen diyor ki: Risale-i Nûr’un imanî meselelerini okuyan kimse, imanını “taklit”ten, şu “tahkike” tebdil eder. Ubûdiyete, şu ibadete taalluk eden konularını okuyan kimse ise “takvâ” sahibi olur. Lâhika ve de Müdafaaları okuyan kimse de “Nur Talebesi” olur…

Risale-i Nurlar, 1926 Barla’da başlayıp 1949’a kadar devam eden, Bediüzzaman Said Nursî tarafından tam bir “feragat-ı nefs” ile, hem de öldürmeye taammüden toplamda 21 defa zehirlenmesi başta olmak üzere, şu en nâmüsait şartlarda, toplam 23 senede telif edilen tefsir manzûmesi eserler… İçinde; imanî, ahlâkî, içtimaî, siyasî.. pek çok konuda bilgi ve de ölçüler var… Şu edebî, tarihî, felsefî ve de bilimsel bilgilerin yanında… Tabiî ki, bu arada, şu devlet-i âliyemizi, hem de mevcut rejimi iz’âc edecek, yani rahatsız edecek şu “kılçıklı” kısımlar da var şüphesiz içinde…

Ondandır ki, 1935 Eskişehir, 1943 Denizli, 1947 Afyon ve 1952 İstanbul mahkemelerine uğrar şu Risale-i Nurlar’ın, Bediüzzaman’ın, hem de Nur Talebeleri’nin yolu…

Eskişehir’de, iddia makamının şu “açık”, diğer ikisinde ise yine şu “gizli” idam talebiyle birlikte…

Hatta kendisi ve şu 120 talebesi hakkında Eskişehir mahkemesine götürülürken, yolda “imha plânı” dahi vardır, şu “çok gizli” ibaresiyle birlikte…

Fakat Yüzbaşı Ruhi Bey, hem vicdanlı, hem de imanlı birisidir; o yüzden, bu “çok gizli” emri yerine getirmez. Şu arşivimizde, hem de sonrasında yayınladığı şu kendi hatıralarında belgesiyle kayıtlıdır...

Hem o yüzdendir ki, Risale-i Nurlar’la ilgili 1500’den fazla şu mahkeme, hem de beraet kararı teşekkül etmiştir. “Nurların Avukatı” ünvanıyla mâruf Merhum Bekir Berk Ağabeyimizin “Hakkın Müdafaası” adlı eserinde mevcuttur.

Hem onun içindir ki, kendisini ziyarete gelenler ve de muhatap olanlar nokta-yı nazarında şu ehemmiyetli “dost, kardeş ve de talebe” ayrımını yapar Bediüzzaman…

Hem o sırdandır ki, Namaz Tesbihatı’nda, umumî duaya hâiz olabilmek, şu umumî duadan hissedar olmak şartına matuf, sadece, şu “Talebelik” sıfatını yeterli bulmayıp, “Sâdıkîne” kısmına da “özellikle” tâlîk ile ilave eder…

Sadece, o da, yine o yüksek şiddet-i şefkat ve merhametinden dolayı, şu “gizli idam talebiyle” yargılandıkları Denizli Mahkemesinde ve de hapsinde, “Ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının verdiği evhâm ve me’yusiyet cihetiyle zâhirî inkâr (yani bazılarının mahkemedeki şu müdafaalarında “Nur Talebesi” olduklarını “ikrar etmemesi” sebebiyle) ve çekinmekle, azîmet ve sadakate muhalif hareket eden kardeşleri o dualardan mahrum kalmasınlar” diye “muvakkaten” kaldırmış…

Hem de o sebepledir ki, Kastamonu Lâhikası’nda, “Risale-i Nur bir dâire değil; mütedâhil dâireler gibi tabakâtı var… Erkânlar ve Sâhipler ve Hâslar ve Nâşirler ve Talebeler ve Taraftarlar gibi tabakâtı var… Erkân dairesine liyâkati olmayan, ‘Risale-i Nûr’a muhalif cereyana taraftar olmamak şartıyla’ dâire haricine atılmaz… Hâsların hâsiyeti bulunmayan, ‘zıt bir mesleğe girmemek şartıyla’ talebe olabilir…

Bid’â ile amel eden, ‘kalben taraftar olmamak şartıyla’ dost olabilir… Onun için, az bir kusur ile ‘düşman sınıfına iltihak etmemek için’ dışarıya atmayınız… Fakat Risale-i Nûr’un ‘Erkânlarında’ ve ‘Sâhiplerindeki’ esrâr ve nâzik tedbirlere, onları ‘teşrik etmemek’ gerektir…” şeklindeki, Risale-i Nur’un mesleği, hem de “meşrebi” noktasında bizlere şu çok önemli ikaz ve de hatırlatmasını yapmakta…

