Öz vatanında parya...

Bir ziyaret vesilesiyle, uğramış bulunduğum Sakarya ilinin Sapanca kazasında gördüğüm manzara bana yukarıdaki dizeleri hatırlattı…

Her taraf Arapça tabelalar ile dolu, kiralama, konaklama, satın alma. En yüksek irtifada ve oksijeni en bol en güzide kuytu ormanlarımız onlara tahsis edilmiş durumda... Cennet-misal bir hayat yaşıyorlar…

Turizmimiz, şu turizm gelirlerimiz açıkçası patlamış durumda…

Yeni açıldığını öğrendiğim teleferiğe, çocuklarımızı, çocukça bir hevesle, çok istedikleri, ısrar ettikleri için, onlar da bu hazzı yaşasınlar diye biz de bindirdik, tabii ki biz de beraber bindik… Binmeden önce; dikkatimi çekti. Şöyle ki, Türk, yani TC vatandaşları için ayrı, turistler için de ayrı bir bilet fiyatı belirlemişler. Türklere 150 TL, turistlere, yani Araplara ise 450 TL. Açıkçası bu benim cidden hoşuma gitti. Çünkü, meselâ Kuveyt Dinarını baz alacak olursak, sadece bir Kuveyt Dinarı 90 Türkiye Cumhuriyeti Lirasına muadil ve bâliğ olmuş durumda.

Teleferiğe binenlere baktım; hiç mübalağasız, her on kişiden 8,9’u Arap kökenli vatandaşlarımız… Bir iki tane bizim gibi Türk vatandaşı var…

Yukarıya vardık, kafeteryada çayın fiyatını merak ettim, tek bir bardağın fiyatının 50 TL olduğunu öğrendim. Üstelik de, teleferikte olduğu gibi, bunun ayrı Türk vatandaşı tarifesi de yokmuş; herkeseymiş… Yemek konusuna girmiyorum artık…

Bu bir örnek, siz, bu örnekleri kendi dünyanızda çoğaltabilirsiniz tabii ki…

Kısacası, hülasası; başkaları, şu yabancılar için şu güzel memleketim, adeta “Ucuz Tatil Cenneti” olmuş…

Cebine bin veya iki bin Dolar ya da Euro veyahut muadil para sıkıştıran her kimse, şu güzel ülkemde dilediği yerde, dilediği gibi tatilini yapabiliyor, gönlünce geziyor, istediği gibi, canının çektiği gibi yiyip içiyor, istediğini satın alıyor, alabiliyor…

Bir de, bu arada, ortalama bir emekli maaşının 7.500 TL, hem de şu açlık sınırının 12.000 TL olduğu şu güzel, şu cennet-misal memleketimin şu güzel, emektar, vefakâr insanlarını düşünüyorum…

Onlar ne yapıyorlar mı diyorsunuz; tabii ki “sadece” seyrediyorlar bu güzel manzarayı, şu güzel manzaramızı… Hem de en yakından, en “yerli” bir turist gibi…

Ha, bir de “hizmet” ediyorlar tabii ki şu turistlerimize, konuklarımıza, misafirlerimize…

Hani, “misafir azizdir”; şu atalarımız öyle demiş, hem de şu mukaddes dinimiz öyle emretmiş ya; sırf, inanın, sadece o sebeple…

Ondandır ki, ben bu manzara karşısında, hazîn bir tahassüs ifadesi olarak, merhum Necip Fâzıl’ın meşhur Sakarya Türküsü’ndeki şu “hazîn” dizelerini hatırladım…

“Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!”

“Parya” kelimesi ise Hint kast sistemine göre, Hindistan’daki kast düzenine göre, şu “kast” dışında kalan, hiçbir toplumsal sınıfa dâhil olmayan, her türlü haklardan mahrum/yoksun olanlara verilen, diğer adıyla “ayaktakımı” da denilen, toplumun “ekonomik olarak” en aşağı tabakasını temsil ediyor.

