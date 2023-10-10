“Savaş Hukûku”mu dediniz?!...

Filistin’i idaresi altında tutan Hamas’ın askeri kanadını teşkil eden İzzeddin El-Kassam Tugayları’nın, Kudüs’ün ve Batı Şeria’nın işgali, hem de İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan ve kötü muamele gören Filistinli mahkûmları “gerekçe” göstererek, İsrail tarafına atılan binlerce roketle patlak veren şu hava harekâtı, hem de İsrail’e gizlice sızan askerî ajanlarıyla onlarca üst düzey askerî ve de siyasî İsrailli yetkiliyi esir almasıyla başlattığı, İsrail makamlarının verdiği şu bilgilere göre, içinde çoğunlukla sivillerin bulunduğu, en az 300 İsraillinin ölümüne yol açan, “Aksâ Tûfanı” adını verdikleri şu harekât ile uyandık.

İsrail tarafı da, meclisi de başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında âcilen toplanıp, meclisten şu “Savaş Kararı”nı çıkartıp, bu “Kara Gün”ün intikamını alacaklarını “açıkça” ilan ettiler. Ve bu savaşın, uzun soluklu ve zor bir savaş olacağını deklare edip, Hamas’ın saklandığı ve operasyonlarını yürüttüğü her yeri enkaza çevireceklerini söylediler. Bu yüzden Gazze’deki sivil halkın bütün Gazze’yi tamamen boşaltmalarını istediler.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in karşı saldırısı ve misillemesinde şu ana kadar 20’si çocuk 265 kişi vefat etmiş, 1788 kişi de yaralanmış durumda…

Hamas’ın Siyasî Kanadı’nın sorumlusu, aynı zamanda lideri bulunan İsmail Haniye, İsrail ile şu “normalleşme” adımları atan Arap ülkelerine seslenerek, “İsrail, size ‘koruma’ sağlayamaz…” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise, Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü lideriyle telefonda görüşüp, hemen sonrasında, Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği “Aksa Tufanı Operasyonu”na ilişkin şu “tebrik mesajı”nı yayınladı.

Konunun uzmanları, İsrail ablukası altındaki Gazze'yi kontrol eden Hamas’ın asıl hedefinin, Ortadoğu’daki Müslüman Arap ülkelerinin ABD'nin arabuluculuğunda son yıllarda İsrail'le başlattığı şu "normalleşme" süreci olduğunu, bu operasyon ile aslında Suudi Arabistan'a da “özel bir mesaj” verildiğini ifade ediyorlar…

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ise, İsrail ile Filistin arasındaki gerilime ilişkin olarak, "İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmamasının, bölgedeki ‘istikrarsızlığın’ temel sebebi olduğu" değerlendirmesinde bulunarak, olaylardan sadece İsrail'i sorumlu tutarak, Hamas’a ve operasyona yönelik herhangi bir “eleştiri” yapmadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da, İsrail'in şiddet ve aşırılıkçı politikalarını uygulamaya devam etmesinin, bölgeyi istikrara yönelik ciddi fırsatlardan mahrum bırakan “saatli bir bombayla” aynı anlama geldiği konusunda daha önce “defalarca” uyarıda bulunulduğunu hatırlatarak, yine Hamas ve şu “operasyonu” ile ilgili herhangi bir “eleştiri” yapmaktan “özellikle” kaçındı.

Hâlbuki, biz şunu “kesinlikle” biliyoruz ki, Hz. Peygamber (asm), harbe gönderdiği komutanlarına ve de askerlerine defaatle, hem de ısrarla söylediği, içinde tam bir “Savaş Hukûku”nu barındıran “Savaş Talimatı” şu olmuştu:

-Sadece, “sizinle savaşanlarla” savaşacaksınız.

-Kadınlara, çocuklara, kendisine ibadete vermiş ihtiyarlara dokunmayacaksınız.

-İşkence yapmayacak ve işkence ile düşman askerini öldürmeyeceksiniz.

-Yağma ve gasp yapmayacaksınız.

-Ekinlere, tarlalara ve de ormanlara zarar vermeyeceksiniz.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin, Doğu Cephesi’nde Bitlis, Muş ve de Erzurum’un müdafaası için Gönüllü Milis Albayı olarak katıldığı 1. Dünya Savaşı’nda Ermeniler’in, özellikle de Ermeni Fedâileri’nin Müslüman ahaliye, çoluk çocuğa yaptıkları o kadar sayısız katliâm ve de mezâlime karşı, ellerine esir düşen, binlerle ifade edilen Ermeni çocuklarına hiçbir şekilde dokunmaması, “misilleme” yapmaması, emrindeki askerlere, hem de talebelerine onları göstererek “Bunlara ilişmeyiniz!” özellikle emretmesi, onların sağ sâlim, karşılarındaki düşman Ruslar’ın tarafında, safında bulunan ailelerinin yanına gitmelerine serbestçe izin vermesi, bu “Nebevî ölçüye” olan şu “azamî riayetin” hem bir sonucu, hem de “yansıması” olsa gerektir…