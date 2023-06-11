Şimdiki “Abilerden” ne istersiniz!?..

Risale-i Nur, bir Cemaat Hareketi. Onun için, doğrudan şu “şahıs” ya da “şahıslar” ile bağlı bir “meslek” değil. Şu dine hizmeti kendilerine gâye edinmiş diğer “tarîkatlerde olduğu gibi.

Şu “şeyhine itaat” kapsamında. Tarif-i veçhile ki, tıpkı şu “musallâ”daki mevtâ” timsâlî âyinesinde. Kayıtsız, şartsız, “ama” hem de fakatsız şu “itaat” anlamında…

Üstâd Hazretleri, bu meslekî mühim “farka” işareten, 21. Lem’a-yı İhlâs’ta, “Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsa idi, makam bir olurdu veyahut mahdud makamlar bulunurdu. O makama müteaddid istidadlar namzed olurdu. Gıbtakârane bir hodgâmlık olabilirdi…

Fakat mesleğimiz uhuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşid vaziyetini takınamaz. Uhuvvetteki makam geniştir. Gıbtakârane müzahameye medar olamaz. Olsa olsa, kardeş kardeşe muavin ve zahîr olur; hizmetini tekmil eder.

Pederane, mürşidane mesleklerdeki gıbtakârane hırs-ı sevab ve ulüvv-ü himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil: Ehl-i tarîkatın o kadar mühim ve azîm kemalâtları ve menfaatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki; onların o azîm, kudsî kuvvetleri bid’a rüzgârlarına karşı dayanamıyor…” demekte.

Hem de 28. Lem’a’da, “Hâriçteki, irşâda hevesli zâtlar, Risale-i Nur’un şâkirtleriyle meşgul olmamalı. Çünkü, üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir: Takvâ dâiresindeki talebeler irşâda muhtaç olmadıkları gibi,(1) hâriçte kesretli namazsızlar (2) var… Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak (3) irşad değildir. Eğer bu şâkirtleri severse, evvelâ dâire içine girsin, o şâkirtlere ‘peder’ değil, belki kardeş olsun, fazileti ziyade ise, ‘ağabeyleri’ olsun…”

Tarikatler, İslâmiyet’ten neşet etmiş ve 1.000 küsur yıldır, tüm İslâm âleminde, özelllikle de bu topraklarda hâkim olmuş ve ihtiyaca binaen müesseseleşmiş sosyopsikolojik arkaplânı olan kurumlar, yapılar.

İrşad geleneği de ta İslâmiyet’in başlangıcından bu yana, dinî hizmetlerde en yaygın bir hizmet metodu olarak kulllanılmakta…

Hz. Musab bin Umeyr’in Mediye’ye Hz. Peygamber tarafından “irşad kapsamında” şu ilk mualllim, ilk öğretmen olarak gönderilmesinden günümüze kadar…

Üstâd Hazretleri, Münazarat’ında o zamandaki Doğu’daki şeyhler hakkındaki, “Nasıl olsunlar?” şeklindeki bir soruya verdiği bir cevapta, “Ya başlarımızdan kalksınlar yahut inad, gıybet ve tarafdarlığı mabeynlerinden kaldırsınlar. Zira bir kısım dalalet ve bid’at fırkalarının teşekkülüne, bazı bidatkâr müteşeyyihler sebebiyet vermiştir…” demekte.

Üstâd’ın bu “önemli” ikazından, acaba, “kıssadan hisse” kabîlinden, nevinden şu “fazileti ziyade abilerimiz” kapsamında, bize de, şu bizlere de bir veya “birkaç” hisse de düşebilir mi diye bir sürat-i intikal ile, birdenbire şu hem kalbime hem zihnime hem de fikrime bir anda düştü de…