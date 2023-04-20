Siyaset, bir de şu ahlâkımız…

“Salt aklın” temsilcilerinden olan Platon/Eflâtûn’un karar kıldığı şu nihaî sonuca göre ahlâk, ancak şu “İyi İdeası”na, İslâmî terminoloji ile söyleyecek olursak, “Mutlak Hayr”a ulaşmakla mümkün. Mutluluğun kaynağı şu “En İyi” olanda. “En İyi”ye ulaşmanın yolu ise, yalnız şu erdemlerde; o da ancak şu “doğruluk”, bir de “adalet”le mümkün…

Kant’a sorarsanız, insanın doğuştan (a piori) getirdiği şu talep ve de arzularının, “ahlâkî anlamda” tebarüz edebilmesi, gerçekleşebilmesi, insanın yegâne ihtiyaç duyduğu, tek sahip olması gereken şu yetisi, istidadı olan ve aynı zamanda, insanı “insan” yapan şu “özgürlük” mefhumu, yani kavramı ile mümkün. “En Yüksek İyi”nin elde edilmesindeki birinci şart olan “mutluluğun” kaynağı, nasıl ki “Tanrı ve Ölümsüzlük İnancı” ise, “Özgürlük” de “Ahlâk ve Ahlâklı Davranış” olan ikinci şartın şu “biricik” menbaı... Yani; Erdem ve Mutluluk, “En Yüksek İyi”nin, şu “Mutlak Hayr”ın elde edilmesindeki en vazgeçilmez, “olmazsa olmaz” şu iki temel unsuru. Ona göre, şu “En Yüksek İyi” kavramı sayesinde, insanlar dine yönelmiş ve dünyevî hiçbir karşılık, bir ivaz, bir menfaat beklemeksizin, sırf “iyi niyet” şartına müesses olan şu “Ödev Ahlâkı”, dünyada şu “En Yüksek İyi”nin gerçekleştirilebilmesi adına girişilen, (girişilmesi gereken) şu en yüksek çabadan, o en ulvi gayretten başka da, başkaca bir şey değil...

Kur’ân’a, iş bu mevzuda müracaat ettiğimizde ise gördüğümüz; içinde, tam da Platon’un, “erdemli bir hayat için” olmazsa olmaz, hem kabul hem de işaret ettiği şu “doğruluk ve adalet” temelli, müesses bir ahlâk ve de siyaset felsefesini barındıran, mündemiç olan şu âyetlerini nazarımıza “dikkatle” arz eder:

“Ey İman Edenler! Allah için, adaletle’ hükmeden şâhitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz, kininiz, nefretiniz, sakın ola ki, sizi onlara karşı şu ‘adaletsiz davranmaya’ sevk etmesin… Âdil olun; ki bu, takvaya, Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaya en yakışanı, O’nun rızasına en uygun olanıdır. Allah’tan korkunuz! Şüphesiz ki, Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Mâide Sûresi, 8)

“Ey İman Edenler! Allah için, adaleti ayakta tutan ‘doğru şâhitler’ olun. Bu, kendinizin, anne-babanızın, akrabalarınızın aleyhine de olsa… Onlar; ister zengin ister fakir olsunlar; şüphesiz ki, Allah, onlara karşı sizden çok daha şefkatli, çok daha merhametlidir… Adaleti gerçekleştirirken, sakın ola ki, şu hislerinize mağlup olup, şu arzunuza uymayın! Eğer ‘gerçeği’ eğip büker ya da büsbütün ‘doğruluk’tan ayrılırsanız, unutmayın ki, Allah, şu bütün yaptıklarınızı görmekte, işitmektedir, onlardan hakkıyla haberdardır. (Nisâ Sûresi, 135)

“Hiç şüphesiz, Allah, emanetleri ‘ehline’ teslim etmenizi, işi ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da ‘adaletle’ hükmetmenizi emrediyor. Allah, size böylece ne de güzel vaaz u nasihat ediyor! Şüphesiz ki, Allah, her şeyi hakkıyla işitmekte ve her şeyi hakkıyla görmektedir.” (Nisâ Sûresi, 58)

Kendimize baktığımızda ise gördüğümüz; üzerinden her ne kadar tam bir asır, şu koca bir yüz yıl geçmiş olsa da, Üstâd’ın, şu Münazarat’ında ve bütün hayatında en esaslı prensip olarak kabul ve tam bir imtisal ile bütün etvârında, bütün âsârında daima, “musırrane” tekrar ettiği şu diyalogdaki, yani tam yüz yıl önceki işte yine şu aynı yerdeyiz…

“Sual: Her şeyden evvel bize lâzım olan nedir?...

Cevap: Doğruluk.

Sual: Daha?...

Cevap: Yalan söylememek.

Sual: Sonra?...

Cevap: Sıdk, ihlâs, sadâkat, sebat, tesanüd…”

