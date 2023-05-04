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4 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Siyaset”in şu “kirli dili” ve şu “düşmanlık” söylemi…

Orhan Ali YILMAZ
04 Mayıs 2023, Perşembe
Bir siyasî parti başkanının, YSK’nın açıkladığı üzere, 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceği, şu 14 Mayıs’ta yapılacak olan, birleştirilmiş şu cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri hakkında, gayet haklı olarak, muhalif cumhûr kanadının, şu “propaganda amaçlı” sarf ettiği çok ağır şu itham, yalan, töhmet, iftira, hem de tezlîl ifadelerine karşı, onları “dinin yarısı” olarak tarif edilen şu insafa, vicdana, hem de şu muhakemenin esası olan “akl-ı selime” davet eden şu:

“Arkadaşlar! Lütfen kendinize gelin! Biz ‘seçime’ gidiyoruz, ‘savaşa’ değil!...” minvalindeki çok anlamlı uyarısı ve de sözü, aşağıda gelen şu hâdisâtı ve nüzul-ü sebebi olduğu ilgili âyeti, bir sürat-i intikal ile bana hem tahattur, hem de derhâtır ettirdi.

628 yılında, şu ilk umrelerini yapmak üzere, büyük bir heyecan, imanın kendilerine verdiği kutsî bir hâhîş, hem de şu şevkle Medine’den, o şiddetli çöl sıcağına maruz, yola revan olan 1500 kadar sahabe, Mekkeli müşrikler ile yapılan şu Hudeybiye Barış Antlaşması hükümleri gereğince, çok sevdikleri, doğup yaşadıkları şu öz vatanları olan şu Mekke şehrine sokulmamış, dolayısıyla o yılki Kâbe ziyaretinden, o çokça özlem duydukları şu mülakattan mahrum bırakılmış, “Saff-ı Evvel” sahabelerden mâdud Hz. Ali ile Hz. Ömer başta olmak üzere, hiç istemeyerek de olsa, şu yapılan antlaşmanın hükümlerine sâdık kalmış, Hz. Peygamberin şu emrine, tercihine ve de içtihadına kayıtsız şartsız boyun eğmiş, “gönülleri kırık bir vaziyette” oradan ayrılıp şu Medine’ye hep birlikte geri dönmek zorunda kalmışlardı.

Ama çok değil, şu sadece en kısa sayılabilecek iki yıl sonrasında 630 yılında, 10.000 sahabenin iştirak ettiği muhteşem bir ordu ile “Şehirlerin Anası” kabul edilen şu mübarek Mekke’nin fethi, hem de öncesinde nâzil olan ve gaybî olarak şu anlamlı fethi müjdeleyen, tebşir eden Fetih Sûresi eşliğinde, en büyük bir ihtişam ile şu muazzam imanlarının kuvvetiyle, o karşı konulamaz kalplerinin şu satvetiyle yine onlara müyesser olmuştu.

Hz. Peygamberin ilk, tek, aynı zamanda son haccı olan, vefatından az bir zaman önce, Miladî olarak 632 yılı Mart ayına denk gelen, Hicrî takvim itibariyle henüz şu taze 10’nuncu yılın Zilhicce Ayı’nda gerçekleşen Vedâ Haccı esnasında nâzil olan Mâide Sûresi’nin şu 2. âyetinin sonunda -sahabeler, güç, kuvvet, kudret, hem de servet bakımından en ziyade, en zirvede oldukları şu esnada- geçmişte yaşadıkları şu “müessif olay” kendilerine hatırlatılarak, şu gelecek “meâl-i manevî” tarzında “çok açık” bir şekilde uyarılmakta: “Sizi Mescid-i Haram’a girmekten, şu Kâbe’yi ziyaretten alıkoyan, men eden, şu Mekkeli müşriklere karşı, içinizde sakladığınız şu gayzınız, öfkeniz, şu misilleme yapma arzunuz, onlara karşı kalplerinizde şu derinden derine beslediğiniz şu kin, şu intikam, şu öç alma duygusu, sakın ola ki, sizi onlara karşı bu konuda şu haddi aşmaya, ölçüsüz davranmaya, yani şu ‘adaletsizliğe’ ve de ‘zulme’ sevk etmesin…” Devamında ise, şu tamamında, bütün zamanlarda, hem de her durumda şu kulaklarımıza, hepimizin şu kulağına küpe olacak(olması gereken) şu “çok önemli” tavsiyede bulunulmakta: “Sizler, iyilik yapmakta, hayır işlemekte, bir de Allah’ın şu emirlerini yerine getirmek ve de yasaklarından sakınmak/sakındırmak konusunda birbirinizle yardımlaşın. Sakın ola ki, şu ‘günahlarda’ ve günah işlemede, şu ‘suç işleme’ ve ‘suça teşvikte’, hem de birbirinize karşı şu düşmanlık etme, şu ‘adâvet’ hususunda birbirinizle yardımlaşmayın, birbirinize arka çıkmayın, destek olmayın!...”

Şu muazzam ifade; ne kadar anlamlı, hem de, şu ensemiz misali, hiç göremediğimiz şu zaaflarımızla, yanılmalarımızla, zulme en ziyade meyyâl duran şu “hissi yanımız”, hissiyatımızla, şu aynadaki “en kör noktamız”la bizi en iyi bilen ve de tanıyan misilsiz bir Zât’ın en yüce bir kelâmı, hem de en “hikmetli” bir ikazı, bir uyarısı değil mi!?...

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